Cosenza, 10 novembre 2026 – Le eccellenze agroalimentari cosentine sono state le assolute protagoniste della seconda edizione di CONSENSUS , l'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza per riconoscere e raccontare la qualità superiore delle produzioni locali. Una serata interamente dedicata all'economia reale, che ha coinvolto 31 imprese e assegnato 20 menzioni speciali, mettendo in luce la straordinaria varietà e il grande valore del patrimonio enogastronomico del nostro territorio.

Ad aprire i lavori è stato il Segretario Generale, Erminia Giorno, che ha accompagnato gli ospiti nel percorso istituzionale e sensoriale della manifestazione, introducendo con precisione i momenti dedicati al riconoscimento delle produzioni selezionate e alla loro presentazione ufficiale. A seguire, l'intervento del Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri , che ha rivolto un forte appello alle imprese e a tutto il sistema economico territoriale per fare squadra e fare in modo che la ricchezza generata dal lavoro rimanga sul territorio. Il Presidente ha richiamato l’attenzione sull'immenso patrimonio produttivo della Calabria, sottolineando come troppe realtà esprimano qualità eccellenti non ancora adeguatamente riconosciute fuori dai confini regionali. Algieri ha ribadito la necessità di superare la scarsa collaborazione tra produttori, commercianti, ristoratori e consumatori, fungendo da cerniera e stimolando l'integrazione.

« Non dobbiamo soffermarci sempre su cosa ci manca, ma dobbiamo iniziare a valorizzare ciò che la Calabria ha », ha dichiarato con forza il Presidente Algieri. «Le nostre eccellenze sono tante, le nostre imprese hanno qualità e competenze straordinarie».

La serata è poi proseguita con un percorso sensoriale e una degustazione negli spazi dell' Elaioteca Dieta Mediterranea . Proprio l'Elaioteca rappresenta il cuore del progetto: tutti i prodotti delle imprese partecipanti a Consensus, insieme agli oli extravergine d'oliva vincitori dell'edizione 2026 dell'Oro dei Bruzi, entrano infatti di diritto in questa prestigiosa vetrina permanente voluta dalla Camera per certificare e promuovere l'eccellenza.

Le aziende partecipanti a Consensus (Ammesse all'Elaioteca): Le 20 Menzioni Speciali assegnate: I vincitori del Premio Oro dei Bruzi 2026 (Ammessi all'Elaioteca): La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza