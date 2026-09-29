In “Come al Carnevale di Rio”, Alessia Ghigiarelli sceglie di raccontarsi senza costruire una narrazione lineare e senza trasformare la propria esperienza in una semplice cronaca personale. Il libro, edito da Europa Edizioni , nasce dall’accostamento di ricordi, immagini, pensieri, domande, simboli e inviti rivolti direttamente al lettore. Ne deriva una scrittura che procede per associazioni e ritorni, seguendo un movimento interiore più che una successione ordinata di avvenimenti. È una scelta coerente con l’idea dell’autrice di proporre un percorso nel quale il lettore possa riconoscere, accanto alla sua, anche una parte della propria esperienza.

Il centro dell’opera non è quindi soltanto ciò che è accaduto ad Alessia, ma il modo in cui quell’esperienza viene rielaborata attraverso la parola. La scrittura diventa uno strumento per cambiare prospettiva, per sottrarre il vissuto a definizioni percepite come limitanti e per restituirgli una dimensione più ampia. Anche il titolo acquista così un significato preciso dove il Carnevale di Rio non viene presentato come un luogo realmente visitato, ma come una condizione dell’animo, una possibilità di continuare a muoversi e a vivere: la metafora della festa, della musica e del ballo non cancella il dolore; serve piuttosto a dichiarare che il dolore non può essere l’unica definizione dell’esistenza.

L’autrice alterna momenti di durezza, rabbia e stanchezza ad altri di ironia, leggerezza e meraviglia. Non cerca una misura costante, e la pagina può passare dall’affermazione energica alla riflessione, dall’immagine poetica all’espressione colloquiale, fino all’imperativo rivolto al lettore. Questa varietà costituisce una precisa caratteristica stilistica: l’autrice non sembra interessata a mantenere una distanza letteraria dalla propria voce, ma a conservarne l’immediatezza.

Proprio l’immediatezza è uno degli elementi che definiscono maggiormente la prosa di “Come al Carnevale di Rio”. Ghigiarelli scrive come se il lettore fosse presente davanti a lei. Lo interpella, gli pone domande, gli chiede di fermarsi, di osservare, di cambiare il modo in cui nomina ciò che vive. Il risultato è una relazione molto diretta, nella quale il libro tende spesso a superare il confine tra racconto personale e messaggio universale. L’autrice parte da sé, ma cerca continuamente un punto di contatto con chi legge: la propria esperienza diventa occasione per parlare della paura, dell’identità, della memoria, della solitudine, dell’amore, della necessità di concedersi una pausa e della possibilità di ricominciare.

L’autrice affronta temi profondamente legati alla costruzione, o forse alla scoperta, della propria identità: i ricordi quotidiani non vengono filtrati per eccezionalità, ma conservano immagini minime, sensazioni, persone, luoghi e frammenti su cui l’autrice compone la propria idea della vita: non come successione di grandi eventi, ma come insieme di momenti che acquistano valore quando vengono riconosciuti. All’interno di questo mosaico di esperienze, l’autrice rifiuta di essere definita da un suo singolo tassello: troppo spesso si consente alla paura di definire il rapporto che si ha con se stessi, ma la paura non viene rappresentata come un nemico da eliminare, diventa piuttosto una presenza da riconoscere e accompagnare, quasi da prendere per mano. È una prospettiva che modifica anche il significato attribuito al coraggio: non l’assenza della paura, ma la scelta di continuare a muoversi nonostante la sua presenza. Così come la forza non può essere una condizione permanente. Riposare, mangiare, camminare, dormire, ridere, studiare, pregare e sognare diventano gesti concreti attraverso i quali tornare ad abitare la propria quotidianità. In questi passaggi il libro assume quasi il tono di un manuale personale, ma senza rinunciare alla componente autobiografica. Le regole e gli inviti contenuti nella parte finale non pretendono di costruire una teoria universale: nascono dall’esperienza dell’autrice e vengono offerti al lettore come possibilità.

La spiritualità occupa un altro spazio importante, ma viene proposta in una forma strettamente personale. Il rapporto con Dio, i segni, le coincidenze e le immagini della luce convivono con interrogativi e con momenti di protesta. Non c’è quindi una fede raccontata soltanto attraverso certezze pacificate: la spiritualità nasce anche dal confronto con ciò che non trova spiegazione. Il finale porta questa dimensione verso una dichiarazione di speranza rivolta al futuro e alle nuove generazioni. Il messaggio conclusivo non rimane confinato alla vicenda individuale, ma assume una prospettiva più ampia, legata al desiderio di un mondo nel quale verità, giustizia, equilibrio e pace possano trovare spazio.

Il libro possiede inoltre una forte dimensione relazionale. Familiari, amici, figure del passato e persone incontrate lungo il percorso non vengono presentati soltanto come comparse della vicenda autobiografica: rappresentano una rete di legami attraverso la quale l’autrice definisce se stessa. In questo senso acquista particolare significato il richiamo alla casa dei nonni e alla figura della nonna, così come la scelta di rivolgersi continuamente a un “tu”. L’io narrante non vuole rimanere isolato. La propria esperienza acquista valore soprattutto quando può diventare incontro, condivisione, possibilità di far sentire meno sola un’altra persona.

“Come al Carnevale di Rio” è dunque un libro che non cerca principalmente di raccontare una storia nel senso tradizionale del termine. La sua ambizione è diversa: costruire un percorso di trasformazione attraverso la voce, la memoria e l’immaginazione. Per questo la sua efficacia dipende soprattutto dalla disponibilità del lettore a entrare nel registro scelto dall’autrice, fatto di immediatezza, immagini forti, esortazioni e improvvisi cambi di tono. Chi cerca una narrazione lineare potrebbe avvertire la frammentarietà della struttura; chi invece accetta questa forma può cogliere il filo che unisce i diversi materiali: la ricerca di un modo per non lasciare che una ferita occupi tutto lo spazio dell’identità.

Il valore della scrittura di Ghigiarelli risiede soprattutto nella sincerità con cui espone questa ricerca. L’autrice non tenta di nascondere le contraddizioni, la rabbia, la stanchezza o il bisogno di credere. Al contrario, li porta sulla pagina insieme alla voglia di ridere, alla musica, ai ricordi e alla speranza. Ne nasce un testo fortemente personale, nel quale la leggerezza non significa superficialità e la sofferenza non viene trasformata nell’unico centro del racconto.

Il “Carnevale” del titolo diventa allora una metafora complessiva della possibilità di scegliere ancora la vita, senza negare ciò che è stato attraversato. È questo il filo che attraversa l’opera dall’inizio alla conclusione: la ricerca di una direzione interiore , la volontà di alleggerire il proprio bagaglio e il tentativo di trasformare ciò che fa paura in una nuova forma di consapevolezza.

La conclusione, con la sua apertura verso il futuro, completa questo movimento senza cancellare le ferite precedenti. La speranza non viene presentata come una soluzione semplice, ma come una scelta da continuare a coltivare. E il libro, coerentemente con la propria natura, non chiude davvero il percorso: consegna al lettore una serie di immagini, domande e possibilità da portare fuori dalla pagina.

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