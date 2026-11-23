(Arv) Roma, 23 novembre 2026 - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, è stato insignito oggi a Roma del Leone d’Oro al Merito, riconoscimento conferito nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia, iniziativa che dal 1947 valorizza personalità distintesi nei campi della cultura, dell’arte, dell’imprenditoria e dell’impegno sociale.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Regina di Palazzo Montecitorio, alla Camera dei Deputati, alla presenza dei rappresentanti del Comitato del Leone d’Oro. Il riconoscimento richiama il simbolo millenario della Serenissima Repubblica di Venezia e intende valorizzare l’impegno, i risultati e il contributo offerto alla collettività da personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti di attività.

“Ricevere questo riconoscimento, che porta il nome e il simbolo del Leone di San Marco, è per me motivo di particolare orgoglio e soddisfazione – dichiara Zaia –. È un premio che voglio condividere idealmente con tutti i veneti, con quella straordinaria comunità che ho avuto l’onore di rappresentare e servire in tanti anni di impegno nelle istituzioni. Una comunità che ha fatto del lavoro, dell’intraprendenza, della solidarietà e della capacità di affrontare anche le sfide più difficili la propria cifra distintiva. Se oggi il Veneto è una delle realtà più dinamiche e apprezzate del nostro Paese, il merito è innanzitutto dei suoi cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, degli imprenditori, dei volontari e di tutte quelle persone che ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono a rendere grande questa terra”.

“Il Leone di San Marco non è soltanto un simbolo della nostra storia – prosegue Zaia –. È il segno di un’identità che attraversa i secoli, di una comunità che ha saputo custodire le proprie radici senza rinunciare a innovare e a confrontarsi con il mondo. Venezia e il Veneto ci insegnano che tradizione e modernità possono camminare insieme, che l’orgoglio delle proprie origini non deve mai diventare chiusura, ma rappresentare una forza per costruire il futuro. È questo lo spirito con cui ho sempre cercato di interpretare il mio impegno amministrativo: ascoltare le persone, dare risposte concrete e lavorare per un territorio che ha ancora moltissimo da esprimere”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente del Leone d’Oro, dottor Sileno Candelaresi, e alla vicepresidente, dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, insieme a tutti i componenti del Comitato, per aver voluto attribuirmi questo riconoscimento. Riceverlo proprio a Roma, in una sede prestigiosa delle istituzioni repubblicane, e con un premio che porta nel nome Venezia e il Leone di San Marco, assume per me un significato ancora più particolare. Lo accolgo con gratitudine, ma soprattutto con la consapevolezza che ogni riconoscimento porta con sé una responsabilità ulteriore: quella di continuare a lavorare con passione, serietà e determinazione al servizio dei cittadini. Perché i premi rappresentano un momento di soddisfazione, ma ciò che conta davvero è il lavoro che si riesce a lasciare alle proprie spalle e, soprattutto, quello che resta ancora da fare”, conclude il Presidente Zaia.

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