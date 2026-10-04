(ARV) – Venezia, 4 ottobre 2026 “Ho appreso nelle prime ore della mattina, con apprensione, la notizia del vasto incendio divampato al camping Bella Italia di Peschiera del Garda. 24 persone sono state soccorse. A tutti i feriti, alle loro famiglie e alle persone coinvolte va la mia più sincera vicinanza, con l’augurio di una pronta ripresa”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, in relazione all’incendio scoppiato questa mattina nella struttura ricettiva del Veronese.

“Un ringraziamento particolare va ai Vigili del Fuoco di Verona, agli operatori del Suem 118 e a tutti i soccorritori intervenuti. Desidero ringraziare anche i quattro Vigili del Fuoco tedeschi di Dietzenbach, in Germania, che si trovavano da ieri in vacanza nel campeggio e che, accortisi dell’incendio, sono intervenuti immediatamente dando una mano a domare le fiamme in attesa dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco. Un gesto di grande prontezza, senso del dovere e solidarietà”.

“La nostra gratitudine va inoltre ai sanitari dell’ospedale di Peschiera del Garda, impegnati nell’assistenza alle persone trasportate o giunte autonomamente per i controlli, e agli operatori degli altri pronto soccorso del territorio, messi in allerta per eventuali ulteriori necessità. A tutti loro va il sostegno e la riconoscenza del Consiglio Regionale e delle istituzioni venete”.

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