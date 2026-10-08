‘L’Impresa della Bellezza - Il Made in Italy fra Letteratura, Arte e Impresa’ e progetto ‘Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto’. Morosin (LVR): “La bellezza deve diventare un nuovo patrimonio immateriale e un veicolo di turismo, di conoscenza e di studio delle nostre radici.” (Arv) Venezia, 8 ottobre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica) ha presentato l’evento ‘L’Impresa della Bellezza - Il Made in Italy fra Letteratura, Arte e Impresa’, che si svolgerà nel Teatro Comunale Quirino De Giorgio di Vigonza, in provincia di Padova, nelle giornate del 13, del 16, del 17 e del 18 ottobre 2026. È stato presentato anche il progetto ‘Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto’.

Nello specifico, ‘L’Impresa della Bellezza’ è il festival culturale collegato al progetto ‘Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto’, che unisce la storia dell'architettura palladiana all'eccellenza produttiva e manifatturiera locale. Il progetto ‘Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto’ è nato dal confronto tra lo scrittore Matteo Strukul e il Vicesindaco di Vigonza, Damiano Gottardello, che ha l’obiettivo di riconoscere ufficialmente e valorizzare Andrea Palladio tramite iniziative regionali e legislative come padre dell'architettura veneta, sulla scia della Risoluzione Congressuale USA n. 259 del 6 dicembre 2010, che lo aveva già definito Padre dell'Architettura Americana. “Oggi, parliamo della bellezza, accostata all’impresa, e del Palladio, che ha espresso ai più alti livelli la bellezza nelle costruzioni. Perché sono convinto che la cultura sia uno strumento fondamentale per promuovere lo sviluppo e uscire da situazioni di crisi. – ha affermato il consigliere regionale Alessio Morosin - La bellezza si può trovare ovunque. E, attraverso ‘L’impresa della bellezza’, vogliamo che la bellezza diventi un nuovo patrimonio immateriale e, allo stesso tempo, un veicolo di turismo, di conoscenza e di studio delle nostre radici. Parliamo del patrimonio architettonico, ambientale, culturale e pittorico, ma anche di tutto ciò che racconta la storia e l’identità del nostro territorio. Per questo, riteniamo importante arricchire anche lo Statuto della Regione del Veneto con un riferimento esplicito a questo patrimonio inestimabile, di cui, purtroppo, abbiamo ancora poca consapevolezza. E invece è un patrimonio immenso. A volte, si parla di identità dimenticando che la radice stessa dell’identità è proprio il nostro patrimonio storico: la lingua, le tradizioni, le consuetudini e tutto ciò che, nel corso dei secoli, ha caratterizzato e continua a caratterizzare il territorio veneto. Riscoprire e valorizzare questa bellezza significa quindi non soltanto promuovere il Veneto, ma anche conoscere meglio noi stessi e comprendere da dove veniamo.” “’L’Impresa della Bellezza’ è un contenitore che porta dentro di sé tante dimensioni del nostro territorio – ha spiegato il Vicesindaco del comune di Vigonza, Damiano Gottardello - C’è il turismo, naturalmente, ma c’è anche la cultura, l’arte, l’enogastronomia. Non a caso, tra gli ospiti dell’evento, ci sarà anche Pappagallo: una presenza che contribuisce a rappresentare questa dinamica ampia e articolata. L’obiettivo, però, è soprattutto uno: far percepire che noi viviamo immersi nella bellezza. La bellezza sono gli aspetti architettonici, naturalmente, ma sono anche quelli artistici, culturali, paesaggistici e, non da ultimo, enogastronomici. Come amministrazione comunale, siamo orgogliosi e, soprattutto, consapevoli, della responsabilità di essere la porta d’accesso alla Riviera del Brenta, a quel mondo straordinario di ville e di architetture legate alla tradizione palladiana. E poi ci sono i nostri prodotti, la nostra enogastronomia, un patrimonio che il mondo ci invidia. Tutto questo è bellezza e tutto questo, attraverso Palladio, può essere raccontato e valorizzato come un’unica grande identità del Veneto.” “Collaboriamo con Matteo Strukul, una persona molto sensibile nel descrivere il nostro passato a beneficio delle giovani generazioni – ha chiosato il Vicesindaco - Da questa collaborazione, è nata l’idea dell’‘Impresa della Bellezza’, una progettualità, giunta alla seconda edizione, che fa sintesi del nostro passato glorioso per trasmetterlo ai giovani. Il 13, il 16, il 17 e il 18 ottobre ospiteremo personaggi del calibro di Mauro Corona, Milo Manara, Silvia Gorgi, Marianna Corona, Marco Angius, Daniele Marcassa, Ivo Gallo, Alice Guerra, Luca Pappagallo, Giacomo Brunoro, e, soprattutto, Matteo Struhul, la vera anima dell’evento. Poi, ci sarà una tre giorni nel territorio, assieme all’Orchestra di Padova, che partirà da Vigonza e toccherà Dolo e Piombino Dese, nel segno del Palladio Ambasciatore della Bellezza del Veneto.” “L’idea è fare di Andrea Palladio l’autentico campione della bellezza del Veneto, un’idea condivisa anche dal Vicesindaco del comune di Vigonza – ha chiarito Matteo Strukul - Pensiamo infatti che sia importante essere consapevoli delle proprie radici, sapere da dove veniamo e conoscere la nostra storia, senza mai darla per scontata. Per questo, auspico che Andrea Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto, possa diventare una norma programmatica da inserire nello Statuto della Regione del Veneto. Un riconoscimento che avrebbe un significato ancora maggiore considerando che gli Stati Uniti hanno già riconosciuto Palladio, nel 2010, come padre dell’architettura americana. Anche perché la figura del Palladio rappresenta perfettamente quella capacità del Veneto di trasformare la propria storia, la propria cultura e la propria bellezza in un patrimonio riconosciuto nel mondo. E, in questo contesto, l’Orchestra di Padova e del Veneto rappresenta a sua volta un’eccellenza: un’istituzione sinfonico-concertistica di livello nazionale e internazionale. Per questo, siamo particolarmente soddisfatti che abbia scelto di essere parte di questo progetto.” “Credo che la bellezza dia senso alla vita, intesa come arte che si fonde con l’ambiente. Il Veneto è ammantato di bellezza, ma non ne siamo sufficientemente consapevoli e grati – ha aggiunto Strukul - Il progetto ‘L’Impresa della Bellezza’ rappresenta quindi un’occasione preziosa proprio per riflettere sulla bellezza, rapportata all’ambiente. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Sugarpulp, è diretta dal sottoscritto e da Silvia Gorgi, e porta a Vigonza, sulla Riviera del Brenta, un ricco programma di incontri che vedrà come protagonisti autori, imprenditori, artisti, tutti untiti dalla loro capacità di ’saper fare’. Perché è proprio nel ‘saper fare’ che il Veneto riconosce uno dei valori fondanti del proprio presente e dell’immediato futuro.” Irene Trinca Colonel, rappresentante dell’Orchestra di Padova e del Veneto, ha ricordato che “il 18 ottobre, saremo presenti all’‘Impresa della Bellezza’ eseguendo due brani di Gian Francesco Malipiero, uno dei grandi compositori italiani del Novecento. La musica non sarà semplicemente accompagnata dalle parole: ci sarà un vero e proprio dialogo tra i due linguaggi. Le parole verranno lette da Matteo Strukul e si alterneranno alla musica, creando un intreccio nel quale il racconto e l’ascolto si sosterranno reciprocamente.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO