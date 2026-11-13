(Arv) Venezia, 13 novembre 2026 Ricordare chi non c’è più e proteggere chi ogni giorno si mette in viaggio. È questo l’obiettivo di ‘#falloperglialtri (anche per te)’, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ideata e realizzata dagli studenti del quarto anno del Liceo Artistico ‘Boccioni’ di Valdagno, con l’intento di promuovere comportamenti responsabili alla guida e richiamare l’attenzione sui rischi legati alla disattenzione, alla velocità e all’uso di alcol e sostanze stupefacenti. Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alessia Bevilacqua (Lega- LV) ha presentato l’iniziativa, assieme ai professori del Liceo Artistico ‘Boccioni’ di Valdagno, Martina Scarpa, Elena Urbani e Massimo Visonà, a Diego Vignaga, Presidente dell’associazione ‘Il Sorriso di Angela’, a Margherita Colamussi, mamma di Mattia, e a Nikolic Jovana, mamma di Lea, che hanno portato la testimonianza delle tragedie familiari vissute a causa di comportamenti irresponsabili alla guida. L’iniziativa nasce anche dal desiderio di ricordare Giulio e Mattia, due studenti del Liceo ‘Boccioni’ che nell’agosto 2025 hanno perso la vita in un incidente stradale provocato da un conducente in stato di ebbrezza. Una tragedia che ha segnato profondamente la comunità scolastica e che ha spinto i ragazzi a trasformare il dolore in un progetto di sensibilizzazione rivolto soprattutto ai loro coetanei, ma anche a tutti gli utenti della strada. “Domenica 15 novembre si celebrerà la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2005 per ricordare le vittime della strada, stare vicino alle loro famiglie e promuovere una maggiore cultura della sicurezza stradale. E oggi, alla vigilia di questa Giornata, vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie che hanno perso una persona cara in seguito a incidenti stradali. Ma siamo qui soprattutto per risvegliare le coscienze di tutti noi, l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni attorno a tre parole chiave: sicurezza, prevenzione e rispetto delle regole. Perché gli incidenti stradali, negli ultimi anni, sono purtroppo aumentati e le vittime sono soprattutto motociclisti e pedoni. Alta velocità, distrazione e guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono le cause principali. Da Sindaco, ho vissuto in prima persona tante, troppe, tragedie familiari, di giovani vite spezzate sull’asfalto. Ma non possiamo parlare solo di fatalità, perché mettersi alla guida dopo aver bevuto è da irresponsabili. Dobbiamo educare al rispetto della vita e investire nella cultura della prudenza, con campagne di sensibilizzazione ad hoc, soprattutto nelle scuole. In questo contesto, si inserisce perfettamente il progetto ‘#falloperglialtri (anche per te)’, realizzato dagli studenti del quarto anno del Liceo Artistico ‘Boccioni’ di Valdagno, per sensibilizzare sulla sicurezza alla guida: è stato il loro modo di elaborare il lutto che li ha colpiti e di cercare di evitare il ripetersi di tragedie simili.”, ha affermato il consigliere regionale Alessia Bevilacqua. “Crediamo che da questo progetto possa nascere un format in grado di essere esportato in tutta Italia, fatto di unità didattiche flessibili, di un kit estetico definito e di una serie di spunti utili a rendere meno noiosi i temi trattati, adattandoli all’età degli studenti. Noi siamo disponibili alla progettazione: può essere questo il modo migliore per ricordare Giulio e Mattia.”, ha detto la professoressa Martina Scarpa, che ha supportato il progetto e che ha seguito i ragazzi in un momento molto difficile per loro. La professoressa Elena Urbani ha evidenziato “l’importanza di coinvolgere i ragazzi, con le loro competenze grafiche, su una progettualità importante per il bene della collettività.” “Anche con un linguaggio crudo, i video prodotti dai ragazzi lanciano messaggi forti, utili per sensibilizzare sulla sicurezza stradale.”, ha detto il professor. Massimo Visonà. “Sono il papà di Angela, una ragazza travolta e uccisa, mentre portava fuori il cane, da un pirata della strada, con problemi di dipendenza dall’alcol. L’investitore è scappato…Ho voluto fondare un’associazione per aiutare chi ha bisogno e per portare avanti progetti che possano coinvolgere i ragazzi delle scuole, finalizzati alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, per scongiurare gli incidenti stradali. Dobbiamo lavorare sui giovani, che saranno gli adulti di domani, e coinvolgere le istituzioni su questo tema importantissimo.”, ha detto Diego Vignaga, Presidente dell’associazione ‘Il Sorriso di Angela’. Margherita Colamussi, mamma di Mattia, ha ricordato “le vite, le storie, i sogni di tante giovani vittime di incidenti stradali” e ha rappresentato “il dramma vissuto dalle famiglie di questi ragazzi, che non hanno avuto responsabilità alcuna, solo perché una persona irresponsabile si è messa alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. Dobbiamo investire nella cultura della prevenzione, che deve diventare una responsabilità quotidiana. Il rispetto delle regole non limita la libertà ma è un atto di responsabilità verso gli altri. E servono leggi che puniscano in modo adeguato e proporzionato comportamenti sbagliati che hanno spezzato vite.” “Ragazzi: abbiate il coraggio di dire NO, non salite in macchina se alla guida c’è qualcuno che ha bevuto… “, l’appello lanciato in conclusione da Margherita. Jovana Nikolic, mamma di Lea, ha ricordato la figlia, “la cui esistenza è stata spezzata, mentre camminava sul marciapiede, da una persona ubriaca. La mia vita, da allora, è cambiata per sempre e, per molto tempo, non sono più riuscita ad abbracciare gli altri miei figli. Sono diventata ‘una mamma a metà’. Dobbiamo fermare chi ha bevuto: insieme possiamo salvare altre vite.” Silvia Perinti, dell’associazione culturale e gruppo civico ‘Vera Vicenza’, ha offerto la testimonianza “di madre che ha perso Lea, una compagna di mia figlia: La tragedia ha segnato la comunità di Altavilla Vicentina e dei paesi limitrofi. Perché queste tragedie coinvolgono anche le famiglie degli investitori e tutta la comunità. Ognuno di noi, quando si mette in strada, a piedi, in macchina, o in moto…deve essere responsabile, per sé e per gli altri. Serve investire nella prevenzione.” Alcuni studenti del Liceo Artistico ‘Boccioni’ hanno spiegato come hanno lavorato e le finalità che hanno voluto perseguire con questo progetto. La campagna si sviluppa attorno a quattro temi fondamentali: i rischi della guida in stato di alterazione per l’assunzione di alcol o sostanze; la distrazione, in particolare quella provocata dall’utilizzo dello smartphone e dal calo dell’attenzione; la conoscenza e il rispetto del Codice della strada; la fretta e le conseguenze di una velocità non adeguata. Per comunicare questi messaggi, gli studenti hanno scelto un linguaggio diretto e vicino alla quotidianità, evitando di costruire video incentrati esclusivamente su divieti e prescrizioni. I filmati raccontano invece episodi e situazioni nelle quali chiunque può riconoscersi. Particolare attenzione è stata riservata anche alla scelta stilistica: l’effetto visivo glitch, con la distorsione improvvisa delle immagini accompagnata da un suono brusco, rappresenta simbolicamente il momento in cui una distrazione interrompe e altera la realtà, richiamando l'attenzione sulle conseguenze che possono derivare da un comportamento irresponsabile. Accanto ai video, il progetto ha previsto la realizzazione di contenuti grafici per i Social network, pensati per raggiungere il pubblico attraverso piattaforme come Instagram e TikTok, e di magliette con il claim della campagna. Un messaggio da indossare e diffondere, diventando così portavoce dell’iniziativa. Il momento centrale del progetto si è svolto nel maggio 2026, con una serata all’Auditorium comunale di Chiampo, durante la quale sono stati proiettati i video realizzati dagli studenti. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti della Polizia Stradale e alcuni genitori, che hanno condiviso le proprie testimonianze, offrendo ulteriori spunti di riflessione sul valore della prevenzione e sulla drammaticità delle conseguenze degli incidenti stradali. “Il messaggio che accompagna l’intera campagna – hanno sottolineato i ragazzi - è racchiuso nel suo stesso slogan: ‘#falloperglialtri (anche per te)’. Ogni comportamento alla guida, infatti, non riguarda soltanto chi è al volante, ma coinvolge tutte le persone che condividono la strada. Proteggere gli altri significa proteggere anche sé stessi, perché sulla strada non si è mai soli.” La campagna è dedicata alla memoria di Giulio e Mattia e di tutte le vittime della strada. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO