(Arv) Venezia, 23 settembre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Eric Pasqualon (UdC) ha presentato il libro di Federico Menetto, Curatore dell’Opera Collettiva ‘99+1 grazie per l’Ospitalità’, Maretti Editore, 120 pagine, dialogando con l’autore e con Federico Pendin, Presidente della Fondazione ‘San Nicolò’. Ha moderato la presentazione Pasquale Sasso, Contributor Forbes e Guida Espresso. Il libro parla di ospitalità raccogliendo 99 testimonianze e riflessioni sul tema. Nasce dall’idea che ospitare non significhi soltanto offrire un servizio, ma soprattutto creare una relazione, ascoltare, accogliere e far sentire l’altro a proprio agio. “Siamo qui a palazzo Ferro Fini, la Casa dei Veneti, in un luogo di ospitalità per eccellenza e quindi in linea con il tema trattato dal libro che oggi presentiamo – ha affermato il consigliere regionale Eric Pasqualon – Il Consiglio regionale licenzia le leggi e questo presuppone un momento di ascolto, di dialogo e di confronto. Ospitalità significa questo, dare spazio alla nostra storia, alle tradizioni, al turismo, in primis quello culturale ed enogastronomico, all’umanità delle persone. Proprio l’enogastronomia diventa strumento per dialogare, per fare sintesi, per confrontarsi, per recuperare antiche tradizioni. Questo è lo spirito che anima l’ospitalità. Credo che le istituzioni svolgano un ruolo centrale nel creare una cultura dell’ospitalità e del dialogo. L’ospitalità diventa dettaglio, quello che magari cogliamo in un determinato posto e che ci colpisce.” L’autore, Federico Menetto, ha premesso che “l’Opera Collettiva ha il potere di coinvolgere le persone e quando si parla di ospitalità questa è la prima regola.” “Nel libro – ha spiegato - ho dato spazio a 99 persone che ho incontrato nella mia vita, tra cui imprenditori e manager, cito solo Arrigo Cipriani, e che hanno lasciato un segno importante nella cultura dell’ospitalità, da sempre parte della mia famiglia. E il ‘più 1’ è quello che sempre ci sfugge, che ci sorprende, è il lettore che porta il proprio contributo. Il libro ha suscitato un interesse internazionale: gli interventi gratuiti, messi assieme, hanno saputo fare breccia nel cuore di oltre cinquemila lettori, che hanno poi fornito diversi feedback personali sul significato di ospitalità. Storie umane, vere, non romanzate. L’ospitalità è una cultura che abbiamo dentro; è un bel perimetro in cui inserire l’unicità di tutti noi.” Federico Pendin, Presidente della Fondazione ‘San Nicolò’, importante polo educativo, ha sottolineato che “l’ospitalità è cultura dell’incontro, che richiede tempo, lavoro e fatica. Proprio la fatica è una componente essenziale del percorso di crescita personale, soprattutto nei giovani. Tutti siamo coinvolti nell’educazione dei ragazzi, che dobbiamo aiutare a sfidare la realtà, infondendo in loro fiducia. Importante è anche educare al bello…cito Dostoevskij, ‘la bellezza salverà il mondo’.” Il titolo del volume, ‘99+1’, richiama le 99 testimonianze raccolte, alle quali si aggiunge idealmente quella del lettore, chiamato a diventare il centesimo protagonista. Chef, imprenditori, manager, professionisti, designer e rappresentanti di diversi ambiti contribuiscono a costruire una riflessione corale sull’ospitalità contemporanea, intesa come valore, come un modo di entrare in relazione con gli altri e di costruire esperienze significative. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO