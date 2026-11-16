Dal “Brutto anatroccolo” a “L’imperatore senza vestiti” , le fiabe di Hans Christian Andersen abitano il nostro linguaggio quotidiano , passando dai libri al cinema e accompagnando generazioni che spesso ne conoscono i personaggi prima dell’autore. Tornare alle pagine con l’occhio del lettore maturo può incrinare quella familiarità: nelle storie ricordate dall’infanzia si scoprono, infatti, ironie, domande e riflessioni inaspettate e talvolta ben diverse dal nostro ricordo.

Questa possibilità di riscoperta anima “H. C. Andersen racconta…” , pubblicato da Lastaria nella collana Riprese , a cura di Bruno Berni . L’opera riunisce per la prima volta i fascicoli del “Corriere Magistrale” del 1926–1930, tradotti da Ellen Hørup con la revisione di Giuseppe Averna e illustrati da Else Hasselriis e Leonida Edel . Li completa “La vita di H. C. Andersen ai bambini d’Italia” , scritta e illustrata da Johanne Nielsen .

A recuperare l’edizione è uno studioso decisivo per la conoscenza di Andersen in Italia. Nato a Roma nel 1959, esperto di letterature nordiche all’Istituto Italiano di Studi Germanici, Bruno Berni ha tradotto Karen Blixen, Peter Høeg e Inger Christensen. Nel 2001 ha firmato per Donzelli la prima traduzione italiana completa delle 156 “Fiabe e storie”; nel 2004 ha ricevuto il premio Hans Christian Andersen. Alla traduzione affianca la ricerca sulla ricezione dello scrittore, cui appartiene il suo studio su questi fascicoli, uscito in “Anderseniana” nel 2025.

Nel centenario dell’impresa tornano quei fascicoli economici destinati soprattutto alle scuole: trentuno numeri, trenta fiabe e una biografia. Berni ricorda che la conservazione dello stesso sia stata ostacolata proprio dal suo formato fragile : «Conoscevo i fascicoli perché me ne erano capitati tra le mani, quasi per caso, due o tre numeri». Le serie complete note sono tre: «Due serie in Danimarca, una al museo e una alla Biblioteca Reale, e la terza sta a casa mia», racconta. L’aveva acquistata sul mercato antiquario credendola incompleta, perché cominciava dal fascicolo sette. Poi la sorpresa: «Quando mi è arrivato il volume, ho sfogliato e dopo il settimo ricominciavano da capo, dal primo al sesto. Il settimo era stato rilegato all’inizio forse per errore, ma alla fine c’erano tutti». Ad aprire la raccolta era la biografia di Andersen.

L’edizione nacque dall’incontro fra Hørup, giornalista danese impegnata nel pacifismo e nell’emancipazione femminile, e il sacerdote e pedagogista Averna. I diari della traduttrice documentano un lavoro condiviso , nel quale la destinazione scolastica lasciava tuttavia intatta la complessità dei racconti . «I fascicoli venivano realizzati per le scuole, ma non era avvenuto quell’intervento di adattamento pedagogico che si imponeva abitualmente all’opera di Andersen», osserva Berni. «Rimane fedele, non aggiunge agli scritti intenti educativi che non facevano parte della sua prosa. Le fiabe originali ne avevano, ma non ne vennero aggiunti, cosa che invece è accaduta in altre edizioni».

Il rapporto diretto con il danese è forse l’elemento più significativo. Le fiabe erano arrivate in Italia soprattutto attraverso il francese e poi il tedesco: «Una selezione fatta altrove, con un registro scelto altrove. La Francia aveva scelto il registro infantile già alla metà dell’Ottocento, per Andersen». La versione di Hørup riemerge fra due tappe fondamentali: le “40 Novelle” di Maria Pezzé Pascolato, pubblicate nel 1904, e i 107 testi tradotti da Alda Manghi e Marcella Rinaldi per Einaudi nel 1954. «Questa traduzione avrebbe aggiunto un tassello non indifferente, in un’epoca in cui si prediligevano le traduzioni indirette. L’avrebbe fatto se non fosse stata pubblicata in un formato tanto difficile da conservare. Per questo motivo è stata a lungo dimenticata».

L’ ampiezza del repertorio è parte del valore del volume. Alla “Principessa sul pisello”, al “Brutto anitroccolo” e alla “Piccola sirena” si affiancano infatti racconti meno noti. “Cuore in pena” indaga un dolore infantile che agli adulti rischia di sembrare insignificante, ovvero l’esclusione che ferisce anche quando nasce da un piccolo evento. “La margheritina di campo” affida a un fiore e a un uccello una storia di compassione e incuria. “L’ultima perla” interroga il posto del dolore nella vita, entro una prospettiva religiosa. In “Questo è sicuro!” una voce si ingrossa passando di bocca in bocca fino a diventare una notizia irriconoscibile: la satira coglie un meccanismo ancora oggi familiare.

«Per molti decenni ci si è limitati a un certo numero di fiabe, quelle marcatamente per l’infanzia» , spiega Berni. Allargare la scelta cambia l’immagine dell’autore: «Se si allarga il bacino di utenza dei testi, il modello infantile va in crisi» . I bambini restano comunque destinatari possibili, accompagnati quando occorre dall’adulto: «Ci sono molti testi che hanno un doppio binario: nell’ “Acciarino” gli amici abbandonano il soldato impoverito perché la sua nuova soffitta avrebbe troppe scale. A differenza del bambino, l’adulto può riconoscere la scusa dietro cui si nasconde l’interesse».

La ricchezza della voce di Andersen passa, in questo volume, dal colloquiale al lirico, dal comico al tragico . Il curatore ha limitato gli interventi soprattutto all’ortografia, mentre restano intatte le scelte lessicali che danno alla versione il suo carattere: «Questa traduzione è leggibilissima, oggi. Ci saranno, forse, tre parole alle quali ho aggiunto una nota, perché forse non risultavano del tutto comprensibili per un lettore di oggi, o comunque non per tutti. Sono invece del tutto accessibili per il registro e per alcuni elementi del lessico, nonostante sia un’edizione più vicina ad Andersen che a noi». Ritrovare la voce storica dello scrittore danese offre così un’esperienza diversa, nuova. La distanza lessicale all’interno della fiaba può diventare, inoltre, uno strumento di conoscenza: «Nel corso del Novecento quell’acciarino è diventato di tutto. C’è stata anche un’edizione in cui “L’acciarino” si chiamava “La meravigliosa scatola di fiammiferi”. Trovo assurdo voler appiattire questa ricchezza lessicale: se il bambino non sa cos’è un acciarino, qualcuno potrà spiegarglielo».

Al testo risponde anche un corredo di oltre cinquanta tavole , ad opera di Else Hasselriis e il contributo iniziale di Leonida Edel . Le silhouette nere sul fondo chiaro suggeriscono gesti e figure, lasciando però ampio spazio alla fantasia. Ricordano la passione di Andersen per i ritagli di carta, che lo scrittore tuttavia non concepiva come illustrazioni delle proprie fiabe: «Le silhouette sono un ottimo accompagnamento alle fiabe e conservano il pregio di non distrarre la lettura», dice Berni. Un ciclo figurativo originale che torna accessibile insieme alla traduzione.

Il libro restituisce, per gli studiosi, un prezioso documento della storia editoriale , mentre per i lettori rappresenta la rinnovata opportunità di leggere storie di virtù, vizi, astuzie e vulnerabilità che conservano la sorpresa del racconto.

«Studiare, cioè mettere veramente le mani nella storia di Andersen e scoprirne aspetti inediti come in questo caso, è stata un’enorme soddisfazione», dice Berni. Ripensando alla propria traduzione integrale, il curatore riconosce una nuova continuità: «Facevo parte di un percorso che era già in atto da cento anni, ma non lo sapevo. Io ho semplicemente messo l’ultimo tassello», conclude. Le fiabe che ricordiamo dall’infanzia sanno ancora raccontarci ciò che siamo diventati.

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