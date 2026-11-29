Milano, 29.11.2026 – Può un settore maturo come quello del vino dare vita a nuovi segmenti di mercato e a nuovi modelli di business? Ne abbiamo parlato con Gaetano Lanza , imprenditore, formatore, autore e ideatore dell’ Enoturismo Urbano . Un’intervista all’autore Bestseller Amazon e 1° classificato al Concorso Letterario “50 Sfumature di Pinot Noir” per approfondire una visione imprenditoriale maturata in quasi trent’anni di attività, che restituisce valore e significato alla parola “esperienza”, riportandola al centro di un modello di business dalle ambizioni internazionali , capace di coniugare cultura del vino, eccellenze gastronomiche, innovazione, tecnologia e relazioni umane.

Gaetano Lanza , ci racconti il suo background.

Sono arrivato a Bologna a diciotto anni per studiare fisica e ho iniziato a lavorare per mantenermi all’università. A ventidue anni ho acquistato la mia prima attività e da allora non ho più smesso di fare impresa. In quasi trent’anni ho sviluppato progetti imprenditoriali nella ristorazione, nell’hospitality, nella gestione di spazi all’aperto e teatri, nella produzione di eventi e spettacoli, collaborando con importanti realtà nazionali e televisive. La curiosità per i comportamenti umani mi ha portato, dal 2006, ad approfondire la comunicazione e le neuroscienze e ad entrare nel mondo della formazione imprenditoriale, prima come allievo e poi come docente. Dall’incontro tra queste conoscenze e l’esperienza sul campo è nata anche la mia attività di autore. Ho iniziato studiando fisica, ma il mio vero laboratorio sono sempre state le persone .

In cosa consiste il suo progetto imprenditoriale? Come è nata l’idea che ha dato vita al concetto di Enoturismo Urbano ? Il mio progetto imprenditoriale si sviluppa lungo due direttrici: la creazione di una rete internazionale di Botteghe Esperienziali Botlé® in franchising e lo sviluppo di tecnologie per l’enoturismo con Rewine® . L’idea nasce dall’osservazione del mercato: nelle città esiste un pubblico desideroso di scoprire e vivere il vino, ma mancano spazi dedicati a questa esigenza. Da qui nasce il format Urban Wine Experience , espressione concreta di un nuovo segmento di mercato al quale ho dato il nome di Enoturismo Urbano . La sperimentazione a Bologna, con oltre 26.000 partecipazioni alle esperienze e più di 1.100 recensioni con una valutazione media di 5 stelle, ci ha mostrato quanto le persone siano aperte a nuovi linguaggi per avvicinarsi alla cultura del vino e dei suoi territori e come la tecnologia, se correttamente utilizzata, possa rafforzare la relazione umana.

Quali sono i benefici per il cliente che si affida a lei, dott. Lanza ? Con Botlé Franchising ci rivolgiamo a chi desidera avviare una nuova impresa.

Abbiamo appena lanciato il nostro franchising dopo un lungo percorso di validazione del sistema Botlé®. Offriamo l’opportunità di entrare in un nuovo mercato, beneficiando delle competenze e del know-how della Casa Madre, riducendo rischi, costi di progettazione e tempi di avviamento.

Con Rewine Italia ci rivolgiamo agli operatori dell’hospitality legata al vino , dalle cantine agli hotel, fino agli organizzatori di eventi pubblici e istituzionali. Progettiamo esperienze interattive, immersive e memorabili, utilizzando tecnologie pensate per generare un coinvolgimento reale e non un semplice effetto wow. Questo consente alle aziende di differenziarsi dalla concorrenza, accrescere il valore percepito dell’offerta, fidelizzare i clienti e sviluppare nuove opportunità commerciali.

Quanto è importante il suo progetto imprenditoriale per il cliente finale? Qual è il suo valore aggiunto? Il nostro valore aggiunto è trasformare il consumatore da spettatore a protagonista dell’esperienza , rendendo accessibile la cultura del vino senza banalizzarne la complessità. Non chiediamo alle persone di essere esperte, ma di essere curiose . Non vogliamo che bevano di più, ma che conoscano meglio il vino, amplino i propri orizzonti e acquisiscano una maggiore autonomia di scelta. Come sostengo nel mio libro, una vera esperienza lascia un segno, crea una differenza tra il prima e il dopo: una nuova conoscenza, una diversa consapevolezza, la nascita di una passione.

Vuole aggiungere altro sulla sua attività? L’Italia ha prodotti di straordinaria qualità e imprenditori capaci di affrontare grandi sfide. Quella che ho scelto di affrontare è ideare nuovi format e sperimentare linguaggi che mettano al centro l’esperienza e le relazioni umane, coniugando cultura enogastronomica e innovazione tecnologica. È la visione che ho raccontato nel mio libro, Enoturismo Urbano , e che oggi voglio sviluppare su scala internazionale attraverso Bottega Botlé® e Rewine®. Credo in un Made in Italy capace di esportare non soltanto prodotti di eccellenza, ma anche idee, tecnologie e nuovi modelli imprenditoriali.

Il libro di Gaetano Lanza è disponibile su Amazon al seguente link: https://amzn.to/4w7OCEk L’autore è raggiungibile attraverso i siti: www.gaetanolanza.it www.botlefranchising.com www.rewine.biz La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore