ROMA, ven 20 NOV 2026 - Il 45% delle società italiane che pubblicano una reportistica di sostenibilità non ha ancora definito obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, mentre la quota media di consumo energetico derivante da fonti rinnovabili si attesta al 27%. Solo il 38% delle imprese analizzate, inoltre, dichiara di aver integrato obiettivi ESG nelle politiche di remunerazione. È quanto emerge dall’inchiesta condotta da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved ESG Ratings, che sarà presentata martedì 24 novembre a Roma, a Palazzo Brancaccio nello Spazio Field, in occasione del 73° evento del Premio Industria Felix, seconda edizione nazionale dedicata alla sostenibilità ESG e all’affidabilità finanziaria, durante il quale saranno premiate 98 imprese virtuose.

Dall’analisi effettuata sul database di Cerved ESG Ratings, relativa ai dati 2025 di un campione di 800 società, emergono significative differenze settoriali: il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili raggiunge il 36% nel comparto delle utility, mentre scende al 18% in quello dei trasporti. Sul fronte sociale, nonostante la progressiva riduzione nel lungo periodo dell’incidenza degli infortuni sul lavoro in Italia, nei settori delle costruzioni e dei trasporti il tasso di frequenza degli infortuni risulta superiore al doppio della media nazionale. Il 75% delle società adotta invece criteri di selezione dei fornitori che integrano aspetti ambientali e sociali.

Sul piano della governance, sebbene nella quasi totalità delle società la supervisione operativa delle tematiche ESG sia affidata a una funzione aziendale dedicata, il 28% delle imprese non dispone ancora di un comitato specificamente incaricato della loro supervisione. Il quadro complessivo evidenzia dunque una maturità non uniforme delle imprese sui temi della sostenibilità, con ampi margini di miglioramento soprattutto nella definizione di obiettivi ambientali misurabili e nell’integrazione dei fattori ESG nei sistemi di incentivazione.

In occasione dell’evento, intitolato «L’Italia sostenibile che compete», saranno insignite dell’Alta Onorificenza del Premio Industria Felix ESG 98 imprese italiane, tutte dotate di un rating ESG, distintesi per sostenibilità e affidabilità finanziaria.

Il convegno, riservato alle sole aziende premiate, vedrà gli interventi di Giuseppe Attanasi, docente dell’Università La Sapienza, Manlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, Daniele Cordioli, VP Head of Marketing di Expert.ai, Chiara Laganà, Sustainability Senior Manager di EpyonVivida, Giancarlo Marengo, Senior Consultant di M&L Consulting Group, Carolina Avanzini, Head of Sales di ELITE e Marco Gabbiani, Senior Manager Investment Banking di Banca Mediolanum.

I lavori saranno aperti da Gianni Todini, direttore responsabile dell’agenzia di stampa Askanews. Seguirà un talk con Mino Dinoi, presidente della Confederazione AEPI, Giovanni Reale, responsabile Equity Capital Markets di Banca Mediolanum e Andrea Cincinnati, ceo di Cerved ESG Ratings.

A presentare l’inchiesta saranno Elisabetta Colombo, Head of Analytical Team di Cerved ESG Ratings e Michele Montemurro, direttore responsabile di Industria Felix Magazine. La cerimonia di conferimento delle Alte Onorificenze ESG sarà introdotta dal saluto di Filippo Liverini, co-portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix e componente del Comitato Credito e Finanza di Confindustria. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e portavoce del Comitato scientifico ESG di Industria Felix. A moderare i lavori saranno i giornalisti Maria Soave e Gianmarco Sansolino. L’evento si concluderà con un networking lunch e attività di business matching tra le imprese premiate.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Politecnico di Torino, del CIMEO della Sapienza Università di Roma, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Politecnico di Bari, dell’Università degli Studi della Basilicata, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell’Università di Foggia e dell’Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile; con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group, EpyonVivida ed Expert.ai e con Askanews in qualità di media partner. Industria Felix Magazine sostiene gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Industria Felix il 2 dicembre completerà il tour a Milano in piazza Affari, a Palazzo Mezzanotte, con la 7a edizione dedicata a credito e finanza distinta per settori.

Qui di seguito le 98 imprese premiate a Roma per il 73° evento, distinte per sedi legali.

ABRUZZO (7). Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.p.a., Mega S.p.a.. L'Aquila (1): I Platani S.r.l.. Pescara (2): A.C.A. S.p.a. In House Providing, Nrg Med S.r.l.. Teramo (1): D'Adiutorio Costruzioni S.p.a..

BASILICATA (4). Matera (2): Clemente S.r.l., Datacontact S.r.l.. Potenza (2): Patertrans S.r.l., Società Cooperativa Cantina Di Venosa a r.l..

CALABRIA (1). Catanzaro (1): Camas Energy S.r.l..

CAMPANIA (17). Avellino (2): Azienda Agricola De Maio S.r.l. Società Agricola, Planetaria S.r.l.. Benevento (4): Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni, Cooperativa Sociale Benessere a r.l., Nuova Era S.r.l., Plastik Fortore S.r.l.. Caserta (2): Bcm Service S.r.l., Progest S.p.a.. Napoli (4):Centro Aktis - Diagnostica e Terapia S.p.a., Dielle S.r.l., Partenope International S.r.l., Sms Engineering S.r.l.. Salerno (5): Alca Eco Ambiente S.r.l., Area+ S.r.l., San Giorgio S.p.a., Trans Italia S.p.a., Unires-Lab S.r.l..

EMILIA ROMAGNA (5). Bologna (1): Romagnoli Fratelli S.p.a.. Modena (1): I.T.I. Impresa Generale S.p.a.. Parma (2): Better Corporation Service S.r.l., Oppimitti Energy S.r.l.. Reggio Emilia (1): Coopbox Group S.r.l..

FRIULI VENEZIA GIULIA (4). Gorizia (1): Goni S.r.l.. Pordenone (2): Ambiente Servizi S.p.a., Gestione Servizi Mobilità S.p.a.. Udine (1): Sygma Italia S.r.l..

LAZIO (6). Frosinone (1): Intermodaltrasporti S.r.l.. Latina (2): Ambroselli Maria Assunta S.r.l., Panelettric S.r.l.. Roma (3): Gielle S.r.l., Nordex Italia S.r.l., Sant'Ubaldo Società Cooperativa..

LIGURIA (1). Genova (1): Liguria Digitale S.p.a..

LOMBARDIA (12). Bergamo (1): Sandrini Metalli S.p.a.. Como (1): Arrigoni S.p.a.. Cremona (1):Corradi e Ghisolfi S.r.l.. Lodi (1): Z Holding S.p.a. (Zucchetti). Milano (6): Aubay Italia S.p.a., Dg Impianti Industriali S.p.a., Enegreen S.p.a., Pellegrini S.p.a., Redfish Longterm Capital S.p.a., Sama S.r.l.. Monza e Brianza (1): Fincons S.p.a.. Pavia (1):I.M.S. S.p.a. - Industria Materiali Stampati..

MARCHE (1). Fermo (1): Tennacola S.p.a..

MOLISE (2). Campobasso (2): C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Di Ciero S.r.l..

PIEMONTE (6). Alessandria (1): Metlac S.p.a.. Cuneo (1): A.C.D.A. S.p.a.. Novara (1): Procos S.p.a.. Torino (3): Arcobaleno Cooperativa Sociale, B.Energy S.p.a., Gruppo Torinese Trasporti S.p.a..

PUGLIA (10). Bari (5): 360 Consulenza S.r.l., Doman S.r.l. Semplificata, La Lucente S.p.a., Oropan S.p.a., Siciliani S.p.a. - Industria Lavorazione Carne.. Foggia (2): Cetola S.p.a., Consorzio Stabile Prometeo S.p.a.. Taranto (3): Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.r.l., Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola, Progeva S.r.l..

SARDEGNA (1): Cagliari (1): Cosir S.r.l. (sede legale nel Lazio).

SICILIA (4). Enna (1): Fratelli Arena S.r.l.. Messina (2): Nettuno Multiservizi Società Cooperativa, Sgrò Restauri S.r.l.. Siracusa (1): Irem S.p.a..

TOSCANA (5). Arezzo (1): Nuove Acque S.p.a.. Firenze (1): Alpha General Contractor S.r.l.. Livorno (1): Scapigliato S.r.l.. Pistoia (1): Big Time Givers Società Cooperativa.. Siena (1): S.A.V.E.T. S.r.l..

TRENTINO ALTO ADIGE (2). Bolzano (1): Rsg Group Italia S.r.l.. Trento (1): Alphabet Italia S.p.a..

UMBRIA (1). Perugia (1): Manini Prefabbricati S.p.a..

VALLE D'AOSTA (3). Aosta (3): Iseco S.p.a. - Industria Servizi Ecologici, Ma.Se Costruzioni S.r.l., Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio Unico.

VENETO (6). Padova (1): A.F. Energia S.r.l.. Venezia (2): Coelme S.p.a. - Costruzioni Elettromeccaniche, Novello S.r.l.. Verona (2): Acque Veronesi S.c.a r.l., Ferroli S.p.a.. Vicenza (1): Medio Chiampo S.p.a..

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