Come iscriversi a eCampus? Se stai valutando un corso di laurea, un master o un altro percorso dell'Università eCampus , prima di procedere con l'immatricolazione è necessario verificare il corso scelto, i requisiti di accesso, la documentazione necessaria, gli eventuali CFU già acquisiti e le agevolazioni disponibili. Sulla piattaforma ufficiale eCampus trovi tutti i corsi di laurea eCampus con tutte le informazioni necessarie insieme ai master eCampus e altri corsi di formazione.

IMPORTANTE DA SAPERE: StudiaOra.it è il partner ufficiale per l'orientamento e le iscrizioni eCampus, un servizio gratuito offerto dallo stesso ateneo. Infatti mette gratuitamente a disposizione degli studenti un tutor che li accompagna dalla fase di orientamento alla gestione della pratica di iscrizione. Puoi metterti in contatto telefonicamente, via e-mail o tramite WhatsApp. L'obiettivo è semplice: evitare di affrontare da soli procedure, documenti e dubbi amministrativi e iniziare il proprio percorso universitario sapendo di avere un punto di riferimento. Vuoi iscriverti a eCampus o semplicemente capire quale percorso è più adatto a te? Richiedi una consulenza gratuita a StudiaOra.it per le lauree eCampus e i master eCampus e fatti ricontattare da un tutor. Leggi anche: Come si svolgono gli esami eCampus L'iscrizione all'Università eCampus può essere effettuata durante l'anno e prevede una serie di passaggi necessari per verificare i requisiti dello studente e completare correttamente l'immatricolazione. Leggi anche: corsi di laurea eCampus Tecnicamente è possibile procedere anche attraverso la procedura di immatricolazione online prevista dall'Ateneo. Tuttavia, soprattutto per chi si iscrive per la prima volta, proviene da un'altra università, vuole richiedere il riconoscimento di CFU oppure desidera verificare eventuali agevolazioni, è importante farsi assistere prima di completare la pratica. È qui che entra in gioco il servizio di orientamento ufficiale eCampus Con StudiaOra.it puoi metterti in contatto gratuitamente con un tutor e verificare la tua situazione prima dell'iscrizione.

Il percorso può essere riassunto in cinque fasi: In questo modo l'immatricolazione non viene considerata come un semplice modulo da compilare, ma come il primo passo del percorso universitario. Leggi anche: Le laree eCampus sono riconosciute dal miur? , I master eCampus sono riconossciuti miur? La documentazione richiesta può cambiare in funzione del percorso e della situazione personale dello studente. In linea generale, per avviare una pratica possono essere necessari: Per una laurea triennale è necessario possedere un titolo di scuola secondaria superiore idoneo, mentre per l'accesso alle lauree magistrali e ai master occorre verificare il titolo universitario richiesto per lo specifico percorso. Situazioni particolari, come titoli conseguiti all'estero, precedenti immatricolazioni, trasferimenti o riconoscimento di una carriera pregressa, possono richiedere verifiche e documentazione ulteriori. È proprio per questo che non conviene limitarsi a scaricare un modulo e compilarlo senza aver prima verificato la propria situazione .

Con il supporto di StudiaOra puoi sapere quali documenti preparare per la tua specifica iscrizione eCampus e ricevere assistenza durante la gestione della pratica.

Questo è uno dei passaggi più importanti per chi ha già frequentato un'università. Se hai sostenuto degli esami in precedenza, potresti richiedere una valutazione dei CFU acquisiti. L'Università eCampus prevede infatti la possibilità di effettuare una prevalutazione dei crediti formativi.

Prima di procedere con una nuova iscrizione, quindi, è opportuno segnalare al tutor eventuali esami sostenuti o precedenti esperienze universitarie e fornire la documentazione disponibile. La valutazione permette di capire quali attività formative possano eventualmente essere riconosciute secondo le regole dell'Ateneo. Hai già frequentato un'università o sostenuto degli esami? Comunicalo al tutor StudiaOra prima di completare l'iscrizione e richiedi informazioni sulla valutazione dei tuoi CFU. Una delle caratteristiche dell'Università eCampus è la possibilità di effettuare l'immatricolazione durante l'anno. Non è quindi necessario ragionare esclusivamente secondo le tradizionali finestre di settembre e ottobre associate a molte università. Questo rappresenta un vantaggio soprattutto per chi lavora, per chi decide di riprendere gli studi dopo una pausa o per chi vuole cambiare il proprio percorso universitario senza aspettare l'inizio del successivo anno accademico. La possibilità di iscriversi durante l'anno, però, non significa che sia opportuno procedere senza una valutazione preliminare. Prima di effettuare l'iscrizione è consigliabile verificare corso, requisiti, costi, eventuali agevolazioni e possibile riconoscimento dei crediti. Vedi il master in coordinamento sanitario .

I costi dell'Università eCampus non sono necessariamente uguali per ogni percorso e possono dipendere dal corso scelto e dalle condizioni applicabili allo studente. Per questo motivo abbiamo volutamente evitato di inserire in questa guida una cifra unica destinata a diventare rapidamente poco rappresentativa. Prima dell'iscrizione è preferibile richiedere un quadro aggiornato relativo al percorso di interesse e verificare soprattutto la presenza di eventuali convenzioni o agevolazioni economiche applicabili , quando disponibili.

Prima di completare la pratica, il tutor può verificare insieme a te il percorso scelto e le eventuali opportunità disponibili per la tua situazione. Vuoi conoscere il costo del corso eCampus che ti interessa? Richiedi informazioni a StudiaOra e verifica gratuitamente se sono disponibili condizioni o convenzioni applicabili alla tua iscrizione. Vedi anche: come iscriversi a UnitelmaSapienza Compilare una domanda di immatricolazione è soltanto una parte del processo.

Prima ci sono domande molto più importanti: Avere un tutor significa avere un interlocutore a cui rivolgere queste domande prima di prendere decisioni. Il supporto di StudiaOra parte dall'orientamento e comprende l'assistenza nella gestione della documentazione e della procedura di iscrizione. Il rapporto con lo studente, inoltre, non è pensato per interrompersi nel momento in cui viene completata l'immatricolazione. L'obiettivo è offrire un punto di riferimento durante il percorso universitario , facilitando la comunicazione e aiutando lo studente a orientarsi nelle diverse fasi della propria esperienza accademica. Per chi studia online questo aspetto può fare una grande differenza: flessibilità non deve significare essere lasciati soli.

La procedura può variare anche in base alla tipologia di percorso scelto. eCampus propone corsi di laurea triennale, lauree magistrali e a ciclo unico, master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, corsi singoli e altre tipologie di formazione. Requisiti e documentazione non sono necessariamente gli stessi. Ad esempio, per accedere a un corso di laurea triennale occorre verificare il possesso di un diploma idoneo; per una laurea magistrale è necessario verificare il titolo universitario richiesto; per master di primo e secondo livello cambiano a loro volta i requisiti di accesso. Per questo motivo il primo passaggio dovrebbe essere sempre identificare esattamente il percorso al quale vuoi iscriverti . Se non sai quale scegliere, il servizio di orientamento serve proprio a questo.

Se stai pensando di iscriverti all'Università eCampus, puoi iniziare senza compilare immediatamente una domanda di immatricolazione. Il primo passo può essere semplicemente parlare con un orientatore. Compila il modulo di contatto di StudiaOra.it indicando il corso o l'area che ti interessa. Un tutor potrà ricontattarti per capire la tua situazione e fornirti gratuitamente le informazioni necessarie.

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