‘L’ultimo arrivo prima dell’alba’, il romanzo d’esordio di Gianni Carrer, tra mare, incontri e seconde possibilità. Marcato (Lega- LV): “Un libro che avvince il lettore fin dalle prime pagine, incentrato sul valore dell’incontro e dell’ascolto delle persone, le basi per una buona politica.” (Arv) Venezia, 3 novembre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Presidente della Terza commissione consiliare, Roberto Marcato (Lega- LV), ha presentato il libro di Gianni Carrer 'L'ultimo arrivo prima dell'alba', Piazza Editore, 152 pagine, dialogando con l’autore.

Il volume si presenta come un viaggio nelle storie e nelle fragilità umane, ambientato nelle notti di un albergo, dove la cucina diventa luogo di incontro e di confessione.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha introdotto la presentazione del libro, portando i saluti istituzionali e sottolineando la potenza narrativa dell’ordito e la capacità dell’autore di rappresentare spaccati della quotidianità.

Roberto Marcato ha sottolineato che “‘L’ultimo arrivo prima dell’alba’ è un romanzo che avvince il lettore fin dalle prime pagine, al punto che diventa difficile smettere di leggerlo: si arriva fino alla fine quasi tutto d’un fiato. C’è poi un altro aspetto che mi preme evidenziare: capita spesso di ricevere libri in regalo o in lettura da parte di conoscenti, ma non sempre ci si trova di fronte a opere capaci di lasciare il segno. In questo caso, invece, mentre lo leggevo, mi sono ritrovato a pensare: ‘Questo è un libro che consiglierei, davvero’.” “La fatica letteraria di Gianni Carrer è incentrata sul valore dell’incontro e dell’ascolto delle persone: la parte essenziale del mestiere della politica – ha osservato Marcato - Se svolta nel modo corretto, la politica dovrebbe essere proprio questo: le decisioni di un amministratore dovrebbero nascere dal confronto e dall'ascolto dei territori, attraverso l'incontro diretto con le persone.” “‘L’ultimo arrivo prima dell’alba’ è un romanzo corale, animato da numerosi personaggi le cui vicende ruotano attorno al mondo dell’ospitalità – ha spiegato l’autore, Gianni Carrer - Un intreccio di storie intense, alcune delle quali ispirate a fatti realmente accaduti, che raccontano di seconde possibilità, di padri lontani, ma anche di cucina, di mare, di vela e di musica. Un romanzo coinvolgente, capace di appassionare il lettore attraverso esperienze umane e percorsi di vita diversi. Una lettura che mi sento di consigliare davvero, con il cuore.” Ci sono libri che nascono da una lunga esperienza di vita, dall'osservazione delle persone e dall'incontro con le loro storie, prima ancora che dalla scrittura. È da questo patrimonio di esperienze che prende forma il romanzo d'esordio di Gianni Carrer, nato a Oderzo nel 1961, architetto, designer, imprenditore e presidente di Bibione Live, il Consorzio che coordina la promozione e la comunicazione turistica della località balneare.

Da molti anni impegnato nel mondo dell'ospitalità, Carrer ha maturato un osservatorio privilegiato sulle persone, sui loro viaggi, sulle aspettative e sulle fragilità che accompagnano ogni esperienza umana. Un patrimonio di incontri e di suggestioni che diventa materia narrativa in un romanzo intimo, attraversato dal mare, dalla musica e dal desiderio di trovare un luogo da chiamare casa.

Protagonista della storia è Achille, portiere notturno di un albergo, un uomo inquieto e appassionato di cucina che, nelle ore più silenziose della notte, prepara piatti improvvisati per gli ospiti insonni. La cucina dell'hotel si trasforma così in uno spazio sospeso, tra jazz, vino e luci soffuse, dove persone sconosciute trovano l'occasione per raccontarsi e condividere ciò che spesso la quotidianità costringe a nascondere.

Attorno ad Achille si intrecciano le vicende di personaggi dalle esperienze e dai percorsi molto diversi, accomunate però dal bisogno di essere ascoltati e dalla ricerca di un nuovo equilibrio. Attraverso i loro incontri, il romanzo affronta temi universali come gli amori irregolari, i rapporti familiari, i padri distanti, i desideri nascosti e la possibilità di ricominciare.

Il mare, la cucina e la musica diventano così i fili conduttori di una narrazione nella quale l'albergo non è soltanto un luogo di passaggio, ma uno spazio di relazioni e di confessioni, dove le distanze si accorciano e le fragilità individuali trovano ascolto.

Al centro del racconto c'è anche il percorso personale di Achille, chiamato a confrontarsi con una domanda fondamentale: è ancora possibile smettere di fuggire e trovare finalmente un luogo da chiamare casa? Con ‘L'ultimo arrivo prima dell'alba’, Gianni Carrer firma un romanzo che trasforma l'esperienza dell'ospitalità in una riflessione sulle relazioni umane e sulle seconde possibilità. La storia di chi ha trascorso la vita ad aprire le porte agli altri e deve trovare, infine, il coraggio di aprirne una per sé.

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