(Arv) Venezia, 20 ottobre 2026 La Prima commissione del Consiglio regionale presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha espresso parere favorevole, a maggioranza, senza voti contrari, al testo congiunto dei progetti di legge n. 27, di iniziativa del capogruppo di Lega-LV, Riccardo Barbisan, e n. 36, a prima firma del consigliere Davide Lovat (Resistere Veneto), finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione della lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale; l’iniziativa legislativa può così rientrare nella Sesta commissione consiliare, dove si trova incardinata, per il prosieguo dell’iter istruttorio. Di seguito, la Commissione ha espresso il proprio via libera, a maggioranza, senza voti contrari, anche in merito al progetto di legge n. 122, a prima firma del presidente della Seconda commissione, Elisa De Berti (Lega-LV), che modifica e integra la legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 'Norme in materia di edilizia residenziale pubblica'; la proposta legislativa ritorna quindi nella Seconda commissione consiliare, in vista della prosecuzione del percorso istruttorio.

Approvate all’unanimità, infine, le proposte di candidatura in ordine alla nomina di due componenti del consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo, in sostituzione di due componenti dimissionari, e di un componente esperto in materia di agricoltura e foreste, in sostituzione di un componente dimissionario, della Commissione per la determinazione dell’indennità di espropriazione della Provincia di Vicenza.

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