Vigili del Fuoco. Presidente Zaia: “42 nuovi Vigili del Fuoco veneti hanno giurato oggi a Roma. Ora rafforzeranno i comandi provinciali. Buon servizio a tutti” (Arv) – Venezia, 30 settembre 2026 - “Quarantadue nuovi Vigili del Fuoco veneti hanno pronunciato oggi il loro giuramento alle Scuole Centrali Antincendi di Capannelle, a Roma. A ciascuno di loro rivolgo, a nome mio e di tutto il Consiglio Regionale del Veneto, le congratulazioni per questo importante traguardo e l’augurio più sincero per l’inizio di una professione che è prima di tutto una scelta di servizio verso gli altri. Sono certo che questo augurio è condiviso da tutti i cittadini del nostro territorio, che nei Vigili del Fuoco vedono sempre un riferimento, un amico”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, in occasione del giuramento degli allievi Vigili del Fuoco del 103° corso. “I nuovi Vigili arrivano a questo momento dopo nove mesi di formazione teorico-pratica, svolta tra le strutture didattiche di Roma e la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti. Un percorso intenso, durante il quale hanno acquisito le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere il servizio a tutela dei cittadini, approfondendo la sicurezza nei luoghi di lavoro, le attività di polizia giudiziaria e numerose tecniche specialistiche di soccorso”. “La preparazione ha riguardato, tra l’altro, le tecniche speleo-alpino-fluviali, il primo soccorso sanitario, l’autoprotezione in ambiente acquatico e gli interventi in scenari nucleari, biologici, chimici e radiologici. Gli allievi si sono inoltre addestrati in scenari operativi simulati, affrontando tunnel, edifici, aree con macerie, pareti verticali e rocciose e contesti costruiti per riprodurre le condizioni nelle quali un Vigile del Fuoco può essere chiamato a intervenire. Una preparazione tecnica e fisica impegnativa, indispensabile per affrontare con professionalità situazioni spesso complesse e imprevedibili”. “Ora molti di questi 42 nuovi Vigili del Fuoco andranno a rafforzare gli organici dei diversi Comandi provinciali del Veneto. È una notizia importante per tutto il territorio, perché significa nuove professionalità al servizio della sicurezza delle nostre comunità e un ulteriore sostegno a un Corpo che ogni giorno è chiamato a intervenire nelle emergenze, negli incendi, negli incidenti e nelle calamità”. “Un ringraziamento particolare – aggiunge Zaia – va a Cristina D’Angelo, Comandante della Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino-Alto Adige, e a tutte le donne e gli uomini del Corpo che accompagnano la formazione e l’ingresso in servizio delle nuove generazioni di Vigili del Fuoco”.

“A questi 42 ragazzi e ragazze dico semplicemente: siate orgogliosi della divisa che indossate e del compito che avete scelto. Dietro quella divisa ci sono preparazione, coraggio, responsabilità e disponibilità verso chi si trova in difficoltà. Il Veneto vi accoglie con gratitudine e vi augura buon servizio. Un pensiero va anche alle vostre famiglie, che condivideranno con voi le responsabilità, i sacrifici e l’orgoglio di questa straordinaria professione”.

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