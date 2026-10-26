Cosenza, 26 ottobre 2026 – Ci sono imprese che, con il passare degli anni, diventano molto più di un’attività economica. Diventano punti di riferimento per una comunità, custodiscono ricordi, tramandano mestieri e accompagnano la vita di intere generazioni. È a queste storie che la Camera di Commercio di Cosenza ha dedicato la IX edizione del Premio Imprese Storiche , celebrando trenta realtà imprenditoriali che rappresentano una parte importante del patrimonio produttivo e umano del territorio.

Al centro della cerimonia, le persone che hanno dato vita a queste imprese e quelle che, nel tempo, ne hanno raccolto il testimone, affrontando trasformazioni economiche, cambiamenti dei mercati e nuove sfide senza rinunciare alla propria identità. Un riconoscimento che guarda alla longevità aziendale, ma soprattutto al valore costruito giorno dopo giorno: il lavoro, la fiducia dei clienti, il legame con il territorio e la capacità di trasmettere competenze e responsabilità da una generazione all’altra. «Voi non siete semplicemente imprenditori. Siete eroi» , ha affermato il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri , nel suo intervento. Un’espressione che restituisce il senso più profondo del Premio: riconoscere il coraggio di chi ha scelto di fare impresa, assumendosi responsabilità e rischi, e di chi continua a farlo anche quando il contesto diventa difficile.

«Dietro ogni impresa – ha sottolineato Algieri – ci sono sacrifici, famiglie, domeniche trascorse a lavorare, vacanze rimandate, notti passate sui conti e telefonate a cui bisogna rispondere. Ci sono persone che ogni mattina decidono di ricominciare». Una quotidianità spesso lontana dai riflettori, ma essenziale per tenere in movimento l’economia e garantire opportunità di lavoro. Il Presidente ha richiamato anche la capacità delle imprese storiche di attraversare crisi economiche, pandemie, trasformazioni tecnologiche e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. La loro esperienza dimostra che innovare non significa dimenticare le proprie radici e custodire una tradizione non significa avere paura del futuro . La continuità, infatti, non è immobilità: è la capacità di cambiare restando fedeli ai valori che hanno dato origine a una storia imprenditoriale.

Le imprese storiche raccontano che è possibile costruire valore nel tempo, adattarsi ai cambiamenti e trasmettere un’eredità capace di rinnovarsi. Un messaggio importante anche per le nuove generazioni, chiamate a guardare al futuro senza considerare le proprie origini un limite, ma una risorsa da cui partire. Trenta imprese, trenta storie diverse, un patrimonio comune: quello di una provincia che continua a costruire il proprio futuro attraverso il lavoro, la competenza e il coraggio di chi sceglie ogni giorno di esserci. Le imprese premiate La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza