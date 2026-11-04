Sesta commissione, via libera a parere su requisiti di classificazione dei condhotel (Arv) Venezia, 4 novembre 2026 La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Giunta regionale n. 72, relativa ai requisiti di classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata “condhotel”, che integra camere d'albergo e unità abitative residenziali, prevedendo, tra l’altro, anche dei modelli regionali per domande, prezzi e segnalazione d’inizio attività.

La Commissione, inoltre, ha stabilito di procedere all’esame di un testo unificato delle proposte di legge n. 42, a prima firma della vicepresidente Sambo, e n. 50, primo firmatario, il consigliere Carlo Cunegato (Alleanza Verdi e Sinistra), che dettano disposizioni per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti pubblici della Regione del Veneto. L’iter istruttorio del testo proseguirà nel corso delle prossime sedute.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO