Cosenza, 3 novembre 2026 – La Camera di Commercio di Cosenza promuove due appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, tra produzioni agroalimentari, cultura e tradizione.

Lunedì 9 novembre si terrà la giornata celebrativa del concorso Consensus . Alle 17:30 , nella Sala Petraglia, saranno consegnate le menzioni speciali ai prodotti che si sono distinti durante le sessioni di degustazione specialistica. Alle 19:30 , al terzo piano, i partecipanti potranno prendere parte a un percorso sensoriale con degustazione guidata del paniere di eccellenze dell’ Elaioteca Dieta Mediterranea , la vetrina dedicata alle produzioni agroalimentari cosentine.

L’iniziativa è aperta a imprese, operatori e cittadini, con l’obiettivo di far conoscere le produzioni locali e favorire occasioni di incontro e collaborazione. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link .

Lunedì 16 novembre , alle 17:30 , sempre nella Sala Petraglia, si terrà “ Francesco & Francesco – Due sguardi, un’unica luce ”, un appuntamento che mette in dialogo San Francesco di Paola e San Francesco d’Assisi attraverso testimonianze, teatro e tradizione.

Il momento centrale sarà il reading teatrale curato da Franco Tagliente, con la partecipazione degli studenti dell’Università della Calabria e la presentazione dell'opera “Ultima Lezione”. Il programma comprenderà anche la presentazione dell’opera “Francesco de Paula l’Opera” di Francesco Perri e una degustazione ispirata alla “Dieta magrissima di San Francesco di Paola”, a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore San Francesco di Paola. Per partecipare è possibile iscriversi qui .

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