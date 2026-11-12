(ARV) Venezia, 12 novembre 2026 “Le piogge e il maltempo di questi giorni ci riportano inevitabilmente alla memoria quella drammatica notte del 12 novembre 2019, quando Venezia fu travolta da un’acqua alta eccezionale, che raggiunse i 187 centimetri. Sono trascorsi sette anni, ma ricordo perfettamente quelle ore, le immagini di Piazza San Marco sommersa, le abitazioni e le attività invase dall’acqua, la preoccupazione dei cittadini e lo straordinario lavoro dei soccorritori. Una ferita profonda per Venezia e per tutto il Veneto, che ci ha lasciato un insegnamento fondamentale: di fronte alla forza della natura l’uomo è sempre piccolo, talvolta quasi impotente”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricorda l’Acqua Granda del 12 novembre 2019, una delle più gravi mareggiate della storia veneziana, seconda soltanto a quella del 4 novembre 1966, di cui quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario. “Da quelle giornate dobbiamo però trarre una lezione concreta – prosegue Zaia –. La natura non si governa e il rischio zero non esiste. È bene dirlo con franchezza, senza alimentare false sicurezze. Possiamo però imparare a convivere con i suoi fenomeni, prevenire e soprattutto mitigare i rischi attraverso una gestione attenta del territorio e opere intelligenti. Il Mose a Venezia ne è un esempio straordinario, così come lo sono i bacini di laminazione che abbiamo realizzato in Veneto per contenere le piene dei nostri fiumi. Sono interventi che non annullano il pericolo, ma possono fare la differenza tra un fenomeno meteorologico intenso e una catastrofe”. “Il messaggio che dobbiamo consegnare alle nuove generazioni è semplice – conclude il Presidente Zaia –: investire nella sicurezza idraulica e nella difesa del territorio non rappresenta un costo, ma un investimento sul futuro delle nostre comunità. Ogni euro destinato alla prevenzione significa proteggere vite umane, abitazioni, imprese e un patrimonio storico e culturale inestimabile. Venezia ci insegna che non possiamo sfidare la natura, ma possiamo e dobbiamo imparare a rispettarla, conoscendone la forza e attrezzandoci per affrontarla. È questa la responsabilità della buona amministrazione”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO