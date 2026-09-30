Nasce Conoscere Gusto , la collana del Gruppo Albatros Il Filo che porta in libreria le eccellenze culinarie italiane e le storie dei loro protagonisti. Il progetto mette l’esperienza editoriale al servizio della ristorazione, per trasformare l’identità di un locale in un libro capace di farlo conoscere e conservarne il valore nel tempo. Un’opportunità per dare risalto al lavoro di ristoratori, chef e famiglie attraverso un racconto dedicato alla loro impresa.

L’idea nasce dall’esperienza di «Mangia come scrivi. Alta cucina del Nord» , il volume di Vittorio Feltri e Tommaso Farina pubblicato da Albatros . Nel suo primo libro dedicato all’arte della tavola, realizzato insieme al giornalista e critico gastronomico Farina, Feltri racconta ristoranti, piatti e tradizioni con il suo stile affilato. Da questa attenzione alla cultura gastronomica e alle persone che la rappresentano prende forma Conoscere Gusto: una collana che amplia il racconto e dedica ai singoli locali lo spazio di un libro. La proposta valorizza ciò che rende riconoscibile la singola attività: la qualità degli ingredienti, la ricerca delle materie prime, la stagionalità, i rapporti con i produttori, la capacità di interpretare il territorio. Il libro permette di spiegare le scelte che definiscono una cucina e di restituire al lettore il lavoro dietro ogni piatto. Prodotti, preparazioni e tecniche diventano elementi di una narrazione che rende visibili competenze, cura e personalità.

Tradizione e innovazione costituiscono due direttrici del progetto. Le ricette tramandate, i saperi artigianali e le abitudini alimentari locali trovano spazio accanto alla ricerca di nuovi linguaggi. Raccontare questo dialogo significa dare rilievo alla specificità di ciascuna esperienza, alle sue radici e alla sua evoluzione. Conoscere Gusto costruisce così un percorso attraverso la varietà della cucina italiana e il suo patrimonio di conoscenze.

Un’attenzione particolare è riservata alla dimensione umana e imprenditoriale . La nascita del locale, le intuizioni dei fondatori, i passaggi generazionali, le difficoltà affrontate e i traguardi raggiunti compongono il ritratto di un’attività. Le storie familiari incontrano quelle dei collaboratori, dei produttori e delle comunità di riferimento. Il volume dà riconoscibilità a questo insieme di relazioni e competenze, offre una testimonianza del percorso compiuto e permette di trasmetterlo a chi contribuirà al futuro dell’impresa.

Per chi opera nella ristorazione, il libro diventa uno strumento di comunicazione per presentarsi a nuovi clienti e approfondire il legame con quelli già acquisiti.

Chi scopre un locale attraverso le sue pagine può comprenderne la filosofia, riconoscerne i caratteri distintivi e trovare nuove ragioni per sceglierlo. Chi lo frequenta già può conoscere l’origine di una ricetta, la formazione di uno chef, le scelte che sostengono la qualità dell’esperienza. Il racconto estende così la relazione oltre il momento del servizio e rende più consapevole l’apprezzamento del pubblico.

In un settore in cui la visibilità passa anche da blog, recensioni e social, Conoscere Gusto punta sulla forza del racconto di ampio respiro. La successione dei contenuti online può ridurre rapidamente l’attenzione riservata a una segnalazione, anche quando è autorevole. Un libro raccoglie la storia del locale in un’opera organica, riconoscibile e consultabile nel tempo, approfondisce ciò che una comunicazione breve può soltanto accennare. Alla promozione quotidiana si affianca un patrimonio narrativo da condividere con clienti, collaboratori e lettori.

La durata è uno degli elementi centrali della proposta. Anche a distanza di molti anni il libro resta la testimonianza di un percorso e di un traguardo editoriale raggiunto. Entra nella storia del locale e ne custodisce le voci, documenta le scelte e racconta la sua crescita. Per un’impresa, affidare la propria esperienza a un volume significa dare una forma durevole al lavoro svolto , con un valore che supera il periodo di una campagna promozionale e può accompagnare le generazioni successive.

A sostenere il progetto è la rete editoriale del Gruppo Albatros Il Filo. Come gli altri titoli del Gruppo, i libri di Conoscere Gusto si avvalgono della distribuzione nazionale di Messaggerie Libri e della presenza alle fiere del libro: Più libri più liberi a Roma , il Salone Internazionale del Libro di Torino e le manifestazioni internazionali di Londra, Madrid, Francoforte, Parigi, Lisbona . La storia del locale entra così nel circuito del libro e si apre a un pubblico più ampio. Conoscere Gusto offre alle eccellenze della cucina italiana uno spazio in cui affermare la propria identità : un libro da condividere oggi, un valore da conservare nel tempo .

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