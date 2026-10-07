Valorizzazione produzioni agroalimentari dell'area del Montello, dei Colli Asolani e della Pedemontana Trevigiana del Monte Grappa. Consiglieri Borgia e Rocco: “Un territorio straordinario, centrale sotto l’aspetto turistico ed enogastronomico. Coniughiamo assieme tradizione e innovazione.” (Arv) Venezia, 7 ottobre 2026 Oggi, nella Sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, i consiglieri regionali Claudio Borgia (Capogruppo di Fratelli d’Italia) e Nicolò Rocco (Riformisti Veneti in Azione) hanno presentato il Progetto di legge regionale n. 119 ‘Disposizioni in materia di valorizzazione delle produzioni agroalimentari dell'area del Montello, dei Colli Asolani e della Pedemontana Trevigiana del Monte Grappa’.

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Borgia, primo firmatario della proposta normativa, sottoscritta anche dai consiglieri Nicolò Rocco (Riformisti Veneti in Azione), Enoch Soranzo, Fabio Benetti e Claudia Barbera (FdI), Sonia Brescacin (Gruppo Misto), Rossella Cendron (Le Civiche Venete), Jacopo Maltauro (Forza Italia), ha innanzitutto portato i saluti del Presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, e del Presidente della Regione, Alberto Stefani.” “Per me, questa è una giornata molto importante – ha confidato Borgia - perché presentiamo il primo Progetto di legge di cui sono primo firmatario, per valorizzare il territorio del Montello, dei Colli Asolani e della Pedemontana Trevigiana del Monte Grappa, frutto di una attenta analisi e di confronto. Ringrazio il collega Rocco: abbiamo scritto la proposta normativa a quattro mani. Il Pdl vuole valorizzare un territorio straordinario, sempre più centrale sotto l’aspetto turistico ed enogastronomico, grazie anche al lavoro di tante persone. La proposta normativa è concreta: prevede un onere finanziario di 400 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028. Riconoscendo il valore strategico del turismo enogastronomico, il Pdl vuole valorizzare le produzioni agroalimentari che già costituiscono eccellenze consolidate, ma anche quelle che, qualora adeguatamente tutelate e sostenute, potranno costituire nuovi punti di forza del settore, recando sviluppo e opportunità professionali nei comuni ricompresi nell’area interessata. La proposta, inoltre, promuove, nell’ambito della realizzazione di itinerari turistici a carattere anche enogastronomico, le piccole produzioni locali (PPL), riconoscendone il valore per il territorio. Viene prevista l’erogazione di contributi per cammini e itinerari cicloturistici o enogastronomici, con forme di premialità per chi valorizza le PPL o una pluralità di produzioni. Vengono altresì promosse formule di bigliettazione unica e la realizzazione di un’apposita mappa dei percorsi. Il Pdl vuole anche valorizzare la produzione di olio extravergine d’oliva, sostenendo l’attivazione di sinergie per la definizione di standard uniformi di qualità e di etichettatura. La proposta di legge intende valorizzare la produzione di tartufo uncinato, prodotto tipico dell’area, con l’individuazione di risorse volte a sostenere l’iter per il riconoscimento di marchi di tutela e la creazione di un consorzio di valorizzazione. L’obiettivo è inoltre valorizzare la produzione cerasicola, pataticola e castanicola, sostenendo in particolar modo la ciliegia di Maser DECO, la patata del Montello carantina DECO e il marrone del Monfenera IGP, attraverso la promozione di sinergie strategiche con enti locali, consorzi di tutela e istituti di formazione, nonché incoraggiandone l’inserimento all’interno delle proposte culinarie locali in sinergia con il settore della ristorazione. Verrà istituita una certificazione regionale, corredata da un simbolo grafico promozionale, destinata alle attività di ristorazione che includono nei menu proposte