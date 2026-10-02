Palazzo Ferro Fini, sede istituzionale del Consiglio regionale del Veneto, riapre le porte a SKAL International Venezia in occasione del 75esimo Anniversario dalla fondazione (Arv) Venezia, 2 ottobre 2026 - L’associazione dei professionisti del turismo è nata nel 1951, nei saloni di quello che all’ora era il Grand Hotel di Venezia. Per celebrare questo importante anniversario, le iniziative istituzionali si svolgono oggi a Palazzo Ferro-Fini, attuale sede del Consiglio regionale del Veneto, tornando così esattamente nel luogo in cui tutto ha avuto origine.

Ad introdurre la cerimonia, Stefania Stea, Presidente Skal International Venezia, che legge in una nota i saluti dell’assessore ai Servizi Sociali, Famiglia, Longevità, Sport e Politiche Abitative, Regione del Veneto, Paola Roma “In occasione del 75esimo Anniversario ritengo un traguardo importante, che testimonia la lunga storia di impegno e promozione del turismo, dell’amicizia e delle relazioni tra professionisti del settore, con un legame profondo con il territorio veneziano e con la nostra Regione”. A seguire la presidente Stefania Stea, legge in una nota i saluti di Ermelinda Damiano, assessore Coesione Sociale, Politiche Sociali, Programmazione Sanitaria, Politiche Giovanili, Rapporti con il Volontariato, Cittadinanza delle Donne, Pari Opportunità, Casa e Patrimonio, Comune di Venezia “Un traguardo di grande rilievo per un’associazione che da tanti anni rappresenta un importante punto di riferimento per il mondo del turismo, e si ringrazia per il prezioso contributo che SKAL continua ad offrire alla promozione del territorio e del settore turistico veneziano”.

La Presidente Stefania Stea prende la parola “E’ con profonda amicizia ed emozione e senso di senso di responsabilità che vi do il benvenuto a questa giornata straordinaria nella quale celebriamo un traguardo storico i 75 anni dello SKAL Club di Venezia. 75 anni di impegno continuo a servizio della filiera turistica e della nostra comunità. SKAL International rimane la prima e una delle più grandi iniziative civili al mondo nel settore dei professionisti di tutti rami del settore. Presente in 500 località, 90 paesi, con una struttura solida di oltre 20mila membri. Quando pronunciamo la parola SKAL evochiamo una tradizione antica. Nelle comunità scandinave lo SKAL era una grande coppa di legno che si passava di mano in mano introno al fuoco. Quel gesto semplice racchiudeva un significato solenne: non ho armi in mano, mi fido di te, e sei il benvenuto alla mia tavola. È da questo spirito di fiducia e fratellanza che nacque il movimento moderno. Nel dicembre del 1932, un gruppo di dirigenti del turismo francese di ritorno di un viaggio studio in Scandinavia rimase così colpito dall’accoglienza da darsi una regola professionale. Guidati dall’intento di superare la concorrenza spietata e iniziare a collaborare da amici diedero vita alla SKAL International. A Venezia, la scintilla scoccò poco dopo, era il 10 aprile del 1951 quando nei saloni dello storico Grand Hotel nacque il nostro Club. Ebbene, si proprio qui oggi. A fermare l’atto di nascita c’erano i grandi direttori degli alberghi simbolo della città Excelsior, Bauer, Danieli, Gritti insieme ai dirigenti della navigazione dell’Agenzia di viaggio, dimostrando che la concorrenza poteva cedere il passo all’amicizia per fare risplendere Venezia nel mondo”.

Silvia Peruzzo Meggetto, assessore a Sport e Turismo, Comune di Venezia “Ringrazio la Presidente Stefania Stea, dove riscontro sempre una certa sensibilità e porto i saluti del Sindaco Simone Venturini. Da imprenditrice posso dire che gli imprenditori non si fermano mai! Giusto festeggiare un traguardo così importante, il turismo è una parte fondamentale della nostra Regione, dove è presente dialogo e confronto. Il turismo è mutevole, cambia la destinazione, cambia il turista stesso, ma ciò che non cambia è la qualità e la professionalità degli addetti al turismo. Venezia è rara, di una bellezza unica e va raccontata. Saluto il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, e il vicepresidente e assessore al Turismo – Lavoro e Sicurezza della Regione Veneto, Lucas Pavanetto. Il Comune di Venezia è a disposizione del turismo e siamo pronti a tutte alle sfide che ci attendono nel territorio. Tra l’altro, sono convinta che non esite turismo senza lo sport, senza la cultura. Buon compleanno SKAL!”. Andrea Tomaello, Presidente Prima Commissione, Consiglio regionale del Veneto, ha portato i saluti del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ricorda nella nota del presidente “L’importanza di festeggiare questa importante ricorrenza a Palazzo Ferro-Fini. Il tutto assume un significato importante, ritornare nel luogo esatto in cui nel 1951 muoveva i primi passi la prestigiosa realtà di SKAL Venezia”. Andrea Tomaello, si aggiunge al saluto dando il benvenuto ai presenti in sala “Auguri per il 75esimo Anniversario a SKAL, un traguardo importante che ci porta a pensare alle sfide future. Ogni giorno nei quotidiani troviamo articoli che evidenziano il settore del turismo. Nostro obbligo è pertanto, di continuare a rispondere con qualità e professionalità. Come SKAL, il club tra i più antichi d’Italia. Auguri a SKAL!”.

Flavio Baldan, consigliere regionale “Ringrazio tutti i presenti. 75 anni vanno festeggiati e ricordo che quando ero studente nell’istituto del turismo ad oggi, molto è cambiato. Come ha sottolineato nel precedente intervento, Andrea Tomaello, il Veneto deve fare squadra e i cambiamenti sono enormi. Si punta su due aspetti: un turismo sostenibile e insegnare a come fare il turismo sostenibile. Venezia è una città unica e complessa. Auguro altri 75 anni a SKAL”.

In collegamento da remoto il Presidente SKAL Italia, Tito Livio Mongelli, ha ringraziato tutti i presenti, i soci, i club SKAL in particolare il Club Venezia, nella persona di Armando Ballarin, già presidente. Tito Livio Mongelli “E’ doveroso un brindisi per cementare l’amicizia! SKAL, SKAL, SKAL, un abbraccio tutti”.

Durante la cerimonia la Presidente Stefania Stea ha consegnato le targhe a Marina Caputo che ha segnato la storia dello SKAL, all’assessore del Comune di Venezia, Silvia Perruzzo Meggetto, al presidente Prima Commissione del Consiglio regionale del Veneto, Andrea Tomaello. A seguire sono stati invitati sul palco i soci presenti per rinnovare e confermare i valori fondanti di SKAL, “con la sottoscrizione del documento ogni socio rinnova l’impregno verso SKAL. Ricordo i principi, valori ed etica di SKAL: neutralità, inclusione e pace fra i popoli; L’amicizia come motore di relazioni; Rispetto assoluto delle diversità; Collaborazione e sostegno sinergico”.

A prendere la parola Armando Ballarin, che nel ringraziare i presenti ha introdotto il professore Filberto Agostini, docente di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche di Padova, che ricorda di non appartenere al mondo del turismo, tuttavia ha avuto modo di avvicinarsi negli ultimi anni al settore del turismo scrivendo un libro dal titolo “Storia del turismo nel Veneto contemporaneo”, un volume di 500 pagine impreziosito da numerose foto, con la collaborazione di numerosi esperti considerati gli argomenti complessi e vari. “In sintesi, si parte da un turismo d’élite di metà ‘700 fino ad arrivare ai giorni nostri. Esiste un aspetto culturale ed economico del turismo in particolare parlando di turismo sostenibile”.

Tra gli ospiti vien chiamato sul palco Piero Santostefano che si occuperà di ricerca storica con approfondimenti e notizie anche inedite, su SKAL Venezia.

Al termine della cerimonia, il presidente della Prima Commissione, Andrea Tomaello, si è complimentato per il ragguardevole traguardo di SKAL Venezia, ringraziando tutti i partecipanti e augurando altri 75 anni all’insegna della Salute, Amicizia, Lunga Vita e Felicità così come recita il mantra di SKAL International Venezia.

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