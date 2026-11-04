Il Black Friday 2026 ti permette di cogliere imperdibili offerte sui prodotti Windows e Microsoft Office : aggiorna il sistema operativo per rendere più sicuro e performante il tuo computer, scegli la suite di produttività più usata al mondo per avere strumenti avanzati a supporto del tuo lavoro. Puoi farlo risparmiando oltre il 70% sul prezzo di listino, grazie a codici sconto che si aggiungono a prezzi già ridotti.

Il Black Friday è la migliore occasione per acquistare Windows e Office in offerta. Puoi aggiornare a Windows 11 o acquistare Office 2024 con forti sconti, oppure scegliere software professionali per la progettazione, la gestione dei progetti e i server aziendali. Per fare acquisti sicuri oltre che convenienti è importante rivolgersi a rivenditori di software affidabili come Mr Key Shop , store europeo che da quasi vent'anni distribuisce licenze software originali e ha servito oltre 350.000 clienti.

Mr Key Shop vende licenze a prezzi scontati tutto l'anno, ma durante il Black Friday puoi risparmiare ancora di più . Quest'anno le offerte sono divise in due selezioni: le offerte Black Friday con il 40% di sconto extra , attivabili con il codice BLACK40 , e le offerte Black Friday con il 30% di sconto extra , attivabili con il codice BLACK30 . Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre, ma su Mr Key Shop le offerte partono in anticipo, dal 25 novembre , e proseguono con il Cyber Monday di lunedì 30 novembre. È l'occasione perfetta per acquistare i migliori software in offerta : puoi aggiornare a Windows 11 o attivare Windows 11 e ricevere gli aggiornamenti periodici e le patch di sicurezza gratuite. Chi lavora con le versioni precedenti della suite può ancora acquistare Office 2021 o acquistare Office 2019 per risparmiare ancora di più, tenendo presente che Microsoft non rilascia più aggiornamenti di sicurezza per queste versioni: per l'uso quotidiano su PC connessi la scelta consigliata è Office 2024.

Per attivare gli sconti basta usare i codici dedicati : La selezione con il codice BLACK40 è pensata soprattutto per professionisti e aziende. Comprende: Se vuoi approfittare del Black Friday per acquistare i migliori software a prezzo scontato , con il codice BLACK30 puoi acquistare Windows 11 Home o Pro a un prezzo davvero conveniente , oppure acquistare Windows 10 risparmiando ancora di più: una licenza Windows 10 originale attiva anche Windows 11, a patto che il computer rispetti i requisiti di sistema. La selezione comprende anche: Durante l'anno il catalogo comprende anche tutte le versioni di Microsoft Office, inclusa quella in abbonamento Microsoft 365 , oltre ai prodotti per acquistare i migliori antivirus e le migliori VPN , fondamentali per navigare su Internet senza rischi.

Puoi acquistare le migliori offerte Black Friday Windows e Office su Mr Key Shop , dove durante il Black Friday e il Cyber Monday i codici sconto offrono un ulteriore ribasso fino al 40% su un vasto assortimento di licenze software originali e garantite.

Mr Key Shop offre anche una selezione dei migliori software per il backup e ripristino dei dati, come AOMEI Backupper e AOMEI Partition Assistant , oltre a soluzioni per aziende che possono acquistare Windows Server risparmiando . L'azienda, propone infatti forti sconti anche su prodotti di fascia business come Windows Server, Windows Server RDS CAL e Microsoft SQL Server.

Oltre a proporre i migliori software in offerta, Mr Key Shop offre tutte le garanzie e numerosi vantaggi: Usare i codici sconto e attivare le offerte Black Friday è molto semplice. Aggiungi al carrello un prodotto della selezione -40% o -30% e inserisci il codice sconto corrispondente, BLACK40 o BLACK30, nel campo apposito al checkout: lo sconto extra verrà calcolato automaticamente sul prezzo già ridotto. Ricorda che ogni codice vale solo per i prodotti della propria selezione. Scegli uno dei metodi di pagamento sicuri e certificati per completare l'acquisto e ricevi il prodotto direttamente al tuo indirizzo email, senza alcuna spesa di spedizione.

Mr Key Shop rappresenta la scelta più conveniente e sicura per acquistare Windows e Microsoft Office durante il Black Friday o per approfittare delle migliori offerte antivirus e VPN . Non perdere anche le offerte Cyber Monday di lunedì 30 novembre.

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