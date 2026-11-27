Milano, 27.11.2026 – Intere generazioni sono cresciute associando la vaniglia a un aroma standardizzato. Eppure, la vaniglia autentica, un’orchidea che cresce solo nella fascia equatoriale e richiede impollinazione manuale, mesi di cura e una lunga lavorazione dopo la raccolta, resta tutt’oggi ancora poco conosciuta. Dietro questa distanza c’è anche il lavoro, spesso invisibile, dei coltivatori che la producono. Esce oggi per Bruno Editore “LA LEGGENDA DI DON VANIGLIA. L’odissea di Raffaele Martino dal Piemonte al Nuovo Mondo, la nascita del Primo Maestro della Vaniglia e il segreto della vaniglia pura per l’alta pasticceria d’autore” di Giorgio Tomalino . Un libro che intreccia la leggenda di Raffaele Martino, avo dell’autore, alla ricerca del vero sapore di vaniglia.

“Gran parte di ciò che viene percepito come gusto vaniglia nei prodotti di uso quotidiano deriva dalla vanillina di sintesi, non dal baccello naturale” spiega Giorgio Tomalino , autore del libro. “La vanillina può imitare un profumo, ma non può imitare l’intelligenza della natura. Questo libro aiuta il lettore a riconoscere la vaniglia vera: le varietà e i territori d’origine, la coltivazione e l’essiccazione, la differenza tra profumo vivo e aroma di sintesi, i criteri per scegliere sul mercato e per usarla in cucina e in pasticceria con rispetto per chi la coltiva”.

Come precisa lo stesso autore, il libro nasce da un percorso che lo ha portato a conoscere pasticceri, gelatieri, cioccolatieri e chef in diversi Paesi, e a ritrovare lungo il cammino la storia della propria famiglia. Da questo incontro tra memoria familiare e lavoro sul campo è nato il marchio Don Vanilla, che Giorgio Tomalino descrive non come un semplice marchio commerciale ma come una scelta culturale ed etica: onorare il tempo e la fatica necessari a produrre la vaniglia autentica.

“ Giorgio Tomalino ha scritto un libro che si legge come un romanzo d’avventura e si usa come una guida. La storia di Raffaele Martino accompagna il lettore fino a una domanda molto concreta: che cosa c’è davvero dentro ciò che chiamiamo vaniglia?” osserva Giacomo Bruno , editore del libro. “Per chi lavora in pasticceria e per chi vuole fare scelte più consapevoli in cucina, è una lettura che cambia lo sguardo su un ingrediente assai importante che troppe volte diamo per scontato”.

“Cercavo un editore capace di condividere il mio messaggio a un numero elevatissimo di lettori. So di averlo trovato in Giacomo Bruno ” conclude l’autore. “Con lo staff Bruno Editore abbiamo lavorato al meglio per realizzare una pubblicazione editoriale che sarebbe stata di grande utilità per tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4eb7b4r Giorgio Tomalino , in arte Don Vanilla e noto come “l'uomo con l'orchidea nell'occhiello”, è il massimo esperto e selezionatore di vaniglia per l’alta pasticceria d'autore. Erede spirituale del navigatore piemontese Raffaele Martino, Tomalino ha celebrato questa affascinante storia in questo libro. Attraverso il suo lavoro e la community “Il Padre della Vaniglia”, porta avanti un profondo viaggio sensoriale ed etico, con l'obiettivo di profumare il pianeta e ispirare i maestri dell'Arte Bianca a rendere il mondo un luogo più buono. Siti web: https://www.padredellavaniglia.it - https://www.migliorvaniglia.it Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™ , la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su : https://www.brunoeditore.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore