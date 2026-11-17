Cunegato (AVS): “Sulle Case di riposo raggiunto il punto di rottura: condizioni di bilancio che non reggono più e famiglie che non riescono a far fronte alle quote alberghiere. La Regione deve aumentare significativamente gli investimenti.” (Arv) Venezia, 17 novembre 2026 “Siamo di fronte a un punto di rottura: nei prossimi vent’anni, il numero degli over 80 è destinato a raddoppiare, ma gli investimenti nelle Case di riposo non sono sufficienti a rispondere a questa crescente domanda di assistenza – ha denunciato il Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Carlo Cunegato nell’introdurre la conferenza stampa che si è tenuta oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, sul tema ‘Sulle Case di riposo, ascoltiamo l'appello delle associazioni dei familiari’.” “Attualmente, in Veneto – ha ricordato Cunegato – ci sono 11 mila anziani in lista d’attesa, mancano 5 mila impegnative e si contano 2 mila QSA (Quote sanitarie di accesso), che sono quasi la metà. A questo, si aggiunge il fatto che le quote sanitarie regionali sono ferme al 2022, nonostante, nel frattempo, l’inflazione abbia raggiunto il 30%. Una situazione, questa, che produce due conseguenze: da un lato, le Case di riposo faticano sempre più a sostenere i costi di gestione e registrano bilanci in perdita; dall’altro, le famiglie non riescono più a far fronte a rette che raggiungono ormai i 2.100-2.300 euro al mese. Di fronte a questo scenario, la Regione deve aumentare significativamente gli investimenti. Senza dimenticare che il personale nelle Case di riposo è insufficiente a causa di una mancata programmazione. Bisogna costruire una immigrazione programmata e valorizzare di più il ruolo degli operatori sociosanitari.” “Per questo – ha concluso il consigliere regionale Carlo Cunegato - abbiamo voluto ascoltare oggi le associazioni che ogni giorno si impegnano nella tutela dei diritti degli anziani e delle loro famiglie.” Tommaso Todesca, Presidente di Codacons Veneto Anziani, ha osservato come il problema sia “diffuso in tutte le Case di riposo. Come associazione di difesa dei diritti dei cittadini, grazie alle battaglie che stiamo portando avanti, sul fronte legale, vogliamo che nessuno paghi più di quello che può, nello spirito della nostra Costituzione e del quadro normativo vigente. Ricordo che la quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la retta alberghiera spetta ai Comuni, in tutto o in parte, a seconda delle risorse economiche dell’ospite o del suo nucleo familiare. Noi chiediamo che ognuno faccia la propria parte e che gli oneri non vengano scaricati sempre più sulle spalle degli anziani e delle loro famiglie. In quest’ottica, abbiamo aperto uno sportello di ascolto e un osservatorio permanente, con le famiglie che sono le nostre sentinelle, per segnalare anche eventuali casi di maltrattamento degli anziani. Abbiamo costituito una rete dei comitati dei familiari. Indubbiamente, siamo di fronte a uno scenario preoccupante: la qualità dei servizi è a precipizio e le rette, invece, sono salite alle stelle. Proponiamo una Legge regionale, di iniziativa popolare, per far rispettare le leggi e tutelare le persone più fragili. Le famiglie devono essere presenti ai Tavoli decisionali. Vanno sanzionati i comportamenti illegittimi, omissivi e intimidatori. Va introdotto un obbligo di informazione, puntuale, trasparente ed esaustiva, sui diritti degli anziani e delle loro famiglie. Ci appelliamo in particolare al Presidente della Giunta regionale, Alberto Stefani, all’Assessore regionale al Sociale, Paola Roma, all’Assessore alla Sanità, Gino Gerosa, ma il nostro appello è trasversale, a tutto il mondo della politica.” Per Luigi Zanon, Presidente del Comitato veneto Familiari RSA, “il problema interessa migliaia di famiglie venete. Siamo una realtà autonoma, apolitica e trasversale, impegnata ad affrontare le problematiche degli anziani e dei loro familiari, in primis quelle legate all’elevato importo delle rette nelle RSA: su questo fronte, la responsabilità deve essere assunta a livello pubblico istituzionale. La nostra proposta normativa, di iniziativa popolare, vuole rendere effettivi i diritti alla cura e all’assistenza di tutte le persone non autosufficienti, previsti a livello costituzionale e giurisprudenziale. Chiediamo chiarezza normativa, trasparenza, informazione, confronto istituzionale permanete e tutela delle famiglie, di cui noi siamo i rappresentanti. E va garantita la qualità dell’assistenza.” “Ho presentato interrogazioni in Consiglio comunale e ho incontrato i cittadini, che spesso sono ignari dei loro diritti. I comuni devono garantire sostegno e una informazione trasparente alle famiglie.”, ha detto Dante Pilat, consigliere comunale di minoranza del comune di Cison di Valmarino. Ennio Mognato, Segretario della Sezione PCI di Mestre, ha appoggiato la proposta normativa di iniziativa popolare. “È importante, ora, raccogliere sette mila firme in sei mesi, dandoci una solida organizzazione.”, ha detto. Dario Marini, Segretario regionale del PCI, collegato da remoto, ha denunciato come la maggioranza di Centrodestra della Giunta regionale del Veneto si comporti come “un Robin Wood alla rovescia: toglie ai poveri per dare ai ricchi. Da un lato, si aumentano le rette nelle RSA, scaricando gli oneri sugli anziani e sulle loro famiglie, dall’altro si alimentano i fondi della sanità privata, per disarticolare quella pubblica. La nostra è una battaglia sociale, proiettata al futuro, che purtroppo riguarda tutti. Sosterremo convintamente la raccolta firme per la proposta normativa di iniziativa popolare.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO