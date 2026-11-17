18esima edizione mercatini di Natale di Verona. Bozza (Forza Italia): “Una manifestazione che valorizza il territorio veronese, le sue produzioni e le sue eccellenze, ma anche la storia, le tradizioni e il senso di comunità” (Arv) Venezia, 17 novembre 2026 Verona rinnova anche nel 2026 l’appuntamento con i Mercatini di Natale, una delle manifestazioni più attese del periodo delle festività, giunta alla 18esima edizione, tra gli eventi di punta del calendario cittadino. Il centro storico si prepara ad accogliere le tradizionali casette in legno, gli stand dedicati all’artigianato e alle specialità enogastronomiche, le decorazioni e le proposte regalo. Un’iniziativa che coniuga valorizzazione delle tradizioni, promozione del territorio e sostegno al commercio locale, animando le piazze e le vie della città scaligera con colori, profumi e atmosfere tipicamente natalizie. E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha presentato l’edizione 2026 dei mercatini di Natale di Verona, in programma dal 20 novembre al 27 dicembre 2026, assieme al consigliere regionale Anna Leso (FdI), a ⁠Luciano Corsi, Presidente del Comitato per Verona, a⁠ Paolo Caldana, membro del CdA di Confcommercio Verona, ad Alessandro Torluccio, Direttore di Confesercenti Verona, e all’imprenditore Silvano Girelli. Il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha sottolineato come il mercatino rappresenti “un appuntamento che ci introduce nel clima natalizio e che, quest’anno, celebra un traguardo importante: il 18esimo compleanno. Una manifestazione che valorizza il territorio veronese, le sue produzioni e le sue eccellenze, ma anche la storia, le tradizioni, il senso di comunità e lo spirito familiare; per questo, ha il sostegno convinto della Regione del Veneto. In vetrina ci saranno le eccellenze enogastronomiche veronesi e venete, insieme a quelle nazionali, con una significativa apertura internazionale. Un mercatino capace di richiamare moltissimi visitatori, motivo di orgoglio per Verona e per tutto il Veneto, ormai un appuntamento consolidato e riconosciuto anche a livello nazionale, che può contare sul sostegno regionale annuale al Comitato organizzatore. Il ritorno nel salotto di Verona, piazza Bra, con 80 chalet, contribuirà a rendere ancora più suggestiva l'atmosfera natalizia. Desidero inoltre ringraziare le associazioni di impegno sociale e di volontariato che avranno uno spazio all'interno della manifestazione, un'importante occasione per farsi conoscere e valorizzare il proprio operato.” Il consigliere regionale veronese Anna Leso (FdI) ha osservato come il Natale sia “il più bel periodo dell’anno, che si aspetta con trepidazione. Un’occasione per ricordare e celebrare i nostri valori, della famiglia e del sociale, con una attenzione particolare rivolta all’impegno e al lavoro delle associazioni di volontariato.” “Un progetto nato diciotto anni fa, che nel tempo è cresciuto e si è consolidato, fino a diventare un evento di richiamo nazionale – ha dichiarato Luciano Corsi, presidente del Comitato per Verona – Un percorso che ci ha portato, edizione dopo edizione, a progettare e realizzare una manifestazione capace di rinnovarsi, mantenendo al centro lo spirito del Natale e il legame con la città, con una ricaduta importante per il territorio. Un evento importante anche nell’ottica della destagionalizzazione dei flussi turistici. Quest'anno, abbiamo proseguito con le iniziative sociali, con ABEO, ANAVI e M.I.A. e all'importante presenza dell'ULSS 9 Scaligera, che metterà a disposizione delle associazioni del territorio uno chalet dedicato, offrendo loro spazio di incontro e visibilità con finalità di inclusione sociale. Prosegue inoltre l'accordo con il Banco Alimentare, dove tutte le eccedenze vengono ridistribuite ai meno abbienti. Un'iniziativa che testimonia come i Mercatini possano essere anche un'occasione per valorizzare il volontariato, la solidarietà e il senso di comunità. Ringrazio tutti gli enti, la Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Verona e il Comune di Verona per la co-organizzazione dell'evento, tutte le istituzioni e le realtà coinvolte per la collaborazione e il sostegno, fondamentali per la riuscita di una manifestazione di questa portata.” “Raggiungere la 18esima edizione dei Mercatini di Natale a Verona rappresenta un traguardo importante e testimonia la continuità di un progetto che, negli anni, ha saputo diventare un appuntamento riconoscibile e atteso, capace di richiamare visitatori e turisti e di contribuire alla promozione della nostra città. Ricordo che la scorsa edizione ha raggiunto un milione di visitatori – ha sottolineato Alessandro Torluccio, membro del Consiglio di Amministrazione del Comitato per Verona e Direttore di Confesercenti Verona – Ritengo che questa manifestazione rappresenti molto più di un evento natalizio: è uno strumento di valorizzazione del territorio, del centro storico, delle attività commerciali e dell'intero sistema economico e turistico cittadino, con una attenzione particolare per il sociale e per la sostenibilità ambientale. I Mercatini di Natale contribuiscono a creare occasioni di incontro e socialità, rafforzando l'attrattività di Verona e generando importanti ricadute per il commercio, la ristorazione, le strutture ricettive e i servizi. Quasi vent'anni di edizioni significano esperienza, solidità organizzativa e capacità di rinnovarsi, mantenendo al centro il legame con la città e la sua identità. Il nostro impegno deve continuare a essere quello di lavorare insieme alle istituzioni, agli operatori e a tutti i soggetti coinvolti per far crescere ulteriormente questa manifestazione, con l'obiettivo di renderla sempre più qualificata, attrattiva e capace di generare valore per Verona e per le sue imprese.” “I Mercatini di Natale rappresentano un appuntamento di grande richiamo per Verona, capace di valorizzare il centro storico e rafforzare l'attrattività turistica della città – ha evidenziato Paolo Caldana, membro del CdA di Confcommercio Verona – Come Confcommercio Verona, siamo orgogliosi di contribuire all'organizzazione di un evento che unisce tradizione, accoglienza e vitalità economica. Un'occasione importante anche per sostenere le imprese del territorio, dal commercio all'accoglienza ai servizi, consolidandone il ruolo nell'economia e nella vita cittadina.” Ad accompagnare la manifestazione sarà un ricco calendario di appuntamenti e iniziative, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini. Durante tutti i fine settimana sono previste attività e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere cittadini e visitatori, contribuendo a rendere il centro storico un luogo di incontro e condivisione.

“Siamo orgogliosi di partecipare anche quest’anno ai Mercatini di Natale di Verona, con una presenza che si rinnova e si arricchisce di iniziative – ha affermato l’imprenditore Silvano Girelli - Oltre al nostro villaggio in piazza Brà, allestiremo la Casa di Babbo Natale e saremo presenti anche nella storica Loggia Vecchia con uno spazio dedicato ai prodotti natalizi e, in particolare, ai presepi: una tradizione profondamente radicata nella cultura italiana, che quest’anno potrebbe compiere un importante passo verso il riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Questa edizione sarà per noi particolarmente significativa perché coincide con il trentesimo anniversario dell’idea del nostro Villaggio di Natale, tra i primi realizzati in Italia. Siamo convinti che questa collaborazione e la risonanza dell’iniziativa porteranno benefici concreti, contribuendo anche a destagionalizzare i flussi turistici e a valorizzare ulteriormente il territorio.” L'inaugurazione ufficiale della 18esima edizione dei Mercatini di Natale si terrà sabato 21 novembre, alle 17, a piazza Bra, con l'accensione delle luminarie, che darà simbolicamente il via alle festività natalizie nel cuore della città.

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