Prima commissione, via libera per l’Aula al bilancio consolidato 2025 della Regione. Presentato il programma 2027 del Corecom Veneto (Arv) Venezia, 13 ottobre 2026 - La Prima commissione del Consiglio regionale presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha approvato oggi, a maggioranza, il disegno di deliberazione amministrativa n. 17, di iniziativa della Giunta, di approvazione del bilancio consolidato 2025 della Regione del Veneto, già illustrato nel dettaglio nel corso delle sedute precedenti e munito del parere delle altre commissioni consiliari. Il provvedimento, che dà conto dei risultati economici, patrimoniali e finanziari derivanti dalla gestione complessiva di enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che formano il Gruppo Regione del Veneto, può così essere iscritto all’ordine del giorno dei lavori d’Aula, relatore, il presidente Tomaello, correlatore, il vicepresidente Galeano.

Via libera in Commissione, a maggioranza, senza voti contrari, anche alla proposta di deliberazione amministrativa n. 16, relativa al programma 2027 di attività del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, insediatosi il 28 luglio scorso e illustrato dal presidente del Comitato, Tommaso Razzolini. In estrema sintesi, tenuto conto che la programmazione delle attività 2027 e delle relative risorse operative da impiegare sarà orientata ad assicurare innanzitutto continuità, il Corecom punterà a rafforzare la tutela dei cittadini, il pluralismo dell’informazione - con particolare riferimento alla vigilanza sulla par condicio, in vista delle elezioni amministrative e del rinnovo del Parlamento nazionale - e la promozione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali: proseguiranno, quindi, le iniziative di “media education”, ampliando le collaborazioni con università, istituzioni, enti e associazioni del territorio per sviluppare percorsi di alfabetizzazione mediatica e digitale e contrastare fenomeni quali cyberbullismo, hate speech e disinformazione. Sul fronte della tutela degli utenti, il Comitato continuerà a gestire gratuitamente le procedure di conciliazione e definizione delle controversie con gli operatori delle telecomunicazioni attraverso ConciliaWeb, puntando a mantenere livelli di servizio in linea con quelli degli anni precedenti. Proseguiranno, inoltre, i controlli sull’emittenza radiotelevisiva locale a garanzia della correttezza della programmazione, della tutela dei minori e del rispetto del pluralismo. Il programma prevede, infine, il rafforzamento della comunicazione istituzionale, attraverso campagne informative sui canali tradizionali e social e l’organizzazione di convegni e seminari dedicati ai temi della comunicazione e della cittadinanza digitale. Relatore per l’Aula del provvedimento, il presidente Tomaello, correlatore, il capogruppo di Resistere Veneto, Riccardo Szumski.

Di seguito, la Commissione ha dato via libera unanime alla rendicontazione n. 47 e al bilancio societario n. 1 della Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero (ente di diritto privato in controllo pubblico, istituito con L. Reg. n. 34/2004, attivo dal 2006, fondato da Regione del Veneto, Provincia di Belluno e Unione Montana Comelico, per rispondere alla domanda di riconoscimento della condizione transfrontaliera dell’area del Comelico con iniziative culturali, sostegno alle associazioni, ricerche in collaborazione con università ed enti di ricerca, partecipazione a progetti di sviluppo e cooperazione territoriale), a maggioranza, senza voti contrari, ai bilanci societari n. 4 e n. 11 di Infrastrutture Venete (la società controllata dalla Regione che si occupa di gestione, manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie e delle vie navigabili del Veneto), nonché alla proposta di deliberazione amministrativa n. 21, relativa all’elezione del Presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, relatore per l’Aula il presidente Tomaello, correlatore, il vicepresidente Galeano.

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