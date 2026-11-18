In un beach club l’ospite trova il telo già disteso sul lettino e può ordinare il pranzo sotto l’ombrellone. La crema solare, di solito, deve portarla da casa. È da qui che parte Sunkiss Booth, la cabina per l’applicazione automatica della crema solare sviluppata dall’azienda modenese SkinTech Innovations. L’ospite sceglie sul display il fattore di protezione tra SPF 15, 30 e 50+. I sensori rilevano la sua altezza e gli ugelli mobili applicano la lozione in circa dieci secondi. Per un architetto che progetta uno stabilimento balneare, la prima scelta è dove collocare il servizio. Una possibilità è lungo il percorso dagli spogliatoi agli ombrelloni, dove l’ospite passa prima di esporsi al sole. In pianta occorre lasciare libero il passaggio e prevedere lo spazio per sostituire le ricariche da 10 litri nel vano laterale. Il rivestimento in mosaico può riprendere i materiali scelti per il bordo piscina. Il gestore può includere l’applicazione nel prezzo dell’ombrellone oppure offrirla a pagamento, anche a chi entra per una sola giornata. La vendita delle applicazioni può così diventare un nuovo canale di ricavo per i beach club, unendo l’opportunità commerciale all’attenzione per la protezione solare e la salute degli ospiti. La scelta dei servizi riguarda anche chi prepara l’offerta tecnica per una gara di concessione balneare. Nel quadro della direttiva Bolkestein, l’articolo 4, comma 6, della legge 118/2022 considera, tra i criteri di aggiudicazione, la qualità del servizio agli utenti, il pregio architettonico delle strutture e la capacità di diversificare l’offerta turistica. Il rilievo del progetto emerge anche dalla bozza di bando-tipo nazionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, illustrata da ANSA il 30 settembre: il testo prevede una selezione basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, con un peso nettamente prevalente della componente tecnica rispetto a quella economica. Si tratta di una bozza, soggetta a modifiche. Per il gestore, prepararsi significa quindi definire concretamente i servizi che intende offrire. A poche settimane dal debutto del 23 ottobre alla Luxury Hospitality Conference di Milano, SkinTech Innovations registra un forte interesse per Sunkiss Booth, soprattutto sui mercati internazionali. È dall’estero che arriva la maggior parte delle richieste, con resort, beach club e strutture ricettive interessati a integrare la cabina per l’applicazione automatica della crema solare nei servizi dedicati agli ospiti. Le prime installazioni sono previste per l’estate 2027. Il prossimo appuntamento pubblico sarà il 1° dicembre alla Wellness Hospitality Conference, al Marriott Hotel di Milano, dove SkinTech Innovations sarà presente per rispondere alle domande di gestori e progettisti e approfondire le possibilità di inserimento di Sunkiss Booth nelle loro strutture. Sunkiss Booth per beach club e strutture ricettive https://www.sunkiss.it/it/ SkinTech Innovations www.skintechinnovations.com Ufficio stampa stampa@skintechinnovations.com · +39 059 596 3563 La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Skintech Innovations Srl