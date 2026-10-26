(Arv) Venezia, 26 ottobre 2026 “Il Presidente Mattarella, da autentico garante della Costituzione, dimostra ancora una volta una lucidità e una concretezza straordinarie. Le sue parole sul Titolo V colgono un punto fondamentale: non siamo di fronte a una questione soltanto formale o giuridica, ma sostanziale. È la grande occasione per cambiare la pelle di questo Paese, modernizzarlo e dare finalmente piena attuazione ai principi costituzionali”.

Così Luca Zaia, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, commenta le dichiarazioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della quinta edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome.

“Le Regioni non possono essere considerate soltanto articolazioni amministrative dello Stato, chiamate a gestire competenze e servizi. Devono essere protagoniste della crescita, dell'innovazione e del futuro del Paese. L'autonomia differenziata è, in questo senso, la riforma delle riforme: un percorso di modernità e responsabilità, che avvicina le decisioni ai cittadini e valorizza la capacità di governo dei territori”, prosegue il Presidente Zaia.

“Non dobbiamo dimenticare che i Padri Costituenti, attraverso un confronto trasversale tra le diverse culture politiche, vollero una Repubblica fondata anche sul decentramento e sulla valorizzazione delle realtà territoriali. Un patrimonio che appartiene a tutti, non a una parte politica. Nel secondo dopoguerra la Germania costruì il proprio ordinamento su solide basi federali, mentre in Italia quel disegno è rimasto per troppo tempo incompiuto. Ecco perché il Presidente Mattarella ha ragione: il Titolo V rappresenta una base essenziale per dare pieno corso alla visione dei Padri Costituenti”, sottolinea il Presidente Zaia.

“Basti ricordare due grandi figure della nostra storia, Luigi Einaudi, piemontese, e don Luigi Sturzo, siciliano, espressioni di culture e territori differenti ma accomunate dalla medesima visione dello Stato. Nel 1948 don Sturzo affermava: ‘Sono unitario, ma federalista impenitente’. In queste poche parole è racchiuso un principio ancora attualissimo: rafforzare il ruolo dei territori significa rafforzare l'intero Paese, non dividerlo”.

“L’autonomia è un cambiamento che dobbiamo costruire giorno dopo giorno, con serietà, concretezza e nel pieno rispetto della Costituzione. Lavorando con determinazione al fianco del Governo Meloni, che sta facendo in breve tempo quello che non è stato fatto per troppi anni. Le parole pronunciate oggi dal Presidente Mattarella ci ricordano che questo cammino ha radici profonde nella storia della Repubblica e deve guardare al futuro. Un percorso da portare avanti accanto ai cittadini, avendo sempre nella Costituzione il nostro faro e nel Presidente della Repubblica il suo più alto garante”, conclude il Presidente Zaia.

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