Milano, 24.11.2026 – Mal di schiena, cervicale, ginocchia, spalle, tendini: il dolore muscolo-scheletrico accompagna la vita quotidiana di milioni di persone. Chi ne soffre da tempo si trova spesso davanti a due sole strade: gli antidolorifici quando il dolore aumenta oppure l’intervento chirurgico. Eppure il dolore persistente è spesso il risultato di più fattori che si sommano nel tempo: infiammazione che non si spegne, tessuti che non recuperano, microcircolo ridotto, sovraccarico, alimentazione e stress. Esce oggi per Bruno Editore “LIBERI DAL DOLORE SENZA BISTURI. Il metodo integrato tra CMF Next, Medicina di Bioregolazione e Dieta Zona per sconfiggere il dolore muscolo-scheletrico e rigenerare tessuti, vasi e pelle senza chirurgia” di Antonio Clemente . Un libro che accompagna il lettore dentro uno spazio terapeutico spesso poco raccontato, quello tra la terapia sintomatica e la sala operatoria. “Il dolore non è soltanto un nemico da spegnere: è un messaggio” spiega l’autore Antonio Clemente.

“Il mio obiettivo è aiutare chi soffre a smettere di vedere il proprio corpo come una macchina rotta e a considerarlo un sistema vivente, capace di rispondere quando viene messo nelle condizioni giuste. Ogni strumento del percorso lavora su un livello diverso dello stesso problema: la CMF Next come un “caricabatterie” biofisico per le cellule, la bioregolazione sui network biologici, il collagene sulla matrice dei tessuti, la nutrizione sul terreno infiammatorio di ogni giorno”.

Come precisa lo stesso autore, Il libro raccoglie la propria esperienza professionale in cinque capitoli, dalle ragioni per cui il dolore continua a tornare fino al legame tra microcircolo, rigenerazione ed estetica vascolare, con una strategia pratica da usare subito: un diario di sette giorni per osservare dolore, sonno, alimentazione e movimento. “Il libro di Antonio Clemente parla a una persona precisa: quella che non si è arresa all’idea di dover convivere con il dolore” osserva Giacomo Bruno , editore del libro. “Con parole semplici spiega perché il dolore si cronicizza e quali strumenti la medicina oggi mette a disposizione, ricordando sempre che il primo passo è una valutazione professionale”.

“Ero alla ricerca di un editore capace di condividere il messaggio del mio libro al maggior numero di persone. Pertanto, chi meglio di Giacomo Bruno?” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale portando alla pubblicazione questo libro che sono certo sarà di grande utilità per tanti lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4j52cpk Antonio Clemente è medico, laureato con lode all’Università di Roma “La Sapienza”. Ha perfezionato la propria formazione in Medicina Generale, Medicina Estetica (SIME-FIF), conseguendo inoltre un Master di II livello presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e la certificazione di Master Zone Consultant secondo il metodo del Dott. Barry Sears. Ha approfondito la Medicina dei Sistemi e gli aspetti biofisici del corpo umano, sviluppando un protocollo integrato per la rigenerazione dei tessuti e la terapia del dolore muscolo-scheletrico. Socio SIME, svolge attività libero-professionale nei campi della terapia Biofisica riabilitativa e rigenerativa con Tecnologia CMF Next, della Medicina Low Dose, della Nutrizione Zona Pro-Risoluzione e della Medicina Estetica Biologica. Riceve a Manfredonia, Molfetta e Faenza. E-mail: tonyclem@libero.it – Facebook: https://www.facebook.com/share/19SvN7RV59/ Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™ , la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su : https://www.brunoeditore.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore