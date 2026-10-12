Milano, 11.10.2026 – Si è conclusa con una sala in standing ovation e 12 premiazioni la 24ª edizione del Numero1 Workshop , l'evento dal vivo ideato da Giacomo Bruno e Viviana Grunert , organizzato da Bruno Editore , svoltosi a Milano sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026. Due giorni di formazione intensiva in cui 100 imprenditori e professionisti hanno scritto il proprio libro grazie all'integrazione tra metodo editoriale e Intelligenza Artificiale.

Il Numero1 Workshop è il percorso pratico per guidare imprenditori e professionisti dalla traccia al libro pubblicabile in sole 48 ore, applicando contestualmente le strategie di lancio, funnel marketing e personal brand che trasformano il libro in un asset di acquisizione clienti. L'edizione di ottobre 2026 ha confermato numeri da record: 100 partecipanti selezionati, pronti a posizionarsi sul mercato con un approccio marketing-first.

Nella giornata di sabato, uno dei momenti più attesi è stato il lancio in diretta di Rinascere allo Specchio di Jonela Leskaj . La sala ha seguito in tempo reale l’uscita del libro su Amazon e, nel giro di 24 ore, il titolo è diventato Bestseller Amazon , al primo posto della classifica generale del Kindle Store. Un caso concreto di quello che i partecipanti applicheranno ai propri libri: la strategia di lancio Bruno Editore mostrata dal vivo, numeri alla mano.

Molto partecipato è stato anche il momento delle premiazioni, in cui Giacomo Bruno ha consegnato personalmente il riconoscimento di Autore Bestseller N.1 su Amazon agli altri 11 autori che, grazie al percorso Bruno Editore , hanno raggiunto la vetta delle classifiche Amazon. Una sala intera ha assistito alla cerimonia, rendendo ogni premiazione un momento condiviso di ispirazione.

I premiati di domenica mattina, 11 ottobre: • Andrea Bellucci • Nicola Carretta • Nicola Clark • Marco De Lio • Matteo Di Nicola • Nicola Martino Marra • Piero Mastalia • Gianfrancesco Meale • Liala Savoldelli • Bruno Valente • Rita Vassallo « Numero1 non è un corso di scrittura: è una rampa di lancio per il personal brand di chi ha già qualcosa di valore da trasmettere», dichiara Giacomo Bruno , fondatore di Bruno Editore . «Vedere 14 persone salire su quel palco, davanti a colleghi e compagni di corso, e ricevere il riconoscimento di Autore Bestseller N.1 su Amazon è la prova che il metodo funziona. Non perché lo diciamo noi: perché lo dicono le classifiche e, soprattutto, i risultati che questi autori stanno ottenendo nel loro business».

Il programma delle due giornate ha incluso sessioni pratiche sulla struttura editoriale, esercitazioni guidate con agenti di Intelligenza Artificiale applicati alla scrittura long-form, workshop su titoli e copertine, e laboratori di copywriting e social media marketing. Ogni partecipante ha lasciato l'evento con il proprio manoscritto completato, il titolo definitivo e il piano operativo per il lancio. «Domenica mattina, prima di riprendere a scrivere, abbiamo fermato la sala per premiare chi questo percorso l’ha già completato: è il modo più concreto per mostrare ai nuovi autori dove possono arrivare», sottolinea Viviana Grunert , co-fondatrice di Bruno Editore. «Dietro ogni libro premiato c’è un lavoro di redazione fatto a mano, capitolo per capitolo: l’Intelligenza Artificiale accelera la scrittura, ma è la cura editoriale a trasformare un manoscritto in un Libro di Business che porta clienti. In 24 anni abbiamo pubblicato oltre 1.300 autori, e ogni volta che uno di loro sale sul palco ricordiamo perché abbiamo cominciato».

Per maggiori informazioni sulle prossime edizioni del Numero1 Workshop: https://www.numero1.ai La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore