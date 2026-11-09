Ottobre è stato un mese positivo per il mercato del credito italiano: la domanda è cresciuta su più fronti, con i mutui che hanno segnato la crescita mensile più netta tra tutti i prodotti presi in esame, con un +12,5% rispetto a settembre. Su base annua, è il BNPL a guidare con +23,2% rispetto a ottobre 2025. Su base annua crescono anche carte e prodotti revolving (+16,4%), prestiti personali (+15,6%) e prestiti finalizzati (+4,7%). Leasing/renting e prestiti captive segnano invece contrazioni rispetto all’anno scorso. Queste le principali evidenze che emergono dall’ultimo Rapporto sul Credito di Experian. Questi trend si inseriscono in un contesto di tassi di tassi di interesse in crescita, soprattutto per i mutui: l’Euribor a 6 mesi ha raggiunto il 2,97% in ottobre, con una risalita di 84 punti base rispetto a novembre 2025. "I dati di ottobre mostrano un mercato in evoluzione, nel quale convivono esigenze di finanziamento molto diverse tra loro. Da una parte cresce la domanda di credito legata a scelte di lungo periodo, come l'acquisto di una casa; dall'altra si rafforza l'utilizzo di strumenti più flessibili per gestire spese e consumi quotidiani. Non si tratta di fenomeni contrapposti, ma dell'espressione di bisogni differenti che convivono all'interno di un mercato sempre più articolato. Comprendere questa evoluzione è fondamentale per sostenere un accesso al credito responsabile ed efficace, costruendo esperienze sempre più aderenti alle esigenze reali delle persone," ha dichiarato Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia .

Mutui: forte crescita mensile, il Sud accelera su base annua I mutui immobiliari registrano in ottobre la crescita mensile più netta tra tutte le tipologie (+12,5% rispetto a settembre) e reggono anche il confronto con l’anno precedente, con una crescita del +1,1% rispetto a ottobre 2025. L’importo medio richiesto si attesta a €126.119, in rialzo del 2,4% sul mese e del 6,5% rispetto a ottobre 2025.

Il confronto con un anno fa mostra dinamiche differenziate per area. Il Sud guida con +7,8% annuo, con la Campania a +21,4%, e Napoli, tra le grandi città, che registra +17,2%. Il Centro rimane sostanzialmente stabile (+0,4%), con Roma a +4,3% rispetto a ottobre 2025. Stabile anche il Nord Est (+0,94%) mentre perde quota la domanda nel Nord Ovest (-4,5%), con Milano a -3,5% e Torino a -15,8%. Sul fronte generazionale, è la Generazione Z (18-30 anni) a registrare il tasso più alto tra tutte le fasce, con una crescita del +14,5% su base annua, e rappresenta il 19,3% delle richieste totali di mutuo. In assoluto, i Millennial (31-45 anni) rimangono la fascia con il peso maggiore, al 46,9%. BNPL: +23% annuo, importo medio in crescita Il Buy Now Pay Later chiude il mese di ottobre con +23,2% rispetto a un anno fa e +10,9% rispetto a settembre. Tra le macroaree, Il Nord Est registra la crescita annua più elevata (+33,4%), ma l’accelerazione riguarda l’intero territorio nazionale.

L’importo medio richiesto sale a €197, in crescita dell’11,9% rispetto a ottobre 2025. Millennial e Generazione Z insieme coprono il 67,4% delle richieste, ma è la Gen Z quella che cresce di più, con un +28,1% rispetto all’anno scorso. Prestiti personali: +15,6% annuo, il Veneto sostiene il Nord Est I prestiti personali crescono del +15,6% rispetto a ottobre 2025. L’importo medio sale a €9.453, in aumento del 5,2% rispetto a settembre. Il calo mensile del 2,4% è coerente con la stagionalità del periodo e segue un settembre particolarmente intenso (+23,4% rispetto ad agosto).

A livello geografico, il Nord Est chiude il mese in positivo (+1,2% vs settembre): il Veneto cresce del +5,7% rispetto al mese precedente e del +24,4% su base annua, compensando i cali delle altre regioni dell’area. Cosa finanziano gli italiani: cala la richesta di auto, si fanno spazio casa e benessere I prestiti finalizzati registrano una crescita significativa sia nel confronto mensile (+2,85%) che su base annua (+4,67%), con il Sud che vale quasi la metà di tutte le richieste (47,7%). L’importo medio si attesta a €2.197, in calo del 3,8% rispetto a settembre ma in crescita del 7,9% rispetto a ottobre 2025.

Auto nuova e auto usata rimangono le principali finalità indicate tra i prestiti finalizzati, rispettivamente il 28,8% e il 24,8% delle richieste totali, ma segnano entrambe un calo rispetto sia a settembre (auto nuova -10,1%, auto usata -5,8%) che a ottobre 2025 (auto nuova -12,3%, auto usata -6,9%). Tengono invece i telefoni cellulari, che rappresentano il 10,8% delle richieste e crescono del +4,6% rispetto al mese precedente. L’arredamento e gli accessori per la casa, all’11,5% del totale, segnano +6,9% sul mese. Gli elettrodomestici, al 7,7% delle richieste, crescono del +5,7% rispetto a settembre, pur segnando un calo del 15,2% su base annua. Crescono su entrambe le basi i finanziamenti per lavori di ristrutturazione della casa che rappresentano il 6,9% delle richieste e segnano +4,9% mensile e +2,3% annuo. Da segnalare il picco dell’’estetica che, pur su volumi ancora contenuti (circa l’1,2% del totale), registra +71,6% rispetto a ottobre 2025. Il campeggio e giardinaggio cresce del +34,2% rispetto a settembre, in parte per ragioni stagionali legate alla manutenzione degli spazi verdi e alle promozioni di fine stagione sull’attrezzatura outdoor. Infine, motocicli e biciclette segnano +9,9% su base annua, nonostante un calo mensile legato tendenzialmente alla stagionalità.

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