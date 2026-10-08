‘Pomo Pero’ di Lusiana. Martini (Stefani Presidente): “Manifestazione caratterizzata da un forte senso di identità, che valorizza le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche locali, coinvolgendo associazioni di volontariato civile e sociale.” (Arv) Venezia, 8 ottobre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Morena Martini (Stefani Presidente) ha presentato la 27esima edizione di ‘Pomo Pero’, manifestazione che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Lusiana Conco, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione ‘Often On Pira’. L’iniziativa vuole valorizzare le tradizioni e le produzioni tipiche locali e promuovere il territorio. Il consigliere regionale Morena Martini ha osservato che “già il titolo della manifestazione, ‘Pomo Pero’, rievoca sapori e profumi antichi, di tradizioni mai dimenticate, rappresentati dalle mele e dalle pere di Luisiana, un’eccellenza assoluta. Il 10 e l’11 ottobre, i visitatori potranno godere di una festa corale molto sentita, che coinvolge l’intera comunità. Ringrazio in particolare l’assessore regionale Marco Zecchinato, Sabrina Passuello, assessore del comune di Lusiana Conco, e le tante associazioni e i numerosi volontari che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.” “Le mele e le pere di Lusiana sono varietà antichissime, numerose e ancora oggi coltivate su grandi alberi centenari, veri e propri ‘Patriarchi’ della nostra montagna – ha osservato Morena Martini – I visitatori che verranno a Lusiana Conco sabato 10 e domenica 11 ottobre, potranno scoprire tutte queste varietà e, soprattutto, assistere alla loro trasformazione in prodotti del territorio: dalle buonissime frittelle di mele ai succhi, fino al ‘Lusianito’, un aperitivo a base di succo di mela con una componente alcolica e una nota decisamente particolare. Ma, soprattutto, sarà possibile degustare la ricca offerta enogastronomica della nostra montagna: formaggi, erbe selvatiche, tisane, miele e un mercatino dell’artigianato selezionato. Non mancheranno le proposte dedicate ai bambini, perché la Regione del Veneto, e il Presidente Stefani in particolare, credono fortemente in questo tipo di iniziative, in forza della loro capacità di mantenere un legame tra i giovani e la montagna. Non è un caso che molti dei coltivatori presenti alla manifestazione siano ragazzi che hanno scelto di rimanere sui nostri monti, di vivere e amare il ritmo lento della natura e, attraverso il proprio lavoro, offrire ai visitatori e agli acquirenti i migliori prodotti della loro terra.” “La manifestazione è caratterizzata da un forte senso di identità, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Lusiana, molto attenta alla valorizzazione delle tradizioni e capace di coinvolgere le associazioni di volontariato civile e sociale, anche dei comuni confinanti – ha chiosato il consigliere regionale - Perché il senso di identità passa certamente attraverso i prodotti locali, ma soprattutto si trasforma in cultura del territorio, in consapevolezza e partecipazione.” Antonella Corradin, Sindaco del comune di Lusiana Conco, ha messo in risalto “l’impegno profuso dall’amministrazione comunale per tenere vive le nostre tradizioni e valorizzare le tante eccellenze del territorio. Ringrazio i numerosi appassionati e volontari che ci hanno supportato nella nostra idea di dare lustro al nostro paese. Da una piccola mostra di prodotti locali, la manifestazione è cresciuta nel corso degli anni e ora è un punto di riferimento assoluto per il nostro territorio.” Davide Pozza, Presidente dell’associazione ‘Opfel on Pira’, ha evidenziato come ‘Pomo Pero’ rappresenti “una vetrina importante per Lusiana: recuperiamo le varietà antiche di mele e di pere e le esponiamo, assieme ad altri prodotti del territorio. Valorizziamo inoltre i nostri sentieri e paesaggi, conserviamo tante varietà di mele e di pere, un grande patrimonio di biodiversità che rappresenta il futuro della nostra agricoltura.” Federico Canalia, membro dell’associazione ‘Opfel on Pira’, ha presentato “le specialità del succo e delle frittelle di mela. Il succo è composto di tante varietà di mela, mentre le frittelle sono fatte con una pastella ricca di uova. Sempre nel rispetto assoluto della natura e dei suoi ritmi.” “Il mercato è una parte fondamentale della manifestazione: valorizza i prodotti locali, molto selezionati, in particolare le mele e le pere, i formaggi delle nostre malghe, tutti gestiti da ragazzi giovani che coniugano assieme tradizione e innovazione.”, ha spiegato Valeria Carfora, dell’associazione ‘Opfel on Pira’. Francesco Balduzzo, sempre dell’associazione ‘Opfel on Pira’, ha sottolineato “il coinvolgimento dei giovani e dei bambini, che hanno tutti un ruolo preciso in questa manifestazione. ‘Pomo Pero’ è una grande famiglia ed è caratterizzata dall’intenso profumo che si respira nel nostro paese nei giorni della festa.” Genny Ronzani, dell’associazione ‘Opfel on Pira’, ha assicurato che “faremo divertire tutti i nostri visitatori con spettacoli itineranti, musica e teatro. Ci saranno siti museali aperti e si potrà salire in cima alla Torre Campanaria. E per i bambini saranno messi a disposizione laboratori tematici, come quello sulle api. Senza dimenticare il suggestivo percorso naturalistico.” Silvia Pozza, in rappresentanza dei ristoratori locali, ha presentato “le specialità enogastronomiche che valorizzano le antiche varietà di mele e di pere e che i turisti potranno degustare.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO