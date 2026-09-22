Prima commissione, votate le prese d’atto dei bilanci societari di Concessioni Autostradali Venete, Veneto Edifici Monumentali e Veneto Acque (Arv) Venezia, 22 settembre 2026 La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha sentito oggi in audizione, in ordine al bilancio societario n. 3, il presidente, Monica Manto, e l’amministratore delegato, Elisabetta Campitelli, di CAV - Concessioni Autostradali Venete S.p.A. sul bilancio d’esercizio della società al 31 dicembre 2025. Di seguito, la Commissione ha audito anche gli amministratori unici di Veneto Edifici Monumentali s.r.l. e di Veneto Acque S.p.A., ovvero, rispettivamente, Michele Simonella e Gerardo Meridio, sui bilanci societari n. 5 e n. 6 riguardanti i bilanci d’esercizio 2025 delle due società e le rendicontazioni sugli obiettivi 2025-27. La Commissione ha approvato all’unanimità le prese d’atto di ciascun bilancio societario.

Via libera per l’aula, infine, al progetto di legge statale n. 5, primo firmatario, il consigliere Davide Lovat (Resistere Veneto), che propone, in sintesi, la modifica dell’articolo 1277 del Codice civile al fine di stabilire, come principio generale, che l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie possa avvenire mediante pagamento in denaro contante; relatore per l’aula, il consigliere Lovat, correlatore, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Flavio Baldan.

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