"Isole dell'anima" di Antonio Bianchi , pubblicato dal Gruppo Albatros il Filo , è un libro difficile da collocare entro un genere preciso, perché unisce racconto di viaggio, prosa poetica, riflessione filosofica e narrazione allegorica. L'itinerario attraverso le isole greche costituisce infatti la superficie visibile di un viaggio più intimo, nel quale il paesaggio dell'Egeo diventa progressivamente paesaggio dell'anima . Isole, mare, porti, imbarcazioni e incontri assumono un valore che va oltre la loro presenza concreta e diventano occasioni per interrogarsi sul tempo, sull'amore, sulla fede, sulla perdita, sulla morte e sul significato dell'esistenza. Il viaggio non è dunque soltanto uno spostamento nello spazio, ma una ricerca destinata a rimanere aperta.

La natura svolge un ruolo essenziale in questo percorso. Il blu dell'acqua, la luce, il vento, le rocce, i piccoli porti e le costruzioni delle isole non compongono una semplice cartolina mediterranea: diventano elementi attraverso i quali il narratore misura le proprie inquietudini. Il mare è il grande interlocutore del viaggio , insieme apertura e abisso, possibilità di libertà e consapevolezza del limite. La scrittura di Bianchi procede proprio attraverso questo passaggio continuo dal dato concreto alla meditazione: una sosta, un'imbarcazione, una chiesa o un incontro possono aprire improvvisamente un piano simbolico. Ne deriva una narrazione che segue più una logica emotiva che cronachistica.

Bianchi utilizza la Grecia come spazio narrativo nel quale far emergere interrogativi universali. Le tappe di Levitha, Arki e Amorgos non costituiscono soltanto una successione geografica: gli incontri e le vicende che vi si svolgono ampliano progressivamente il significato del viaggio e mettono il protagonista davanti a esperienze di amore, sofferenza, fede, perdita e speranza. Chi cercasse esclusivamente un tradizionale diario di viaggio, con informazioni sui luoghi e una successione ordinata di esperienze, potrebbe essere spiazzato dalle digressioni e dai momenti in cui la realtà lascia spazio alla fantasia, al mito e alla riflessione. Il libro procede invece secondo una logica prevalentemente simbolica ed emotiva.

L'amore è affrontato senza ridurlo a un sentimento rassicurante. Può dare senso alla vita, ma può anche generare sofferenza, rimpianto e perdita; in alcune vicende diventa desiderio o nostalgia, in altre una forza capace di oltrepassare la separazione. Amore e memoria sono strettamente legati , perché ciò che è terminato continua a vivere nel ricordo. Anche il mare assume in questo senso un valore particolare: mutevole e insieme eterno, cancella le tracce sulla riva ma sembra custodire ciò che l'uomo gli affida. La fragilità dell'esistenza non coincide così con la cancellazione di ciò che è stato vissuto o trasmesso.

La morte rappresenta una delle domande centrali dell'opera e mette in relazione molti degli altri temi. Il tempo inquieta perché conduce verso una fine, la memoria acquista valore perché si oppone simbolicamente alla cancellazione e la fede emerge davanti alla difficoltà di accettare che l'esistenza possa concludersi nel nulla. Bianchi non offre una risposta definitiva: la domanda viene attraversata attraverso immagini, racconti, incontri e silenzi. La componente religiosa assume particolare rilievo nelle pagine dedicate ad Amorgos, dove luoghi di culto, icone e riferimenti spirituali diventano occasioni per confrontarsi con ciò che non può essere colto dalla sola percezione. Il rapporto fra vedere e comprendere diventa così uno dei nodi dell'opera.

Questa dimensione raggiunge una delle sue espressioni più evidenti nell'incontro con il gabbiano Glaros e con il coro delle rondini. Gli animali parlano e accompagnano il protagonista verso una riflessione sull'anima, sulla conoscenza e sulla possibilità di andare oltre le apparenze. È una svolta apertamente fantastica, ma coerente con l'impostazione del libro: il confine fra realtà e allegoria viene superato per dare forma narrativa a interrogativi che altrimenti resterebbero astratti. Il volo diventa metafora della conoscenza , del tentativo di superare una visione esclusivamente materiale dell'esistenza. Glaros può essere letto in modi diversi, come presenza fantastica, simbolo dell'anima o guida spirituale, e proprio questa ambiguità lascia spazio al lettore.

Lo stesso vale per le numerose domande e formulazioni liriche: costituiscono una componente riconoscibile della scrittura di Bianchi, ma la loro frequenza può talvolta rendere esplicito un significato che avrebbe potuto essere affidato maggiormente alla suggestione. Questa è una caratteristica riconoscibile della scrittura di Bianchi, fondata su una partecipazione emotiva evidente.

Particolarmente significativo è il rapporto tra poesia e racconto . La componente poetica non è un semplice ornamento, ma modifica il ritmo della narrazione e permette di rendere percepibile ciò che la descrizione realistica non potrebbe esprimere con la stessa immediatezza. Mare, vento, luce e silenzio acquistano una risonanza emotiva che supera la funzione ambientale. Nello stesso tempo, le isole conservano una dimensione concreta: sono abitate da persone che lavorano, navigano, amano, soffrono e affrontano difficoltà quotidiane. La vicenda di Mitsu e del suo caicco mostra con particolare chiarezza questa doppia natura del mare, luogo di contemplazione per il viaggiatore ma anche spazio di fatica, rischio e responsabilità per chi vi vive.

La nascita della bambina durante la difficile traversata concentra efficacemente alcuni dei nuclei fondamentali del libro. La paura della morte convive con l'arrivo della vita, il pericolo del mare con la fragilità di una creatura appena nata, mentre la fede emerge nel momento in cui le certezze umane vengono meno. Vita e morte non sono presentate come realtà separate , ma come estremi continuamente comunicanti. La scena diventa così una rappresentazione concreta della continuità dell'esistenza, senza trasformarsi in una spiegazione razionale del suo mistero.

Anche il rapporto tra uomo e natura è costruito su questa ambivalenza. Il mare può essere magnifico e terribile, accogliente e minaccioso, fonte di vita e potenziale causa di morte. Davanti alla sua forza, l'essere umano comprende i propri limiti e la propria impossibilità di controllare ogni evento. È una consapevolezza che attraversa l'intero itinerario e impedisce di leggere il viaggio come una semplice esperienza di evasione o di scoperta geografica.

La conclusione raccoglie questi fili senza trasformarli in una risposta definitiva. Il ritorno a Katapola e l'attesa dello Scopelitis riportano il narratore alla dimensione concreta della partenza, mentre l'incontro con l'uomo dal violino riassume, attraverso la musica e il dialogo, molte delle domande maturate durante il percorso. La domanda rimane aperta: il viaggio può terminare geograficamente, ma la ricerca dell'anima non ha una destinazione definitiva.

Il distacco dell'imbarcazione e l'immagine del gabbiano che si allontana insieme allo stormo riprendono il motivo del volo e chiudono idealmente il percorso. Non c'è una rivelazione spettacolare, ma la consapevolezza che alcune domande continueranno ad accompagnare l'uomo anche dopo il ritorno. Anche il titolo acquista qui il suo significato più pieno: le isole dell'Egeo diventano luoghi interiori , approdi nei quali fermarsi per interrogarsi. Il plurale suggerisce che non esiste una sola isola dell'anima, così come non esiste una sola risposta alle domande dell'esistenza.

In questa prospettiva, il libro sovrappone esperienza individuale e dimensione universale. Il narratore parte da un'inquietudine personale, ma le sue domande diventano quelle di chiunque si sia confrontato con l'assenza, con il tempo che passa o con l'idea della propria fine. Accanto alla perdita rimangono l'amore, la bellezza, la musica, la fede e la memoria. La fragilità non cancella il significato dell'esistenza, ma ne rende più evidente il valore.

"Isole dell'anima" chiede dunque al lettore di accettare un viaggio nel quale non esiste una separazione netta fra realtà e simbolo, fra paesaggio e coscienza, fra racconto e meditazione. Il mare rimane la metafora che raccoglie tutte le altre: cambia continuamente, separa e unisce, accoglie e restituisce. La partenza dello Scopelitis non coincide perciò con la fine autentica del viaggio. Il protagonista si allontana dalle isole portando con sé domande, incontri, immagini e la consapevolezza della propria finitezza. Bianchi non pretende di risolvere il mistero dell'esistenza: affida il senso del percorso alla fede, alla memoria, alla natura e alla possibilità di continuare a cercare. È proprio nell'assenza di una risposta definitiva che il viaggio conserva il suo significato , perché interrogarsi sull'esistenza diventa, per il protagonista e per il lettore, un modo per attraversarla con maggiore consapevolezza.

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