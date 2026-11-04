(Arv) Venezia, 4 novembre 2026 “Oggi è una giornata positiva per il nostro territorio. Il lavoro non è soltanto un dato economico, ma il fondamento della dignità delle persone e della serenità delle famiglie. Accolgo infatti con grande soddisfazione la notizia del raggiungimento dell’accordo sul piano industriale di Electrolux e, soprattutto, della conferma delle prospettive produttive e degli investimenti per lo stabilimento di Susegana. Si tratta di un risultato di straordinaria importanza per il nostro territorio, che permette di guardare al futuro con maggiore fiducia e di preservare un presidio industriale fondamentale per l’economia della provincia di Treviso e dell’intero Veneto”. Sono le parole della consigliera regionale Sonia Brescacin (Gruppo misto) che spiega: “Dietro questa vicenda, non ci sono soltanto numeri, produzioni e strategie industriali. Ci sono soprattutto lavoratrici e lavoratori, famiglie, mutui, figli e progetti di vita. La prospettiva di una chiusura o di un drastico ridimensionamento dello stabilimento avrebbe potuto generare conseguenze pesantissime, innescando un pericoloso effetto domino sull’indotto, sulle attività economiche locali e sull’intero tessuto sociale della zona. Evitare questo scenario significa scongiurare un possibile tracollo sociale ed economico che avrebbe colpito non soltanto i dipendenti diretti, ma un’intera comunità. Desidero esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministero, dal Governo, dalle organizzazioni sindacali e da tutte le parti che hanno contribuito a raggiungere questa intesa. Il fatto che siano stati confermati gli investimenti e le prospettive produttive di Susegana rappresenta un segnale importante, così come la scelta di ricondurre le eventuali uscite dal lavoro a percorsi esclusivamente volontari e incentivati. Naturalmente, l’accordo dovrà ora trovare piena attuazione e sarà fondamentale vigilare affinché gli impegni assunti si traducano in concrete garanzie occupazionali e industriali”.

“Questa vicenda - conclude Brescacin - ci ricorda quanto sia importante difendere il nostro patrimonio produttivo. Non possiamo permettere che territori come il nostro, costruiti sul lavoro, sull’impresa e sulla capacità manifatturiera, perdano progressivamente le proprie opportunità industriali. Oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. È una buona notizia per i lavoratori Electrolux, per le loro famiglie e per tutto il territorio. La salvaguardia del lavoro deve rimanere una priorità assoluta delle istituzioni, perché quando si difende un posto di lavoro si difende anche il futuro di una comunità”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO