Il quindicesimo ufficio italiano è già operativo e seguirà tutta l’Emilia-Romagna. Tra le proprietà in vendita, la villa scelta da Bernardo Bertolucci per “La tragedia di un uomo ridicolo”.

Bologna, ottobre 2026 - Italy Sotheby’s International Realty annuncia l’apertura del nuovo ufficio in via Santo Stefano 28, nel cinquecentesco Palazzo Hercolani Bonora. La sede, già operativa con un team dedicato, consolida la presenza della società nel mercato residenziale della regione. “ Apriamo a Bologna per rafforzare un’attività già avviata in Emilia-Romagna e rispondere a una richiesta precisa dei nostri clienti: avere un riferimento sul territorio - commenta Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty - La nuova sede ci permette inoltre di seguire più da vicino chi vive qui e si rivolge a noi anche per acquistare o vendere in altre destinazioni italiane, come Cortina o la Costa Smeralda ”.

Bologna diventa così un punto di raccordo tra esigenze che spesso appartengono alla stessa clientela: acquistare o vendere la residenza principale in Emilia-Romagna e seguire la compravendita di una seconda casa al mare o in montagna. Il coordinamento tra le sedi consente di mantenere un unico rapporto di consulenza, mettendo a sistema la conoscenza dei singoli mercati e la capacità di raggiungere acquirenti in Italia e all’estero. Il mercato e la clientela Italy Sotheby’s International Realty è già attiva in Emilia-Romagna con un portafoglio che comprende dimore storiche, ville contemporanee e residenze nei centri cittadini, selezionate per posizione, qualità architettonica e caratteristiche abitative. Con l’apertura di Bologna, questa attività trova un presidio stabile sul territorio e un interlocutore dedicato per venditori e acquirenti in tutta la regione.

L’ufficio locale si integra con la rete internazionale del brand. Accanto alla domanda italiana, i buyer esteri interessati all’Emilia-Romagna provengono principalmente da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera. Le proprietà tra architettura, storia e paesaggio Tra le proposte in vendita figura Villa Belvedere , sulle colline di Langhirano, progettata da Aurelio Cortesi e costruita tra il 1971 e il 1974. La villa reinterpreta la tradizione costruttiva locale attraverso volumi geometrici, murature in pietra e un’altana panoramica aperta sulla Badia Cavana; fu scelta da Bernardo Bertolucci come set per “La tragedia di un uomo ridicolo”, il film del 1981 con Ugo Tognazzi e Anouk Aimée. A Sala Baganza, a sud di Parma, il Casino dei Boschi fu costruito tra il 1775 e il 1789 per Maria Amalia di Borbone e assunse l’attuale impronta neoclassica nel 1819, con gli interventi promossi da Maria Luisa d’Asburgo-Lorena. Il complesso riunisce la Villa del Casino, la Prolunga con il suo colonnato continuo, il Casinetto e la corte rustica, all’interno di un parco di 35 ettari. A Bologna, Villa Impero fu realizzata nei primi anni dell’Ottocento da Francesco Tadolini per il marchese Mazzacorati come salone delle feste della vicina Villa Aldrovandi ai Camaldoli. Il grande salone centrale affrescato da Gaetano Civoli e la facciata neoclassica ne conservano l’impianto scenografico; nel 2000, in occasione di Bologna Città Europea della Cultura, l’edificio fu trasformato in uno spazio espositivo dedicato alle arti visive.

A Piacenza, una residenza occupa un’intera ala di Palazzo Baldini Radini Tedeschi , edificio storico risalente al 1676. Il piano nobile conserva affreschi di Domenico Piola e Bartolomeo Rusca, mentre uno scalone privato in stile rinascimentale introduce ai grandi saloni di rappresentanza; completano la proprietà un’area esterna privata e un ufficio al piano terra con ingresso indipendente. La presenza a Bologna si traduce fin da subito anche nel sostegno a iniziative che raccontano e valorizzano il territorio. Italy Sotheby’s International Realty sarà infatti sponsor, anche quest’anno, della Special Autumn Edition di Peonia in Bloom, la mostra mercato dedicata all’alto artigianato in programma in città dal 23 al 25 ottobre. L’edizione 2026 sostiene il Progetto Medelana, nato per contribuire alla conservazione dell’omonimo borgo storico in provincia di Bologna, e propone incontri, workshop e iniziative realizzate anche in collaborazione con ADSI e FAI. Un appuntamento che coniuga attenzione al patrimonio e valorizzazione del territorio. Link immagini La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di RE ITALY Srl