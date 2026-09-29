(Arv) Venezia, 29 settembre 2026 Nel corso della seduta odierna della Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), l’assessore regionale Filippo Giacinti ha illustrato il disegno di deliberazione amministrativa n. 17, di iniziativa della Giunta, relativo all’approvazione del bilancio consolidato 2025 della Regione del Veneto.

Si tratta dell’adempimento previsto dal decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 che stabilisce l’obbligo di redigere il provvedimento dando conto dei risultati economici, patrimoniali e finanziari derivanti dalla gestione complessiva svolta da enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che compongono il cosiddetto Gruppo Regione del Veneto: i soggetti rientranti nel consolidamento sono 32, di cui 11 società e 21 tra enti e agenzie, esclusa la capogruppo Regione del Veneto. Al 31 dicembre 2024, il Gruppo presenta un attivo patrimoniale di circa 14,435 miliardi di euro, un patrimonio netto di oltre 3,42 miliardi euro e un risultato economico d’esercizio positivo di poco superiore a 158 milioni di euro. Nei prossimi giorni, il provvedimento sarà esaminato nel dettaglio anche dalle altre Commissioni consiliari.

Di seguito, la Commissione ha dato il proprio via libera a maggioranza, senza voti contrari, ai disegni di deliberazione amministrativa n. 18, n. 19 e n. 20 relativi, rispettivamente, alla nomina dei presidenti degli Esu di Padova, Verona e Venezia; relatore per l’aula dei provvedimenti, il presidente Tomaello, correlatore, il vicepresidente Galeano.

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