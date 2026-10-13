Seconda edizione ‘Veneto Cup’. Patron (FI): “La Nazionale di calcio dei Sindaci sfiderà la Nazionale Cantanti: venerdì 23 ottobre, alle 20, allo stadio ‘Gabbiano’ di Campodarsego. Il ricavato contribuirà a finanziare la seconda Torre della Città della Speranza di Padova.” (Arv) Venezia, 13 ottobre 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Mirko Patron (Forza Italia) ha presentato la 2^ edizione della ‘Veneto Cup’, un incontro di calcio con finalità benefiche che vedrà sfidarsi, venerdì 23 ottobre 2026, alle 20, allo stadio ‘Gabbiano’ di Campodarsego, la Nazionale dei Sindaci e la Nazionale dei Cantanti.

Il ricavato verrà destinato a finanziare la seconda Torre della Città della Speranza di Padova. Il consigliere regionale Mirko Patron ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per le province di Padova e Verona, salutando il Presidente onorario della Nazionale Italiana Sindaci, Damiano Tommasi, “nonché il calciatore più talentuoso, assieme a Roberto Padrin.” “Due anni fa – ha ricordato Patron - abbiamo siglato un accordo con la Nazionale Italiana Cantanti per organizzare due eventi in Veneto: nel 2025, si è disputata la partita d’andata a Verona, allo stadio della Virtus, e quella di ritorno a Chioggia. È stata un’esperienza straordinaria e molto bella. Ora siamo giunti alla seconda edizione, con la partita d’andata a Campodarsego e il ritorno a Caldiero, in provincia di Verona. Raccoglieremo fondi a favore della Fondazione Città della Speranza, un’eccellenza del territorio padovano, impegnata nella ricerca scientifica per migliorare le condizioni di vita di tanti bambini. Il ricavato della partita di ritorno sarà invece devoluto all’associazione La Bottega dei Talenti. Allora…che vinca il migliore, ma la cosa più importante è riuscire a raccogliere fondi e sostenere queste realtà, che svolgono un ruolo fondamentale per la comunità.” L’assessore regionale Elisa Venturini ha portato i saluti della Giunta regionale, sottolineando come l’iniziativa rappresenti “un motivo di orgoglio per il Veneto, sportivo, solidale e concreto, capace di tradurre in azioni la generosità, la solidarietà e la volontà di fare del bene. La Nazionale Italiana Sindaci e la Nazionale Italiana Cantanti rappresentano il vero valore dello sport, in grado di unire mondi ed esperienze diversi per realizzare sogni. I cantanti arrivano direttamente al cuore delle persone, mentre i sindaci toccano quotidianamente con mano la vita dei cittadini. Insieme, attraverso lo sport e il divertimento del calcio, possono promuovere la solidarietà e sostenere la Fondazione Città della Speranza, che grazie alla ricerca e all’innovazione contribuisce a donare ai bambini un futuro migliore. Ringrazio in particolare l’amministrazione comunale di Campodarsego, che dimostra ancora una volta la disponibilità del territorio ad accogliere e sostenere iniziative di solidarietà.” Il sindaco di Campodarsego, Valter Gallo, ha ribadito il convinto “sostegno dell’amministrazione comunale all’iniziativa, una bella opportunità per il territorio e un’occasione concreta per promuovere la solidarietà. Il comune di Campodarsego appoggia convintamente questo evento, che rappresenta una bellissima opportunità per il nostro territorio e per sostenere una causa importante come quella della Fondazione Città della Speranza, un’eccellenza a livello nazionale che contribuisce a migliorare la vita di tantissimi bambini attraverso la ricerca e l’assistenza.” Il Vicepresidente della Fondazione Città della Speranza, Clodovaldo Ruffato, ha ringraziato gli organizzatori per aver destinato alla Fondazione il ricavato dell’iniziativa, sottolineando l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa e hanno scelto di sostenere la Fondazione Città della Speranza – ha detto Ruffato - Stiamo coltivando un sogno: costruire una seconda Torre, da destinare a laboratori di ricerca per sviluppare terapie sempre più mirate e personalizzate, pensate per ogni singolo paziente. Ricordo che, in trent’anni di attività, la Fondazione ha raccolto oltre 130 milioni di euro, destinati alla realizzazione di strutture sanitarie, alle cure e alla ricerca. Il nostro sogno è che tutti i bambini possano diventare grandi. È per questo obiettivo che lavoriamo ogni giorno, con impegno e determinazione.” Angelo Campi, mister della Nazionale Italiana Sindaci e sindaco di Salizzole, in provincia di Verona, ha sottolineato il valore solidale dell’iniziativa: “La Nazionale Italiana Sindaci è nata nel 2002 e l’anno prossimo festeggeremo il nostro 25° anniversario. Abbiamo raccolto più di un milione di euro: crediamo nella solidarietà e sosteniamo volentieri la ricerca. A Caldiero concluderemo l’edizione della Veneto Cup, con il ricavato che andrà all’associazione ‘La Bottega dei Talenti’.” L’organizzatore, Alessandro Rossini, ha evidenziato il duplice obiettivo dell’iniziativa: “promuovere il territorio e sostenere progetti di solidarietà. Un’attenzione particolare è rivolta anche all’associazione ‘La Bottega dei Talenti’, impegnata sui temi dell’inclusione e della parità di genere. Ricordo che nel corso della sua storia, la Nazionale Italiana Cantanti ha raccolto complessivamente circa 140 milioni di euro. Un risultato che testimonia il valore di un progetto capace di mettere a disposizione anche il proprio marchio, riconosciuto come garanzia di affidabilità e impegno solidale. Da Gianni Morandi a Ligabue, da Eros Ramazzotti fino alle nuove generazioni di artisti, la squadra continua a rinnovarsi, coinvolgendo anche giovani cantanti capaci di richiamare il pubblico nelle piazze.” Il cantante Moreno ‘Il Biondo’ ha sottolineato il significato umano e sociale dell’iniziativa: “Abbiamo la possibilità di contribuire a realizzare dei sogni. La Nazionale Italiana Cantanti è un patrimonio italiano e noi abbiamo la fortuna di divertirci giocando a pallone, unendo la musica alla solidarietà. Accogliamo le diverse espressioni della musica italiana e oggi apriamo le porte anche ai giovani cantanti, per dare continuità a questo progetto e coinvolgere le nuove generazioni.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO