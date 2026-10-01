In occasione dei Prime Day, Tineco , marchio globale del gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, porta su Amazon una selezione di tecnologie pensate per semplificare la gestione degli spazi domestici. Dal 6 al 7 ottobre , lavapavimenti a vapore, aspirapolvere senza fili e soluzioni dedicate a tappeti e moquette saranno disponibili a prezzi speciali, offrendo un’opportunità concreta per scegliere il dispositivo più adatto alle proprie abitudini di pulizia.

FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Pensata per intervenire in modo rapido anche sullo sporco più impegnativo, questa lavapavimenti a vapore integra la tecnologia BoostSteam , che porta il vapore a 230°C in circa 20 secondi alla prima attivazione e in soli 5 secondi per le erogazioni successive. La tecnologia ReverseScrub agisce poi in profondità sulle fughe delle piastrelle e sui residui secchi, mentre la potenza di aspirazione da 25.000 Pa contribuisce a rimuovere efficacemente anche lo sporco umido.

Prezzo di listino: 699 € – Prezzo Prime Day: 599 € Acquista su Amazon FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro Una soluzione creata per chi desidera unire aspirazione e lavaggio a vapore nella pulizia quotidiana delle superfici dure. La tecnologia HyperSteam a 160°C consente di sciogliere lo sporco e le macchie più ostinate, mentre il sistema DualBlock riduce i grovigli di capelli e peli sul rullo. Grazie al design Lay-Flat a 180° , FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro si muove con agilità anche negli spazi più bassi, raggiungendo con facilità le aree sotto mobili e arredi.

Prezzo di listino: 849 € – Prezzo Prime Day: 699 € Acquista su Amazon FLOOR ONE S7 Stretch Ultra Pensata per una pulizia accurata anche nelle zone più difficili da raggiungere, questa lavapavimenti senza fili sfrutta la tecnologia MHCBS di Tineco per lavare continuamente con acqua pulita e rimuovere in modo efficiente quella sporca. Il design completamente reclinabile a 180° consente di arrivare sotto mobili e divani, mentre il sistema DualBlock anti-groviglio aiuta a rendere la pulizia più fluida e senza interruzioni.

Prezzo di listino: 499 € – Prezzo Prime Day: 279 € Acquista su Amazon PURE ONE A70S È l’aspirapolvere senza fili ideale perla pulizia quotidiana di diverse superfici. Il modello offre una potenza di aspirazione fino a 270 AW e un’autonomia fino a 110 minuti . Il suo sistema ClogLess favorisce la raccolta continua di sporco e detriti, mentre la spazzola ZeroTangle contribuisce a evitare grovigli di capelli. Infine, la luce verde a 120° migliora la visibilità della polvere e il tubo pieghevole a 180° facilita la pulizia sotto i mobili.

Prezzo di listino: 399 € – Prezzo Prime Day: 349 € Acquista su Amazon CARPET ONE Cruiser La soluzione Tineco dedicata alla pulizia di tappeti e moquette è stata progettata non solo per rimuovere sporco e umidità, ma per restituire freschezza ai tessuti. La potenza di aspirazione fino a 130 W e le t re modalità di velocità consentono di adattare l’intervento alla superficie e al livello di sporco, mentre l’asciugatura rapida a 75°C aiuta a rendere tappeti e moquette pronti all’uso in poco tempo.

Prezzo di listino: 699 € – Prezzo promozionale: 469 € Acquista su Amazon Dalla nascita di una categoria a una nuova definizione di pulizia Anche quest’anno, la selezione Tineco riunisce soluzioni pensate per adattarsi alle diverse esigenze della casa e semplificare le attività di ogni giorno. Una proposta che si inserisce in un percorso avviato nel 2020 con il lancio di una delle prime lavapavimenti sul mercato con cui Tineco ha contribuito a inaugurare una nuova categoria. Da allora, il brand ne ha accompagnato lo sviluppo attraverso tecnologie progettate per rendere la pulizia più intuitiva, autonoma ed efficace, dai sensori intelligenti alle funzioni automatizzate per la manutenzione del dispositivo. Riconosciuta da Euromonitor International come brand numero uno al mondo nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico per il quarto anno consecutivo* e forte di uno dei primi laboratori del settore accreditati CNAS, l’azienda consolida il proprio ruolo di riferimento. Un percorso che viene oggi sintetizzato nel posizionamento: “ Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition ”.

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