(Arv) Venezia, 14 ottobre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Borgia, ha presentato la prima edizione della ‘Glow Run Montebelluna’, una camminata solidale contro la violenza di genere e minorile, in programma domenica 18 ottobre 2026, con partenza alle 9.30 da piazza Dall’Armi, a Montebelluna. Due i percorsi: da 5 e da 10 chilometri, adatti alle famiglie e accessibili con carrozzine e passeggini. L’evento, che si fregia del patrocinio della Regione del Veneto e del comune di Montebelluna, è organizzato dall’associazione ‘Cuori che Abbracciano APS’. Il ricavato sarà impiegato per promuovere e sviluppare progetti di sensibilizzazione e sostegno alla parità di genere e minorile, gestiti dall’associazione. Il Capogruppo Claudio Borgia ha sottolineato che la ‘Glow Run’ è “una manifestazione importante per il territorio, perché racconta bene la nostra comunità, capace di fare squadra, trasformando lo sport in uno strumento di solidarietà e partecipazione. Aiuterà a riflettere sulla necessità di impegnarsi per fare qualcosa di concreto per gli altri. Sarà una mattinata aperta a tutti: non solo ai podisti, ma anche alle famiglie, per sensibilizzare verso il contrasto alla violenza di genere e minorile, mettendo in campo la solidarietà e la passione di tanti volontari. Ci sono state già tante adesioni e sono sicuro che nei prossimi giorni molte altre persone si iscriveranno a questa camminata. Sarà una festa che, comunque, aiuterà a interrogarsi su una grave piaga della nostra società. Il ricavato verrà devoluto all’associazione ‘Cuori che Abbracciano APS’, composta di tante persone che, dietro le quinte, in silenzio, si impegnano per realizzare azioni concrete a favore degli altri, donando il proprio tempo libero alla comunità.” “Lo sport non è solo competizione, ma trasmette valori importanti, quali l’educazione, il rispetto e l’importanza di fare squadra. L’evento sostiene una causa in cui tutti noi crediamo: le donne non andrebbero sfiorate neppure con un fiore e i bambini vanno assolutamente tutelati.”, ha detto Andrea Marin, assessore allo Sport del comune di Montebelluna.

Pamela Daniel, Presidente dell’associazione ‘Cuori che Abbracciano Aps’, ha ricordato che la ‘Glow Run’ “sarà una straordinaria giornata di festa che unirà tutta la nostra comunità, un momento per stare assieme e divertirsi. Noi, la vera luce la accendiamo per sostenere concretamente tante persone che stanno attraversando un momento di difficoltà; vogliamo essere per loro un punto di ascolto e una guida. Il ricavato servirà per finanziare due progetti in cui crediamo fortemente: il primo, ‘Emotion emotion’, si sostanzia in un laboratorio teatrale dedicato ai bambini delle scuole dell’Infanzia e delle Primarie: attraverso il gioco, insegniamo ai più piccoli come esprimere le loro emozioni, l’empatia e il rispetto reciproco. L’altra progettualità vuole offrire un supporto psicologico online: si tratta di uno spazio accessibile in un clic, a partire dal mese di gennaio 2027, per i ragazzi delle scuole Medie e Superiori, nonché per tutti gli adulti, che potranno trovare ascolto senza il timore di essere giudicati.” “Ho visto nell’associazione una luce, una passione: ecco cosa è la ‘Glow Run’: qualcosa di bello – ha affermato Toni Venturato, giornalista, scrittore, podista delle maratone di New York - Mi ha in particolare colpito il lavoro di tante donne coraggiose che, con passione, lavorano per gli altri mettendoci la faccia. Una luce che illumina l’oscurità presente nella vita di molte persone che si sentono sole.” L’associazione ‘Cuori che Abbracciano Aps’ è nata dal desiderio di trasformare il dolore e l’indifferenza in azione concreta, per dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato. L’obiettivo è la presenza sul territorio per costruire consapevolezza, supporto e cambiamento contro ogni forma di violenza. Il sodalizio crede in una comunità che protegge, accoglie e non lascia indietro nessuno: perché ogni cuore che abbraccia può fare la differenza.

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