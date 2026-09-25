VENEZIA — Dalla materia antica di circa 176 milioni di anni a un riconoscimento dedicato ai protagonisti dell’impresa contemporanea. Lithos Atelier ha firmato i Premi Italianità consegnati alla Terrazza Biennale del Lido di Venezia, in occasione della serata conclusiva dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Durante la Venice Millionaire Night, organizzata da The Italian Good Living insieme a Millionaire, quattro creazioni realizzate da Lithos Atelier a partire da Pietra ALMA sono state scelte come riconoscimenti destinati a imprenditori, manager e rappresentanti delle istituzioni distintisi nei campi dell’innovazione, della sostenibilità, della comunicazione e del sostegno al sistema produttivo italiano.

Una scelta che porta il progetto Lithos Atelier oltre la dimensione espositiva: la pietra diventa oggetto da collezione, opera e segno identitario, capace di rappresentare attraverso la materia valori legati al tempo, alla trasformazione e alla capacità di lasciare una traccia. I riconoscimenti sono stati assegnati a Paolo Pigozzo, amministratore delegato di De Angelis Food, per l’Innovazione del Food Made in Italy; Paolo Tiozzo, presidente di O.P. I Fasolari, per la Sostenibilità; Dario Bond, assessore regionale del Veneto, per il sostegno alle imprese e alle produzioni locali; e Gianluca Lo Stimolo, amministratore delegato di Millionaire, per la Comunicazione.

Proprio la natura dei premi ha rappresentato uno degli elementi distintivi dell’appuntamento veneziano. Quattro edizioni nate da Pietra ALMA, la materia al centro della ricerca di Lithos Atelier, hanno trasformato il tradizionale concetto di premio in un manufatto irripetibile, nel quale geologia, artigianalità, arte e design contemporaneo dialogano tra loro.

La presenza a Venezia segna così un ulteriore passaggio nel percorso di Lithos Atelier, progetto del Gruppo Traettino nato attorno alla scoperta e alla valorizzazione di Pietra ALMA. Dopo la presentazione delle edizioni one-off alla Terrazza Biennale, il progetto entra nel racconto delle eccellenze italiane attraverso un ruolo concreto: dare forma al riconoscimento destinato a chi contribuisce, nei rispettivi settori, allo sviluppo del Made in Italy. Durante la cerimonia anche Mauro Traettino di Lithos Atelier ha preso parte alla consegna dei riconoscimenti, consegnando il premio dedicato alla sostenibilità a Paolo Tiozzo, presidente di O.P. I Fasolari. «Portare Pietra ALMA a Venezia significava per noi inserirla in un contesto capace di raccontare l’eccellenza italiana a livello internazionale. Vederla diventare un riconoscimento consegnato a imprenditori e protagonisti del nostro Paese aggiunge un significato ulteriore al progetto: una materia che attraversa milioni di anni diventa oggi testimonianza di visione, identità e capacità di costruire valore nel tempo». — Mauro Traettino, Lithos Atelier Per Lithos Atelier, Venezia rappresenta quindi non soltanto una vetrina internazionale, ma una nuova tappa nel percorso di posizionamento di Pietra ALMA come materia da collezione e nuova espressione del design e dell’arte contemporanea italiana, in un dialogo tra storia naturale, ricerca, lavorazione e cultura del Made in Italy. Lithos Atelier Lithos Atelier è il progetto del Gruppo Traettino dedicato alla valorizzazione di Pietra ALMA e alla creazione di opere e collezioni one-off che mettono in dialogo materia geologica, ricerca, design e cultura contemporanea.

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