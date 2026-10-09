Cosenza, 9 ottobre 2026 – Per la prima volta in Italia, una Camera di Commercio ospita un’iniziativa dedicata a portare la ricerca fuori dall’università, mettendola in relazione diretta con le imprese e la Pubblica Amministrazione. È il significato della giornata di studio “La ricerca va dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione”, realizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza in collaborazione con l’Università della Calabria , con l’obiettivo di trasformare conoscenze e competenze in opportunità concrete di sviluppo per il territorio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri , che ha ribadito il ruolo dell’ente come punto di raccordo tra ricerca, sistema imprenditoriale e istituzioni, sottolineando l’importanza di anticipare i cambiamenti e tradurre le competenze scientifiche in sviluppo concreto.

«La Camera di Commercio di Cosenza è la prima Pubblica Amministrazione a mettersi in gioco in un percorso di questo tipo, perché crediamo che il futuro non possa essere soltanto atteso, ma debba essere costruito . Per farlo servono visione, collaborazione e capacità di mettere in relazione mondi che troppo spesso procedono separatamente. La ricerca deve poter incontrare le imprese, rispondere ai bisogni della Pubblica Amministrazione e offrire ai giovani la possibilità di trasformare le proprie idee in progetti concreti. Il nostro compito è creare questo ponte, perché è dall’incontro tra conoscenza, capacità imprenditoriale e istituzioni che possono nascere nuove opportunità per il territorio».

Il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco , ha sottolineato l’importanza di rafforzare il rapporto tra università e imprese attraverso progetti condivisi e percorsi formativi capaci di rispondere alle nuove esigenze professionali, soprattutto in ambito digitale. Una collaborazione più stretta può offrire ai giovani nuove opportunità e favorire la scelta di costruire il proprio futuro in Calabria. Greco ha inoltre richiamato la crescita delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale, esprimendo fiducia nelle prospettive del territorio: « È una grande speranza per il futuro ».

La sessione plenaria ha visto anche i saluti istituzionali di Franco Ernesto Rubino e Francesco Aiello , direttori dei dipartimenti DiScAG e di Economia, Statistica e Finanza dell’Ateneo. I lavori sono stati aperti da Fabio Piluso , coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali. Sono quindi intervenuti Erminia Giorno , Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Vincenzo Fortunato , direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Unical, Massimo Pollio , console onorario della Repubblica dell’Uzbekistan per la Lombardia e la Liguria, e Antonino Daniele Laganà , funzionario presso il Segretariato Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca. La sessione è stata moderata dalla giornalista Francesca Russo .

Le conclusioni sono state affidate a Giulio Veltri , capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha evidenziato il valore di un’iniziativa capace di mettere in relazione ricerca, giovani e sistema imprenditoriale. Accompagnare i giovani nella trasformazione delle idee e dei risultati scientifici in progetti concreti e nuove imprese rappresenta un’opportunità significativa per generare valore, soprattutto nei settori tecnologici.

La mattinata è proseguita con due tavoli di lavoro paralleli , dedicati rispettivamente alle imprese e alla Pubblica Amministrazione. Il primo ha approfondito temi quali transizione energetica, innovazione digitale e sostenibilità dei modelli di business; il secondo si è concentrato su efficienza amministrativa, gestione delle risorse pubbliche e sostenibilità. Un confronto tra ricercatori e rappresentanti del territorio per avvicinare la ricerca alle esigenze concrete del sistema produttivo e degli enti pubblici.

Al termine dei tavoli di lavoro, il Presidente Klaus Algieri ha annunciato un secondo appuntamento in Camera di Commercio, durante il quale saranno presentate e discusse le ricerche realizzate dai dottorandi e saranno organizzati incontri di tipo B2B per favorire il confronto diretto tra i protagonisti del sistema economico e istituzionale. Sarà coordinato anche il dialogo tra imprese e sindaci, con l’obiettivo di far incontrare le esigenze del tessuto produttivo e degli enti locali con le competenze e i risultati della ricerca. Un ulteriore momento di confronto per trasformare il lavoro scientifico in proposte, collaborazioni e soluzioni concrete, rafforzando il legame tra università, imprese e Pubblica Amministrazione.

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