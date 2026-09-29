(Arv) Venezia, 29 settembre 2026 Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità la proposta di legge n. 81 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del Caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”, d’iniziativa della vicepresidente della Commissione sanità di palazzo Ferro Fini e relatrice d’aula, Chiara Luisetto (Partito Democratico) - correlatore, il capogruppo di Lega-LV, Riccardo Barbisan - e del Presidente della Regione, Alberto Stefani. In sintesi, il progetto di legge disciplina il ruolo del caregiver familiare che, volontariamente e a titolo gratuito, si prende cura di una persona cara non autosufficiente o che necessita di assistenza di lunga durata, integrandolo nel sistema regionale dei servizi sociosanitari, riconoscendone la funzione sociale - con particolare attenzione ai giovani caregiver, per i quali sono individuate specifiche esigenze in ambito educativo, formativo e lavorativo e per il benessere psicofisico, e ai caregiver con più di 65 anni - e prevedendo informazione, formazione, affiancamento, supporto psicologico, misure di sollievo e valorizzazione delle competenze, comprese quelle trasversali, maturate nell'attività di cura, anche per favorire l'accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro. Sono previsti un Tavolo permanente presso la Giunta regionale, la raccolta di buone pratiche, la Giornata regionale del caregiver - il 6 ottobre -, linee guida regionali e l’istituzione del Fondo regionale caregiver.

In apertura dei lavori, il Consiglio ha approvato all’unanimità il rinvio in Commissione del progetto di legge n. 35, d’iniziativa del relatore d’aula, il presidente della Sesta commissione di palazzo Ferro Fini, Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia) - correlatore, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Carlo Cunegato - rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, il cui esame era stato sospeso al termine della seduta precedente, al momento della chiusura della discussione generale.

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