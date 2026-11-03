Milano, 03.11.2026 – L’Italia è un paese sottoassicurato . Con circa l’1,9% del PIL destinato ai rami danni, si colloca all’ultimo posto tra le grandi economie europee. Case su territori sismici e alluvionali restano scoperte, le imprese familiari raramente proteggono la persona da cui dipende tutto e, nonostante l’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, solo una piccola parte delle imprese si è assicurata contro le catastrofi naturali. Alla base, più che ragioni tecniche, c’è una diffidenza culturale: l’assicurazione viene percepita come una tassa o un obbligo burocratico. Esce oggi per Bruno Editore “STORIA DELLE ASSICURAZIONI. Quattromila anni di storia delle assicurazioni, dalle antiche origini all'intelligenza artificiale” di Alessandro Pagni . Un viaggio editoriale lungo quattromila anni racchiuso in un racconto divulgativo che restituisce all’assicurazione la sua dimensione originaria: uno strumento di solidarietà, mutualità e sviluppo economico.

“Per anni ho provato a spiegare il valore dell’assicurazione con i numeri, con statistiche e confronti con gli altri paesi europei” spiega Alessandro Pagni , autore del libro. “Poi ho iniziato a raccontare la storia e ho visto le facce cambiare. La parola polizza viene dal greco apódeixis , che significa prova: è la prova scritta di una promessa. Questo libro vuole far capire a chi firma un contratto assicurativo che quel foglio è l’ultimo anello di una catena lunga quattromila anni”.

Come precisa lo stesso autore, il libro nasce da una domanda maturata nel tempo: perché i professionisti di molti settori conoscono la storia della propria professione, mentre gli assicuratori no? Unendo la formazione giuridica alla passione per la storia coltivata fin dagli anni del Liceo Classico, l’autore ha ricostruito le origini del mestiere per restituire ai lettori, e ai colleghi più giovani, la consapevolezza di proseguire una tradizione fondata sulla fiducia. “Il libro di Alessandro Pagni fa una cosa che il settore assicurativo raramente fa: spiega il perché prima del cosa” osserva Giacomo Bruno , editore del libro. “Chi lo legge non impara quale prodotto comprare, ma capisce cosa significa trasferire un rischio, e questo cambia il modo in cui ciascuno di noi guarda alla protezione della propria azienda e della propria famiglia”.

“Quando ho presentato il mio progetto editoriale a Giacomo Bruno , ha capito subito che la parte più forte era proprio questa: un racconto storico scritto da chi il mestiere dell’assicuratore lo fa ogni giorno, non da chi lo osserva da fuori” conclude Alessandro Pagni . “Non cercavo solo qualcuno che pubblicasse il libro: cercavo qualcuno che sapesse valorizzare l’esperienza diretta dei propri autori. Qualcuno come Bruno Editore ”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Uo2PA6 Alessandro Pagni, laureato in Giurisprudenza, opera nel mondo delle assicurazioni da oltre trent'anni. Un percorso iniziato sul campo e cresciuto attraverso esperienze nella consulenza, nella formazione e nella gestione di reti commerciali, fino al ruolo di Agente Rappresentate Procuratore. Oggi è Agente Generale dell'Agenzia di Generali Italia a Vercelli. Nel corso della sua carriera ha affiancato all'attività assicurativa anche l'esperienza nel settore finanziario, maturando una visione ampia del rischio, della protezione e delle scelte economiche. La passione per la storia lo ha portato ad approfondire le origini e l'evoluzione delle assicurazioni, osservandole non soltanto come strumenti economici, ma come espressione della necessità delle persone di affrontare l'incertezza. Nei suoi scritti unisce esperienza professionale e ricerca storica, raccontando l'assicurazione come una storia di rischio, fiducia e protezione. Sito web: https://alessandropagni.it/ Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™ , la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su : https://www.brunoeditore.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore