Terza edizione di Recantina e Tartufo del Grappa. Vicepresidente Rucco: “Le eccellenze enogastronomiche raccontano le nostre tradizioni, la nostra storia e la nostra identità.” (Arv) Venezia, 4 ottobre 2026 - La valorizzazione dei prodotti tipici, la riscoperta delle tradizioni enogastronomiche e la promozione delle eccellenze locali: sono questi gli ingredienti della terza edizione di ‘Recantina e Tartufo del Grappa’, la rassegna che mette al centro due prodotti simbolo del territorio delle Colline Asolane, del Montello e del Massiccio del Grappa. Protagonisti dell'iniziativa sono la Recantina, antico vitigno autoctono a bacca rossa, recuperato e valorizzato dopo un lungo periodo di abbandono, e il Tartufo del Grappa, prezioso prodotto dei boschi del massiccio, espressione della ricchezza e della biodiversità del territorio, anch’esso protagonista dell’Ottocento, dimenticato nel Novecento e riscoperto recentemente. La manifestazione, promossa dalla Strada del Vino Asolo Montello in collaborazione con il Consorzio Vini Asolo Montello, propone un percorso di scoperta attraverso la cucina e il vino, coinvolgendo ristoranti e realtà del territorio in una serie di appuntamenti dedicati a menu tematici e abbinamenti gastronomici. Un'occasione per promuovere un patrimonio di sapori, saperi e tradizioni, ma anche per rafforzare il legame tra produzioni locali, ristorazione e turismo. La rassegna ha l’obiettivo di far conoscere le peculiarità di un'area dalla forte identità enogastronomica, valorizzandone le risorse e sostenendo le attività che contribuiscono a mantenerne viva la tradizione. Dal 5 novembre al 13 dicembre 2026 si susseguiranno appuntamenti e proposte gastronomiche che coinvolgeranno il territorio delle Colline Asolane e del Montello. Quattordici ristoranti e diciassette cantine saranno i protagonisti della terza edizione della rassegna. E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la manifestazione assieme a Simone Rech, Presidente della Strada del Vino Asolo e Montello, Bruno Ceccato, Presidente dell’associazione ‘Tartufo del Grappa’, Michele Pozzobon, Presidente Fipe Treviso, Ezio Guizzo, Presidente dell’associazione ‘Montello a Tavola’, e a Lisiana Lazzarotto, in rappresentanza dei ristoratori. Il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, ha sottolineato il valore delle eccellenze enogastronomiche venete e il loro ruolo nella promozione del territorio. “Oggi diamo spazio a due eccellenze del territorio veneto e trevigiano, come la Recantina e il Tartufo del Grappa – ha detto Rucco - Sono particolarmente lieto di ospitare iniziative come questa che promuovono bene la nostra Regione. Le eccellenze enogastronomiche raccontano le nostre tradizioni, la nostra storia e la nostra identità. Il vino, il tartufo e la buona cucina rappresentano anche un importante motore economico e turistico per il territorio, grazie all'impegno e al lavoro di tanti ristoratori. È importante che le istituzioni siano al fianco di chi crea valore, lavoro e opportunità per le comunità locali. In questa direzione, si inserisce anche la mia proposta normativa che punta a trasformare le DE.CO. in IDE.CO., con l'obiettivo di valorizzare l'intero patrimonio delle produzioni territoriali e di sostenere le manifestazioni che contribuiscono a promuovere queste eccellenze.” “Siamo riusciti a mettere in rete i produttori di vino, di olio e di formaggio, assieme ai nostri ristoratori, alle istituzioni, alla Strada del Vino Asolo e Montello e al Consorzio Vini Asolo e Montello, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze dei colli di Asolo e Montello, che sono importanti volani per il turismo. Protagonisti della terza edizione della rassegna ‘Recantina & Tartufo del Grappa’ saranno due prodotti storici, molto conosciuti nell’Ottocento, ma dimenticati nel Novecento, riscoperti in questi anni – ha affermato Simone Rech, Presidente della Strada del Vino Asolo e Montello – Ricordo che i nostri ristoratori sono i primi ambasciatori del territorio. Nel corso della rassegna, i quattordici ristoranti coinvolti, in un determinato fine settimana, nel menù che verrà proposto ai clienti, inseriranno un piatto interamente a base di Tartufo del Grappa, abbinato a una delle diciassette Cantine di Recantina.” “Il Tartufo del Grappa è un prodotto storico: nel 1780 era presente nelle più importanti fiere. I nobili veneziani lo amavano per il suo sapore definito ‘gentile’, delicato ma persistente, grazie al microclima presente nel massiccio del Grappa. La Grande Guerra devastò il territorio e così, dal 1920, non abbiamo più sentito parlare di questo tartufo, che è stato però riscoperto una quindicina di anni fa. Ricordo che il Grappa ci offre due principali tipologie di tartufo: quello estivo, che viene raccolto fino a settembre, e quello autunnale, che può essere raccolto fino a gennaio.”, ha spiegato Bruno Ceccato, Presidente dell’associazione ‘Tartufo del Grappa’. Michele Pozzobon, Presidente Fipe Treviso, ha rivolto “un grande plauso al lavoro delle tante persone del territorio che hanno reso possibile questa progettualità, un vero e proprio modello che, da una parte porta la cultura verso il cliente, e dall’altra garantisce ai ristoratori un degno posizionamento nel territorio.” “Il mondo della ristorazione è vetrina e ambasciatore degli eccellenti prodotti del nostro territorio, che da anni siamo impegnati a valorizzare e a far conoscere.”, ha detto Ezio Guizzo, Presidente dell’associazione ‘Montello a Tavola’. Lisiana Lazzarotto, sommelier, in rappresentanza dei ristoratori, ha ricordato che “la Recantina è un nostro fiore all’occhiello, un prodotto DOC Asolo e Montello dal 2013. È un vino austero ma molto versatile, che può essere abbinato a tanti piatti, come il tartufo, dolci compresi.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO