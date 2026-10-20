(Arv) Venezia, 20 ottobre 2026 Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, con l’approvazione della proposta di deliberazione amministrativa n. 21 illustrata in aula dal presidente della Prima commissione dell’assemblea legislativa, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il vicepresidente della stessa Commissione, Paolo Galeano (Partito Democratico), ha eletto Orietta Miotto quale presidente dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi della legge regionale n. 63/1979, istitutiva dell’Istituto, che prevede che il presidente del Consiglio di amministrazione dell’IRVV sia eletto dal Consiglio regionale del Veneto, su proposta del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO