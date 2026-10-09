Milano, 10.10.2026 – Il disagio legato alla propria immagine corporea viene spesso considerato una questione superficiale, legata alla vanità o al desiderio di piacere agli altri. Chi lo vive ogni giorno, davanti allo specchio, sa che non è così: si tratta di libertà, di sicurezza personale e, in molti casi, di anni passati a nascondersi. Esce oggi per Bruno Editore “RINASCERE ALLO SPECCHIO. Molto più di un intervento, il viaggio di chi trova il coraggio di cambiare” di Jonela Leskaj . Un libro che accompagna il lettore lungo il percorso emotivo, spesso taciuto, che precede e segue la scelta di intraprendere un cambiamento estetico.

“Questo libro nasce per dire che il desiderio di migliorarsi attraverso un intervento non deve essere automaticamente colpevolizzato o giudicato. L’obiettivo è aiutare chi lo legge a capire se quel desiderio nasce davvero da sé”, spiega Jonela Leskaj , autrice del libro. “Al suo interno affronto tematiche come il desiderio di cambiare, il peso del giudizio altrui, le paure che precedono questa scelta e la fase più delicata del dopo, fino ad arrivare a quella che considero la vera rinascita: non diventare un’altra persona, ma riconoscersi finalmente allo specchio”.

Come precisa la stessa autrice, da oltre otto anni, in qualità di Cosmetic Surgery Advisor, si occupa dell’ascolto e dell’accompagnamento del paziente prima, durante e dopo l’intervento, affiancandolo in ogni fase del percorso. Da questa esperienza sul campo è nato il Metodo GUIDA, di cui l’autrice parla nel libro. “ Jonela Leskaj racconta il cambiamento estetico da una prospettiva più profonda e umana, restituendo dignità a un desiderio troppo spesso associato alla vanità.” osserva Giacomo Bruno , editore del testo. “Il suo è un libro pensato per rendere più consapevole il percorso verso un intervento estetico”.

“ Giacomo Bruno è l’editore che cercavo da tempo: qualcuno capace di trasmettere un messaggio forte, di valore e di farlo arrivare a un pubblico ampio,” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore ha saputo valorizzare al meglio la mia esperienza diretta, rendendo il mio libro uno strumento di assoluto valore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4rk4tPi Jonela Leskaj è Cosmetic Surgery Advisor e Senior Assistant da oltre otto anni. È un punto di riferimento per donne e uomini che intraprendono un percorso di cambiamento estetico, dalla prima consulenza al post-operatorio. Un ruolo che svolge con la competenza di chi conosce questo mondo dall’interno e la sensibilità di chi lo ha vissuto anche come paziente. È questa doppia prospettiva, professionale e personale, che ha ispirato Rinascere allo specchio: un libro dedicato a tutto ciò che le foto del prima e del dopo non possono raccontare . Sito web: https://www.jonela.it Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™ , la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su : https://www.brunoeditore.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore