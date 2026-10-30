Master in coordinamento delle professioni sanitarie , in questo articolo analizzeremo a fondo questo corso, come accedervi e a cosa serve. Quindi, se stai cercando il Master giusto per diventare Coordinatore delle Professioni Sanitarie, essere in regola con la Legge 43/2006 e fare un vero salto di carriera, sei nel posto giusto. Questo articolo non è una scheda generica come le altre: è pensato per guidarti passo passo verso la scelta del master più solido e riconosciuto, erogato da UnitelmaSapienza , università telematica legata alla Sapienza di Roma e considerata tra le più autorevoli in Italia nel panorama online. E soprattutto ti mostra perché ha senso iscriverti con il supporto StudiaOra.it , il portale di orientamento ufficiale di UnitelmaSapienza che ti accompagna gratuitamente nella scelta, nell’iscrizione e in tutto il percorso birocratico. Sarà fondamentale in fase di autocertificazione mettere la spunta su STUDIA ORA per accedere ai prezzi ufficiali dell'Università, qui un approfondimento: Autocertificazione UnitelmaSapienza . Se lavori già in sanità e senti che è il momento di passare da “esecutore” a responsabile di unità, coordinatore di team infermieristici o di altre professioni sanitarie, continua a leggere: ti spiegheremo perché questo master in coordinamento delle professioni sanitarie – management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie di UnitelmaSapienza può essere la tua vera leva di cambiamento. Leggi anche: Come iscriversi a un master UnitelmaSapienza .

Il master al centro di questo articolo è il “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” di UnitelmaSapienza , Master universitario di I livello , area Salute, 1500 ore e 60 CFU , con didattica online e iscrizioni aperte. Leggi anche: Corsi Abilitanti Formazione Docenti In parole semplici: I competitor offrono percorsi simili, spesso con lo stesso inquadramento normativo, ma qui la differenza è data da tre elementi: Il target principale è rappresentato da professionisti sanitari laureati che vogliono evolvere verso il coordinamento e la gestione : In molti bandi e regolamenti, il master in management per le funzioni di coordinamento / coordinamento delle professioni sanitarie è indicato come titolo richiesto per accedere al ruolo di coordinatore di Unità Semplice o Complessa: un passaggio chiave per chi non vuole rimanere a vita nel ruolo esecutivo. Se ti riconosci in uno di questi profili: allora questo master è costruito esattamente sul tuo bisogno. Dalla documentazione ufficiale di UnitelmaSapienza, il Master in Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie è strutturato per formarti nelle principali aree di competenza del manager sanitario . Leggi anche: Formazione Docenti 30 cfu e Formazione Docenti 60 cfu .

Management e organizzazione sanitaria Funzioni di coordinamento e gestione del personale sanitario Aspetti giuridici, economici e amministrativi relativi al mondo della sanità Leadership, qualità e innovazione Queste aree vengono sviluppate in moduli che, nel loro insieme, coprono le 1500 ore e i 60 CFU previsti per i master in coordinamento delle professioni sanitarie con un taglio coerente con il profilo UnitelmaSapienza di Roma. Durata del master e carico di lavoro: Il master in coordinamento delle professioni sanitarie – management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie di UnitelmaSapienza prevede: Questo significa che, a livello di impegno, stiamo parlando di un anno accademico pieno , compatibile con l’attività lavorativa se affrontato con metodo e continuità.

La didattica è erogata in modalità e-learning , con videolezioni e materiali online fruibili in qualsiasi momento, senza obbligo di presenza fisica in aula.

Per chi lavora su turni, questo si traduce in: UnitelmaSapienza è da anni specializzata in questo tipo di didattica, e il master riflette questa esperienza con una piattaforma strutturata e un’organizzazione pensata per lo studente lavoratore. Uno dei motivi più forti per cui questo tipo di master è così richiesto è legato agli sbocchi di carriera .

Secondo le descrizioni ufficiali e gli articoli dedicati agli sbocchi del Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie, chi completa con successo questo percorso può aspirare a ruoli come: In molti regolamenti interni e bandi, il master in management per le funzioni di coordinamento viene indicato espressamente come titolo indispensabile per accedere a posizioni di coordinamento: non è solo un plus, è spesso la condizione di accesso .

I master in management per le funzioni di coordinamento sono generalmente quelli richiesti dai bandi per l’accesso alle funzioni di coordinamento previste dalla Legge 43/2006; è il caso anche dei percorsi di Pegaso e altre università, che richiamano espressamente tale normativa.

Il Master “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” di UnitelmaSapienza è progettato nello stesso solco normativo (I livello, 60 CFU, area sanità, funzioni di coordinamento), e rappresenta quindi il titolo tipicamente valutato nei concorsi e nelle progressioni di carriera per il coordinamento. Per i concorsi specifici, comunque, è sempre fondamentale leggere il bando e confrontarsi con l’ufficio personale dell’ente.

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