(Arv) Venezia, 26 ottobre 2026 "Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro ad Alessandro Barbano, che da oggi assume la direzione dei sei quotidiani del Gruppo Nord Est Multimedia. Un giornalista di grande esperienza e autorevolezza, chiamato a guidare testate storiche profondamente radicate nelle nostre comunità. Sono certo che saprà mettere la sua professionalità al servizio di questa importante realtà editoriale, valorizzandone l'identità e la capacità di raccontare un territorio tra i più dinamici e produttivi d'Europa". Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, saluta l'insediamento di Alessandro Barbano alla direzione dei quotidiani del Gruppo NEM. "Un ringraziamento va anche a Paolo Possamai, che prosegue il suo impegno come direttore editoriale, e alla cordata di imprenditori che ha scelto di investire in questo progetto, dimostrando fiducia nel futuro dell'editoria del Nordest. A tutti i giornalisti e ai collaboratori del gruppo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che una stampa libera, autorevole e plurale rappresenti un valore fondamentale per le nostre comunità", conclude Zaia. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO