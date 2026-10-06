(Arv) Venezia, 6 ottobre 2026 Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha approvato con 30 voti favorevoli e 14 astenuti, il disegno di legge n. 105, di iniziativa della Giunta, “Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 'Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 'Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe''”, relatore, il presidente della Prima commissione consiliare, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Flavio Baldan.

In sintesi, la proposta legislativa, intervenendo sull’operatività di Finest - società partecipata dalla Regione attraverso Veneto Sviluppo - mira a espandere l’operatività geografica e strategica di Finest, la finanziaria che sostiene la cooperazione economica e l’internazionalizzazione delle imprese del Nordest, estendendone l’attività oltre i tradizionali ambiti dell’Europa centro-orientale e del bacino del Mediterraneo, alla luce dei mutamenti dello scenario economico e geopolitico internazionale: a tal fine, Finest prevede un apposito programma di investimenti finanziato attraverso un aumento di capitale; l’ampliamento consentirà a Finest di sostenere investimenti delle imprese del Triveneto anche in altri Paesi, attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società estere e la concessione di finanziamenti, per rafforzare gli strumenti a disposizione delle imprese del Nordest, e in particolare del Veneto, per sostenere i loro percorsi di internazionalizzazione e sviluppo sui mercati globali.

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