realizzate prevalentemente con ingredienti dell’area.” “Vogliamo tutelare le tradizioni con l’ambizione di innovare e di crescere ulteriormente. Il Pdl, da una parte dà un riconoscimento, dall’altra assegna delle risorse – ha affermato Nicolò Rocco, (Riformisti Veneti in Azione) – I settori dell’agricoltura e del turismo possono ancora crescere molto: attraverso le risorse assegnate, vogliamo creare degli investimenti che possano creare un valore economico aggiunto per i territori. Non si tratta quindi di finanziamenti a pioggia. Vogliamo portare anche cultura e innovazione: nel Pdl è previsto il sostegno alla produzione vitivinicola, attraverso il finanziamento di un assegno di ricerca mirato a modelli innovativi di gestione e di una borsa di studio connessa a tesi di laurea inerenti alla promozione dell’enoturismo.” “Vogliamo valorizzare i prodotti tipici del territorio – ha detto Simone Rech, Presidente della Strada del Vino di Asolo e Montello – I nostri ristoratori sono i primi ambasciatori del territorio, inserendo nei menu i vini e i prodotti locali. Siamo impegnati a sostenere il turismo, facendo rete tra comuni: crediamo nella promozione unitaria, non solo del vino, ma di tutta l’enogastronomia del territorio che, negli ultimi anni, presenta un trend in crescita. Senza dimenticare l’olio extravergine del Grappa, il tartufo uncinato, la ciliegia di Maser, la patata del Montello carantina DECO e il marrone del Monfenera IGP. Crediamo nell’innovazione, finanziando ricerche su nuovi modelli di produzione.” “Crediamo nella valorizzazione del nostro territorio – ha affermato Debora Varaschin, assessore del comune di Montebelluna – Un territorio non è semplicemente la somma delle sue eccellenze, dalle bellezze paesaggistiche alle produzioni locali, ma serve fare rete, coinvolgendo produttori, imprese e amministrazioni comunali, mettendo da parte protagonismi, senza perdere la propria identità, per renderci più forti. Ringrazio così la Strada del Vino di Asolo e Montello per l’importante lavoro svolto.” Metthew Sommadossi, Sindaco del comune di Fonte, ha spiegato di rappresentare “tutti i Sindaci della Pedemontana del Grappa.” “Sapere che c’è una legge regionale che vuole valorizzare il nostro territorio, ci infonde una grande motivazione – ha aggiunto Sommadossi – Per noi si tratta di una straordinaria opportunità.” “Crediamo fortemente in questa proposta normativa che unisce commercio, turismo e servizi e che contribuisce a creare una destinazione territoriale – ha chiarito Federico Capraro, Presidente di Ascom ConfCommercio di Treviso – È un volano per lo sviluppo economico del territorio e dà nuove opportunità ai piccoli borghi.” “Abbiamo 500 produttori di olio che hanno bisogno di una luce dedicata alla loro attività – ha detto Claudio Crotti, in rappresentanza della Città dell’Olio – Non dimentichiamo che i nostri olivicoltori assicurano manutenzione e cura del territorio. Abbiamo un centinaio di produttori di ciliegie e 110 PPL; abbiamo anche le DE.CO della patata del Montello e della ciliegia di Maser, 8 Città dell’Olio. Quindi, accogliamo con grande favore questo Pdl che crea un brand unico di promozione del territorio.” Bruno Ceccato, in rappresentanza dell’associazione ‘Tartufo del Grappa’, ha ricordato che “il nostro tartufo è un prodotto presente fin dal Settecento, quando era assolutamente di nicchia, che è stato riscoperto negli ultimi anni e che è da valorizzare assolutamente. Abbiamo la responsabilità di trasmettere alle giovani generazioni le nostre tradizioni e i nostri prodotti: in questo senso, è fondamentale fare rete.” “Il territorio che questa proposta normativa vuole valorizzare ospita comunità incredibili e persone fantastiche. Una zona che merita tanto e che garantisce un importante indotto economico.”, ha detto Michele Pozzobon, Presidente FIPE provinciale di Treviso. 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